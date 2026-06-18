خطر الوفاة يقترب من الصفر... لقاح فيروس الورم الحليمي يحقق إنجازاً ضد سرطان عنق الرحم

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن تلقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في سن مبكرة يخفض خطر الوفاة بسرطان عنق الرحم قبل سن الثلاثين إلى مستوى يكاد يقترب من الصفر، في إنجاز وصفه الباحثون بأنه نقطة تحول في مكافحة أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء.

وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد استخدم الباحثون التابعون لجامعة كوين ماري في لندن بيانات رسمية عن وفيات السرطان والتطعيم لنساء تتراوح أعمارهن بين 20 و34 عاماً لحساب تأثير التطعيم على معدلات النجاة من سرطان عنق الرحم.

وأظهرت الدراسة، الممولة من قِبل مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن معدلات الوفاة بسرطان عنق الرحم انخفضت بشكل ملحوظ بين النساء اللاتي حصلن على اللقاح منذ بدء استخدامه عام 2008، في حين لم يطرأ تغير يُذكر على معدلات الوفاة بين الفئات التي لم تُتح لها فرصة التطعيم.

ووفقاً للنتائج، فإن النساء اللاتي تلقين اللقاح في عمر 12 أو 13 عاماً أصبحت احتمالات وفاتهن بسرطان عنق الرحم قبل سن الثلاثين شبه معدومة، كما انخفض خطر الوفاة بين النساء الملقحات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و34 عاماً بنسبة 63 في المائة.

ولأول مرة في التاريخ، لم تُسجّل أي حالة وفاة بسرطان عنق الرحم بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاماً في إنجلترا بين عامي 2020 و2024. وخلص الباحثون إلى أن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري قد أنقذ مئات الأرواح.

وقال البروفسور بيتر ساسيني، أستاذ علم الأوبئة السرطانية في جامعة كوين ماري بلندن والباحث الرئيسي في الدراسة: «نقدر أن التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري منع وفاة ما يقرب من 200 شابة بسرطان عنق الرحم في إنجلترا منذ بدء استخدامه».

وأضاف: «مع وصول نسبة تلقي اللقاح إلى ما يقرب من 90 في المائة بين النساء المولودات بين عامي 1995 و2004، نتوقع منع آلاف الوفيات الناتجة عن سرطان عنق الرحم خلال السنوات المقبلة».

من جهتها، قالت كارولين تيمينك، مديرة التطعيمات في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية: «هذه النتائج المشجعة للغاية تؤكد الأثر المنقذ للحياة الذي يحققه لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، ومن المثير أن نتمكن من إبلاغ هذا الجيل بأن سرطان عنق الرحم وبعض أنواع السرطان الأخرى لا ينبغي أن تمثل خطراً عليهم».

وأكدت أن التطعيم، إلى جانب الفحص الدوري، يعد ركيزة أساسية في خطة القضاء على سرطان عنق الرحم بحلول عام 2040، داعية جميع المؤهلين للحصول على اللقاح إلى الاستفادة منه.

ويُعد سرطان عنق الرحم رابع أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ويُسبب فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة 99 في المائة من الحالات.

وتنص الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن سرطان عنق الرحم على أنه بحلول عام 2030، ينبغي على جميع الدول تطعيم 90 في المائة من الفتيات بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري قبل بلوغهن سن 15 عاماً، وإجراء فحوصات الكشف المبكر لـ70 في المائة من النساء، وعلاج 90 في المائة من المصابات بأمراض عنق الرحم.