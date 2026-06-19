ما أفضل وقت للاستيقاظ بعد سن الستين؟

مع التقدم في العمر، تطرأ تغيرات طبيعية على الساعة البيولوجية وأنماط النوم، فتتحول عادات كانت مألوفة في مرحلة الشباب، مثل السهر حتى ساعات متأخرة، إلى سلوكيات أقل شيوعاً. ويجد كثير من كبار السن أنفسهم يميلون إلى النوم مبكراً والاستيقاظ في ساعات الفجر الأولى، وأحياناً قبل ذلك بكثير. هذا التحول يثير تساؤلاً مهماً: هل الاستيقاظ المبكر جداً أمر طبيعي بعد الستين، أم أنه مؤشر يستدعي القلق؟ وهل يوجد وقت مثالي للاستيقاظ في هذه المرحلة العمرية؟

تقول الدكتورة بريين مينر، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة ييل والمتخصصة في طب الشيخوخة وطب النوم: «لا أحد يحب الاستيقاظ في الثالثة أو الرابعة صباحاً، ولكن هذا هو الوقت الذي يستيقظ فيه بعض كبار السن»، وذلك وفقاً لما أورده موقع «هيلث».

متى يجب الاستيقاظ بعد الستين؟

تتغير أنماط النوم بشكل واضح مع التقدم في السن، وليس دائماً نحو الأفضل. فكثير من كبار السن يواجهون صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه. كما تشير الدراسات إلى أنهم قد يحصلون على نوم أقل عمقاً وراحة، بل وأقل إجمالاً مقارنة بالشباب. ومن اللافت أن بعض الأبحاث تشير أيضاً إلى أن كبار السن قد يكونون أكثر قدرة على تحمل قلة النوم مقارنة بالفئات الأصغر سناً.

ويقول جوزيف دزيرزيفسكي، نائب الرئيس الأول للبحوث والشؤون العلمية في المؤسسة الوطنية للنوم (NSF): «هناك العديد من العوامل المختلفة التي قد تساهم في هذه التغيرات»، مشيراً إلى أن من أبرزها التبدلات في الساعة البيولوجية، وتغيرات نمط الحياة، إضافة إلى الحالات الصحية الكامنة.

إلى جانب هذه التحديات، قد يجد بعض من تجاوزوا سن الستين أنفسهم يستيقظون في وقت أبكر بكثير مما اعتادوا عليه سابقاً، وربما أبكر مما يرغبون. ومع ذلك، لا يُعدّ هذا الأمر بالضرورة مدعاة للقلق.

تؤكد مينر أن «الاستيقاظ المبكر ليس مشكلة، طالما أن الشخص يحصل على قسط كافٍ من النوم». وتوصي المؤسسة الوطنية للنوم بأن يحصل البالغون الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر على ما بين سبع إلى ثماني ساعات من النوم ليلاً، وهي مدة لا تختلف كثيراً عن التوصيات الخاصة بالبالغين الأصغر سناً. وحتى الاستيقاظ في وقت مبكر يصل إلى الساعة الثالثة صباحاً لا يُعد مشكلة بحد ذاته، طالما أن الشخص ينام مبكراً بما يتناسب مع ذلك.

هل هناك وقت مثالي للاستيقاظ؟

تشير مينر إلى أنه لا يوجد ما يمكن اعتباره وقتاً «مثالياً» للاستيقاظ ينطبق على الجميع، مؤكدة أن الأفضل هو الانتباه إلى إشارات الجسم الطبيعية وتنظيم مواعيد النوم وفقها.

ويتفق دزيرزيفسكي مع هذا الرأي، موضحاً أن العامل الأهم ليس توقيت الاستيقاظ بحد ذاته، بل انتظام نمط النوم. ويقول: «لا يوجد جدول مثالي واحد يناسب جميع كبار السن، ولكن هناك نمط مثالي، وهو النمط الثابت».

ويضيف أنه من الأفضل، قدر الإمكان، الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ يومياً، مشيراً إلى أن «أفضل جدول للنوم هو ذلك الذي يمكنك الالتزام به بشكل يومي».