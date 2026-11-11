رضائي يهدد باستهداف قواعد أميركية في أوروبا إذا استُخدمت لشنّ هجمات على إيران

صاروخ إيراني محلي الصنع معروض في المتحف الدائم للطيران والفضاء التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران، الاثنين (أ.ب)

توعّدت طهران، الأربعاء، بالرد على أي مصدر تهديد بـ«عمليات غير متكافئة»، وباستهداف قواعد أميركية بعيدة إذا تجددت الهجمات، ورفضت خروج «ولو ذرة واحدة» من المواد النووية المخصبة من البلاد.

وواصل قادة أمنيون وعسكريون كبار في إيران رفع سقف تهديداتهم غداة إبلاغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظراءه في «مجموعة السبع» أن الرئيس دونالد ترمب اختار «خنق» إيران اقتصادياً، بدل استئناف الحرب أو إبرام اتفاق، وفق ما كشف موقع «أكسيوس».

وردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على قول روبيو: «في النهاية، عليك أن تأكل». وكتب على منصة «إكس»: «قبل ثماني سنوات، قالت شخصية كرتونية مثل (وزير الخارجية الأسبق مايك) بومبيو إن على الإيرانيين اتباع إملاءات البيت الأبيض (إذا أرادوا أن يأكلوا). واليوم يكرر روبيو، الذي يقع مواطنوه الكوبيون ضحية السياسة نفسها، هذا الهراء». وأضاف: «انسوا اللاإنسانية. إنها الأوهام التي تُنتج السياسة الأميركية الفاشلة».

8 years ago a cartoon character like Pompeo said Iranians must follow White House diktat “if they want to eat”. Today, Rubio—whose fellow Cubans are victims of same policy—repeats that drivel.Forget about the inhumanity. It's the delusions that are producing failed U.S. policy. pic.twitter.com/ZnXjtgiLvt — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 11, 2026

ودعا عراقجي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إدانة «صريحة لا لبس فيها» لمكافأة أميركية قيمتها 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني. ووصف المكافأة بأنها «بغيضة ومؤسفة»، وجدد القول إن البرنامج سلمي.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن المكافأة يوم الجمعة، مع «إمكان الانتقال إلى مكان آخر»، لمن يقدم معلومات عن «منشآت» البرنامج و«معداته والأفراد المرتبطين به».

«ولو ذرة واحدة»

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي إن «أي هجمات جديدة من الولايات المتحدة ستقابل أيضاً باستهداف قواعد أميركية بعيدة»، وإن طهران وواشنطن لا تجريان أي مفاوضات حالياً، حسبما نقلت «رويترز».

وأضاف: «إذا ارتكب الأميركيون أي حماقة، فلن يقتصر الرد الإيراني على القواعد الأميركية القريبة». وقال: «نعلن منذ الآن أنه إذا أقلعت طائرات أميركية من أراضي أي دولة لمهاجمة إيران، فسنعدّ تلك القاعدة تهديداً لأمننا القومي».

وتابع: «نحتاج إلى المواد المخصبة لتصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية». وقال إن طهران أبلغت موسكو بأن هذه المواد ستبقى في البلاد، و«سنستخدمها بأنفسنا». وكانت روسيا قد عرضت نقل اليورانيوم من إيران في إطار اتفاق محتمل، وقالت إن القرار يعود إلى طهران.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي في موسكو اليوم (الكرملين)

وأفاد رضائي إن المرشد «يتابع شؤون البلاد بصورة كاملة»، وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه، خلال لقائهما في موسكو، أنه قال للأميركيين إن الجمهورية الإسلامية «ليست نظاماً يمكن إسقاطه».

وكان مصدران إيرانيان كبيران قد قالا لـ«رويترز»، في مايو (أيار)، إن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيهات بعدم إرسال اليورانيوم المخصب إلى درجة قريبة من مستوى صنع الأسلحة إلى الخارج.

وتقدّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كانت تملك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة منشآتها النووية في يونيو (حزيران) 2025، ولم تتضح الكمية المتبقية. وتمنع طهران منذ ذلك الحين المفتشين من زيارة المنشآت المقصوفة في فوردو ونطنز وأصفهان.

وتصر واشنطن على إدراج الملف النووي في أي مفاوضات أولية لإنهاء الحرب. وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن طهران أرسلت عبر قطر مقترحاً يتعلق بالملف النووي، ولن يُناقش إلا بعد تلبية مطالبها السبعة.

رسائل صاروخية

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقائد العمليات علي عبداللهي، في رسالة إلى قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، إن «أي نقطة تتحول إلى مصدر تهديد لوجود الجمهورية الإسلامية» ستكون هدفاً مباشراً لـ«العمليات غير المتكافئة» للقوات المسلحة.

وبعث عبداللهي رسالته في الذكرى الخامسة عشرة لمقتل مؤسس البرنامج الصاروخي حسن طهراني مقدم. وخاطب فيها الولايات المتحدة وإسرائيل قائلاً: «نحذّر مجدداً من أن الصفعات السابقة لم تكن سوى بداية القصة، وفي حال أي خطأ جديد في الحسابات، تنتظرهم ضربات أشد فتكاً بكثير. هذا تهديد ذو صدقية، ويقع ضمن دائرة القدرات والحقائق المتوافرة لدى القوات المسلحة». ولم يحدد عبداللهي أهدافاً أو وسائل.

وزار عبداللهي، برفقة موسوي، «موقعاً صاروخياً استراتيجياً» تحت الأرض، بثّ التلفزيون الرسمي مشاهد منه الثلاثاء.

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة علي عبداللهي وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي يتفقدان منشأة صاروخية تحت الأرض (التلفزيون الرسمي)

ووصفت وسائل إعلام إيرانية الموقع بأنه «مدينة صاروخية» جديدة، وأظهرت المشاهد صواريخ باليستية داخل أنفاق ومنصات إطلاق متحركة. وقال عبداللهي خلال الجولة إن إيران ستدمّر إسرائيل «حتماً»، وإن «المفاجآت ستظهر تباعاً في الحرب المقبلة».

وفي سياق متصل، قال كبير مستشاري قائد «الحرس الثوري» محمد رضا نقدي إن التعليمات الجديدة للمرشد «تركت أيدي القوات المسلحة مفتوحة»، وإن «الإذن بتنفيذ عمليات في أي نطاق جغرافي قد صدر».

وقالت صحيفة «كيهان»، التي يشرف عليها ممثل المرشد، أن على العدو، بعد رفع القيود الجغرافية، أن «يسمع هدير الصواريخ الجديدة في القواعد الأميركية على بُعد آلاف الكيلومترات، في ألمانيا وبريطانيا وألبانيا واليونان وقبرص وبعض الدول المجاورة».

وقالت إن «شبكة متصلة من المدن الصاروخية والأنفاق العميقة» لـ«الحرس الثوري» تمتد في معظم المحافظات، «في قلب جبال استراتيجية على عمق مئات الأمتار».

بدوره، قال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، خلال لقائه عائلة طهراني مقدم، إن «صواريخنا اليوم أصبحت، مثل سفينة نوح، وسيلة نجاة الأمة». وأضاف أن «بعض الأشخاص في أجهزة مختلفة» سخروا من طهراني مقدم حين بدأ العمل الصاروخي و«عدّوه غير ممكن».

وزعم شقيقه محمد طهراني مقدم، في تجمع ليلي في بروجرد نقلته وكالة «ركنا»، أن إيران تملك «صاروخاً فوق نووي» و«صاروخ بلازما» يبلغ «أي نقطة في العالم»، ويعطّل «جميع الأنظمة الإلكترونية» قبل إصابة هدفه. وقال إن الصاروخ يحمل رأساً حربياً زنته 8 أطنان ويغطي 80 كيلومتراً مربعاً، وإن إيران قادرة على تدمير «جميع المنشآت العسكرية والأمنية للعدو في الحال». ولم يقدم أي دليل على ذلك.

ويُعدّ حسن طهراني مقدم مؤسس البرنامج الصاروخي الإيراني، ويُلقّب بـ«أبو الصواريخ». قُتل مع 16 من عناصر «الحرس الثوري» في انفجار قرب طهران في 12 نوفمبر 2011، وصفه «الحرس» بأنه عرضي، ونسبته تقارير غربية إلى إسرائيل. وكان شقيقه قد قال حينها إنه قُتل خلال «الاختبار الأخير» لصاروخ في مشروع سري.

«ضربة محدودة»

وحذر مستشار المرشد ومساعده محمد مخبر من أن «أي مشاركة في الحصار العدائي على إيران عمل حربي»، تقع تبعاته «بمعزل عن أي قيود جغرافية، على جميع المشاركين».

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلائي نيك إن «الدعم التسليحي لإيران... يتجاوز الإحصاءات المضللة التي يختلقها ترمب وبيت الخاسر»، في إشارة إلى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث. وأضاف أن «مصير الحرب واضح: إما قبول مطالب إيران المحقة، وإما استسلام العدو في ميدان القتال».

وقال مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، في تسجيل صوتي نُشر على «تلغرام»، إن واشنطن طلبت «مفاوضات مباشرة» مع طهران قبل تقديم ردها النهائي على المقترح الإيراني، «ولم نقبل ذلك». وأضاف: «أكدنا أن المفاوضات لن تبدأ قبل تحقق جميع شروط إيران».

ووصف محمدي الرد الأميركي بأنه «مخادع بالكامل»، وقال إن ترمب منح نائبه جي دي فانس صلاحية التفاوض «لا صلاحية تقديم التنازلات». وقال إن الأميركيين «أعدّوا كل شيء لضربة محدودة»، وحذّر من أن أي هجوم أميركي على «جبل الفأس» سيؤدي إلى «حرب واسعة». ورجّح أن تركز واشنطن على الحصار، و«إضعاف ثقة الناس بالنظام»، وهجمات عسكرية واستخباراتية محدودة، واستشهد بالهجوم على جزء من حقل «بارس الجنوبي».

وكتب مستشار آخر لقاليباف، مجيد شاكري، على منصة «إكس»: «الوقت الأمثل لمهاجمة الحصار هو قبل تغيير الكونغرس لا بعده».

إيرانية تتدرب على استخدام السلاح في معسكر «الفدائيين» المخصص لتدريب المتطوعات في ساحة آزادي بطهران، الثلاثاء (أ.ف.ب)

«الخيار الثالث

وفي الأثناء، أفاد «أكسيوس»، نقلاً عن ثلاثة أشخاص حضروا اجتماع «مجموعة السبع» في باريس، بأن روبيو قال: «ليس أمام الرئيس خياران فقط: العودة إلى الحرب أو توقيع اتفاق سلام سخيف... الخيار الثالث هو مواصلة ما نفعله الآن». وأضاف أن العقوبات «المدمّرة» على إيران مستمرة، ولا موعد لنهايتها.

وقال مسؤولون أميركيون للموقع إن روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ومستشار ترمب وصهره جاريد كوشنر دفعوا نحو استراتيجية «الخنق». وأضاف الموقع أن إسرائيل تفضّل تجديد الضربات، ومعظم دول الخليج العربي تعارضه.

ورأى الموقع أن «الحرس الثوري» قد يعدّ استمرار الجمود وتصاعد الضغط ضوءاً أخضر لهجمات أكثر عدوانية في المنطقة. وأفاد بأن الوسيط القطري يريد إشراك الصين ودول أوروبية ضامنةً لأي اتفاق، لتبديد مخاوف طهران من استئناف الحرب.

والتقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تقود بلاده مع قطر جهود الوساطة لإنهاء الحرب، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في تركيا.

وكان بزشكيان قد قال، قبل توجهه إلى المؤتمر، إن الولايات المتحدة وإسرائيل «نالتا نتيجة جرائم الحرب القبيحة في انتخاباتهما»، وعدّ المؤتمر فرصة لعرض موقف طهران من تدمير البيئة الإيرانية في الحرب.