ما هي الأعراض المبكرة لسرطان البروستاتا؟

يمكن أن يساعد الفحص باستخدام اختبار مستضد البروستاتا النوعي (PSA) في اكتشاف سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة، قبل ظهور أي أعراض. إلا أن بعض الرجال لا يتم تشخيصهم إلا بعد ظهور الأعراض.

حوار طبي

وللتعرّف على كيفية تمييز الأطباء بين سرطان البروستاتا والمشكلات غير السرطانية، التي تصيب البروستاتا، أجرينا هذا اللقاء مع الدكتور مارك بي. غارنيك، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد، ورئيس تحرير «دليل كلية طب هارفارد لأمراض البروستاتا» Harvard Medical School Guide to Prostate Diseases.

• ما أول الأعراض، التي قد يعاينها الرجل إذا كان مصاباً بسرطان البروستاتا في مراحله المبكرة؟

- أود بادئ الأمر أن أنوّه بأن معظم الرجال، الذين يجري تشخيصهم بسرطان البروستاتا - بما في ذلك كثير ممن يمرون مراحل متقدمة من المرض - لا تظهر عليهم أعراض. وعندما تظهر الأعراض لدى رجل في مرحلة مبكرة، فإنها تؤثر على قدرته على التبول.

وتتضمن أعراض المسالك البولية السفلية: كثرة التبول، الإلحاح البولي، وصعوبة بدء أو إيقاف تدفق البول، بجانب الاستيقاظ المتكرر ليلاً للتبول، والشعور بعدم إفراغ المثانة بالكامل.

ويمكن أن تظهر هذه الأعراض، إذا نما الورم إلى درجة تعيق مجرى البول (الإحليل) - الأنبوب الناقل للبول إلى خارج الجسم. كما يمكن أن تضغط البروستاتا المصابة على المثانة؛ ما يقلل من قدرتها على الاحتفاظ بالبول.

إلا أنه في أغلب الأحيان، تكون أعراض التبول ناتجة من مشكلات أخرى في البروستاتا. على سبيل المثال، يشكل تضخم البروستاتا الحميد Benign prostatic hyperplasia (BPH)، تضخماً طبيعياً يصيب معظم الرجال مع التقدم في العمر. وقد تظهر أعراض المسالك البولية السفلية كذلك، إذا حدث التهاب في البروستاتا أو الأنسجة المحيطة بها، ما يُعرف بالتهاب البروستاتا. أما إذا شعر الرجل بحرقة في أثناء التبول، فمن المحتمل أن تكون لديه مشكلة في المثانة، وليس في البروستاتا. وينبغي لأي رجل يعاني هذه الأعراض، مراجعة الطبيب.

تشخيص أدق

• كيف يبدأ الطبيب في تضييق نطاق التشخيص؟

- بعد استبعاد التهاب البروستاتا وأمراض المثانة، تتمثل الخطوة التالية في التمييز بين سرطان البروستاتا وتضخم البروستاتا الحميد. وعادةً ما يعاني الرجال المصابون بتضخم البروستاتا الحميد نوعين من الأعراض البولية:

1- أعراض التبول الناتجة من انسداد مخرج المثانة: مثل ضعف تدفق البول أو تقطّعه، وعدم الإفراغ الكامل للمثانة.

2- أعراض التخزين الناتجة من فرط نشاط وحساسية المثانة: مثل الشعور المفاجئ بالحاجة إلى التبول، أو التبول المتكرر خلال ساعات النهار والليل.

ومن العلامات التحذيرية لسرطان البروستاتا، ظهور أعراض تخزين البول فقط، أو تطور الأعراض بسرعة كبيرة. وهو أمر غير معتاد في أعراض المسالك البولية السفلية، الناجمة عن تضخم البروستاتا الحميد.

ويمكن تقييم هذه الأعراض من خلال استبيان يُعرف باسم «مقياس أعراض الجمعية الأميركية للمسالك البولية» (American Urological Association Symptom Score).

وبمقدور الطبيب كذلك إجراء فحص المستقيم بواسطة اليد. وإذا اتضح أن تضخم البروستاتا متناظر - أي أن الغدة أكبر حجماً، لكن بشكل متجانس ومتساوٍ - فإن ذلك يساعد في إقرار تشخيص تضخم البروستاتا الحميد. أما إذا كان هناك عدم تناظر في الغدة، أو إذا شعر الطبيب بوجود كتلة صلبة، فتجب إحالة المريض إلى اختصاصي المسالك البولية؛ لإجراء مزيد من التقييم. اليوم، يجري فحص المستقيم باليد، هذا على نحو أقل شيوعاً مما كان عليه في السابق. وعليه، لا يملك الكثير من الأطباء التدريب الكافي على هذا الإجراء. هذا بالتأكيد أمر مؤسف؛ إذ أرى أن فحص المستقيم باليد، يُعدّ من أهم مكونات الفحص السريري.

من الأمور الأخرى التي يجب إدراكها أن تضخم البروستاتا الحميد، قد يؤدي نهاية الأمر إلى الفشل الكلوي، أو إلى حالة طبية طارئة تُسمى احتباس البول الحاد، أي عدم القدرة المفاجئة على التبول تماماً. لذا، ينبغي علاج تضخم البروستاتا الحميد؛ لتجنب هذه المضاعفات الخطيرة.

اختبارات لرصد السرطان

• هل يمكن أن يساعد اختبار مستضد البروستاتا النوعي، الأطباء في التمييز بين تضخم البروستاتا الحميد وسرطان البروستاتا؟

- نعم، يمكنه ذلك. ترتفع مستويات مستضد البروستاتا النوعي، لدى الرجال المصابين بتضخم البروستاتا الحميد، كما الحال لدى الرجال المصابين بسرطان البروستاتا؛ ببساطة لأن غدة البروستاتا الأكبر حجماً والأشد تهيجاً، تفرز كمية أكبر من مستضد البروستاتا النوعي في الدم، مقارنةً بالبروستاتا الطبيعية. وعادةً، نبدأ علاج المرضى بأدوية تضخم البروستاتا الحميد، التي تيسر عملية التبول، وتُخفّض مستويات مستضد البروستاتا النوعي.

وبعد قرابة ستة أسابيع، نعيد فحص مستضد البروستاتا النوعي. إذا كانت النتائج مرتفعة، فإن الخطوة التالية عادةً ما تكون إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للبروستاتا. إذا جاءت نتيجة التصوير بالرنين المغناطيسي طبيعية، وكان مستوى مستضد البروستاتا النوعي متناسباً مع حجم البروستاتا، فإن ذلك يُساعد في استبعاد الإصابة بالسرطان. في مثل هذه الحالات، يُمكننا التفكير في تجنّب خزعة البروستاتا - مؤقتاً على الأقل - والاستمرار في مراقبة مستضد البروستاتا النوعي، بدلاً من ذلك.}ما أعراض سرطان البروستاتا المتقدم الذي بدأ بالانتشار؟

- حتى مع سرطان البروستاتا المتقدم، لا تظهر أي أعراض على الكثير من المرضى. ولحسن الحظ، تحسّن علاجنا للمرض المتقدم بشكل كبير، خاصةً مع توفر فحوص تصويرية أفضل، لتحديد بؤر السرطان الصغيرة وسبل استئصالها.

عند ظهور الأعراض، خاصةً إذا انتشر السرطان إلى العظام، عادةً ما يعاني الرجال ألماً في الظهر أو الكتف - ألم ناتج من نمو النقائل بالقرب من أسطح العظام، حيث توجد الأعصاب. وينبغي النظر في إجراء فحوص إضافية، مثل الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي للرجال الذين يعانون ألماً مستمراً ومتفاقماً في الظهر، رغم التدخلات العلاجية.

• ماذا عن التعب وفقدان الوزن؟

- تشيع هذه الأعراض على نحو أكبر في أنواع أخرى من السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان الرئة والليمفوما، في حين لا تظهر عادةً في سرطان البروستاتا، إلا إذا كان السرطان في مرحلة متقدمة للغاية، مع انتشار واسع للنقائل.

• شكراً لشرحك هذا الموضوع المعقد.

- على الرحب والسعة! أود التأكيد على أن التحدي الذي يواجه المرضى والأطباء، على حد سواء، يكمن في تحديد أسباب تداخل أعراض الجهاز البولي، الشائعة للغاية بين الرجال المصابين بسرطان البروستاتا أو تضخم البروستاتا الحميد. وآمل أن يكون هذا النقاش مفيداً.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة الرجل»

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