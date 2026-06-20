تضر الكلى والكبد... خبراء يحذرون من الإفراط في المكملات الغذائية

مع أن المكملات الغذائية قد تلعب دوراً حيوياً في تحسين صحتنا عند الحاجة، فإن بعض الخبراء يُحذرون من أننا أصبحنا حريصين جداً على تحسين صحتنا، لدرجة أننا نُعرِّضها للخطر بتناول مزيد من المكملات الغذائية.

وأبلغ خبراء هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنهم يشهدون ازدياداً في عدد المرضى الذين يعانون من مشكلات في الكبد والكلى والجهاز الهضمي، والتي يعزونها إلى تناول الناس لعدد متزايد من المكملات الغذائية المتنوعة.

وتقول خبيرة: «بدأ البعض يعتقد أن تناول حبة دواء أفضل من تناول الطعام. هذا ليس صحيحاً».

ونقلت «بي بي سي» تجربة جينجر سميث، عندما بدأت تناول المكملات الغذائية قبل 3 سنوات، وظنت أنها تُحسِّن صحتها. وبصفتها مؤثرة في مجال العلامات التجارية، كانت تصلها بانتظام صناديق من المنتجات المجانية إلى منزلها في سياتل. كانت الشابة البالغة من العمر 30 عاماً تتناول الحبوب والمساحيق والجل، ثم تُشيد بفوائدها على الإنترنت.

توضح جينجر قائلة: «كنت أتناول جرعات عالية من فيتامين (سي)، وفيتامين (د)، والكركم، ومن مكمل خاص للتخلص من الانتفاخ. وكنت أشرب بانتظام الماء المدعم بالإلكتروليتات». وتقول إنها شعرت بصحة جيدة ونشاط كبير عدة سنوات. لم تكن تعلم أنها تُرهق كليتيها بشدة.

بعد أن عانت من ألم حاد في أسفل الظهر، ذهبت إلى طبيبها الذي أجرى لها بعض فحوصات الدم. في غضون أيام، أُخبرت جينجر أنها بحاجة إلى فحص بالموجات فوق الصوتية. وتابعت: «كنت قلقة بعض الشيء، ولكنني لم أتوقع أن يُخبروني أن لدي حصوة كلى ضخمة. كبيرة جداً لدرجة أنهم أخبروني أنهم سيضطرون إلى إجراء عملية جراحية لإزالتها».

كان حجم حصوة الكلى يتراوح بين سنتيمترين وثلاثة سنتيمترات، وقد أُخبرت جينجر أن سببها مزيج المكملات الغذائية اليومية التي كانت تتناولها. وتقول: «لم يخطر ببالي قط أن محاولتي لتحسين صحتي ستؤدي بي إلى هذه الحالة السيئة. لحسن الحظ، كان لدي تأمين صحي، ومع ذلك، كلَّفني الأمر 6 آلاف دولار (4500 جنيه إسترليني)، بينما كان سيكلفني 35 ألف دولار (26 ألف جنيه إسترليني)».

مشكلات في الكبد

ويقول الدكتور بيدرو دي ماريا بالاريس، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى «لا باز» الجامعي بمدريد، إن أعداداً متزايدة من المرضى يراجعونه بسبب مشكلات في الكبد ناجمة عن المكملات العشبية.

ويضيف: «نسأل المريض عما إذا كان يتناول أي أدوية، فيجيب بالنفي. ثم نضطر إلى استبعاد جميع الاحتمالات. وبعد التأكد من عدم وجود أي سبب آخر، نسأله مجدداً، فيجيب: (حسناً، أنا أتناول عدداً من المكملات الغذائية المختلفة)».

تشمل المكملات الغذائية التي تُعدُّ سامة للكبد عند تناولها بجرعات عالية: فيتامين «أ»، والجلوتامين، والأشواغاندا، ومستخلص الشاي الأخضر.

ووفقاً لـ«بي بي سي»، يستطيع الكبد التعافي، ولكن الاستخدام المطوَّل قد يُسبب أمراضاً مزمنة. وتقول مؤسسة الكبد البريطانية، إنه على الرغم من قلة البيانات المتوفرة في المملكة المتحدة، فإنها تُسجّل حالات إصابة بالكبد نتيجة الإفراط في تناول المكملات الغذائية، وتطلب من الناس التفكير ملياً فيما إذا كانت الفوائد المحتملة تفوق أي مخاطر محتملة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور كاران راجان، الجراح في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، والذي يُقدِّم محتوى صحياً وعلمياً على وسائل التواصل الاجتماعي: «قد تُحدث المكملات الغذائية تغييراً إيجابياً في حياة الناس، ولكن يجب التشكيك في كل مكمل غذائي حتى يثبت العكس».

أضرار صحية

على سبيل المثال، قد يؤدي تناول الفيتامينات المتعددة مع مكملات فيتامين «ب 6» إلى جرعة مضاعفة، والإفراط في تناول فيتامين «ب 6» لفترة طويلة قد يُسبب تلفاً في الأعصاب. كما أن تناول مزيج من الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم معاً قد يُقلل من امتصاصها.

وبعض الفيتامينات، مثل فيتامينات «أ»، و«د»، و«هـ»، و«ك»، قابلة للذوبان في الدهون، لذا يخزنها الجسم لفترة أطول، وبالتالي قد لا يكون من الضروري تناولها يومياً.

تقول اختصاصية التغذية البريطانية كريستين ستافريديس، التي تشعر بأنها تخوض معركة خاسرة: «تُقنع وسائل التواصل الاجتماعي الناس بأنهم بحاجة إلى هذه المكملات الغذائية لتحقيق الصحة، ولكن -في أغلب الأحيان- هذا غير صحيح».

بالنسبة للبالغين الذين لا يعانون من أي مشكلات صحية، تنصح ستافريديس باتباع نظام غذائي متوازن، مع تناول مكملات فيتامين «د» خلال فصل الشتاء، وربما الفيتامينات المتعددة وزيت السمك عند الحاجة.

بالنسبة لبعض النساء، الأكثر عرضة لنقص الحديد، قد تُفيد المكملات الغذائية، ولكن يجب تناولها فترة قصيرة فقط حتى تعود مستويات الحديد إلى طبيعتها.

وتؤكد ستافريديس على أهمية إعطاء الأولوية للغذاء، وإذا كنتِ تعتقدين أنكِ تعانين من نقص في عنصر غذائي معين، فاستشيري طبيباً؛ إذ يجب عدم الاعتماد على المكملات الغذائية لحل المشكلة.