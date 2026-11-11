رضائي يهدد باستهداف قواعد أميركية في أوروبا إذا استُخدمت لشنّ هجمات على إيران

رضائي يهدد باستهداف قواعد أميركية في أوروبا إذا استُخدمت لشنّ هجمات على إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340213-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%91-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين مع الولايات المتحدة، إسرائيل بالسعي إلى جرّ واشنطن إلى حرب مفتوحة مع إيران.
«الشرق الأوسط» (لندن)
رضائي يهدد باستهداف قواعد أميركية في أوروبا إذا استُخدمت لشنّ هجمات على إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340213-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%91-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
«مجموعة السبع» تطالب إيران بوقف الهجمات في «هرمز»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340133-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
وزراء خارجية «مجموعة السبع» وممثلون عن الاتحاد الأوروبي ودول مدعوة بينها السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية خلال اجتماعهم في باريس الاثنين (أ.ف.ب)
طالبت «مجموعة السبع» إيران بوقف «هجماتها المتواصلة» على السفن المدنية في مضيق هرمز. وتعهدت، «في غياب حل دبلوماسي»، بالعمل المنسق للحد من قدرة طهران «على المستويين الاقتصادي والسياسي» على «تأجيج عدم الاستقرار» في المنطقة والعالم.
وأشاد وزراء خارجية المجموعة بجهود الوسطاء الإقليميين، في بيان صدر بعد اجتماعاتهم في باريس يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني). وجددوا دعمهم «لجميع المساعي الدبلوماسية» الرامية إلى «تسوية دائمة» تستجيب للمخاوف الدولية من البرنامج النووي الإيراني. وقالوا إنه «يجب ألا يُسمح لإيران مطلقاً بتطوير أو امتلاك سلاح نووي»، ودعوها إلى وقف دعمها للجماعات المسلحة من غير الدول في المنطقة.
ودان البيان «بشدة» الهجمات الإيرانية على دول الجوار، وما سببته عرقلة العبور في مضيق هرمز من اضطراب في التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.
وجدد الوزراء التزامهم بحرية المرور الآمن في المضيق، ومعارضتهم «فرض أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف غير قانونية»، وأي تمييز أو قيود على الملاحة. وأشادوا بـ«الأنشطة الدفاعية» التي تنفذها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لإزالة الألغام من الممرات الملاحية ومرافقة السفن المدنية.
وقالوا إن مبادرة دفاعية «متعددة الجنسيات ومستقلة» تقودها فرنسا وبريطانيا يمكن أن تسهم في استئناف الملاحة في المضيق، «ولا سيما من خلال دعم التحقق من إزالة جميع الألغام».
وتعهد الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التي تفرض عقوبات على إيران، وللتدابير التي أُعيد فرضها في سبتمبر (أيلول) 2025 بموجب آلية «سناب باك» في القرار 2231. ودعوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى خطوات مماثلة، وطالبوا طهران باستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبدى البيان «بالغ القلق» من تورط إيران في «مخططات وأعمال عنيفة» تستهدف مواطني دول المجموعة وأراضيها. وأشار إلى إعلان بريطانيا مسؤولية إيران عن الحادث الذي وقع قرب قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر. وختم بالقول: «يجب ألا يساور إيران أي شك في أننا متحدون».
رهان العقوبات
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ختام الاجتماعات، إن «الحملة الاقتصادية مدمّرة إلى درجة أنه لا حاجة، في الوقت الحالي، إلى عمليات قتالية كبرى... هذا ما قلته لحلفائنا هنا اليوم». وحذّر من أن الجيش الأميركي «مستعد للرد» إذا تجاوزت إيران «بعض الخطوط الحمراء».
وقال إن صادرات النفط الإيرانية تجف بفعل الحصار، وإن الكلفة الاقتصادية على طهران «استثنائية، وتتزايد كل يوم». ووصف الشروط الإيرانية للاتفاق بأنها «سخيفة»، مضيفاً: «في النهاية، عليك أن تأكل».
ونقلت «رويترز» عن أربعة دبلوماسيين من المجموعة أن روبيو أبلغ نظراءه أن واشنطن تملك خيارات أخرى غير الحرب أو قبول المطالب الإيرانية. وقال اثنان منهم إنه وصف المسؤولين الإيرانيين بـ«المجانين».
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد التقى في باريس، عائداً من واشنطن، وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسعودية. وقال دبلوماسيان أوروبيان إنه أبدى تفاؤلاً حذراً بأن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكناً.
رد طهران
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن الحرب «لن تنتهي لا بالمسار العسكري ولا بزيادة العقوبات»، وإن «السبيل الوحيد» هو العمل بالشروط الإيرانية الواردة في «مقترح اليومين».
وكتب مستشار المرشد الإيراني ومساعده محمد مخبر، الأربعاء، أن «أي مشاركة في الحصار العدائي على إيران عمل حربي»، تقع مسؤوليته وتبعاته «بمعزل عن أي قيود جغرافية، على جميع المشاركين».
وقال مستشار رئيس البرلمان الإيراني مهدي محمدي إن واشنطن ردّت، الثلاثاء، على «مقترح اليومين» برد «ليس غير مُرضٍ فحسب، وإنما مخادع بالكامل». وأضاف أن واشنطن أصرت على «مفاوضات مباشرة» قبل تقديم ردها النهائي، «ولم نقبل ذلك»، وأن الأميركيين «أعدّوا كل شيء لضربة محدودة».
وتنفي طهران إزالة الألغام من المضيق. وقال المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي إنه «لم يُطهَّر أي لغم حربي في مضيق هرمز». وأعلنت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، الأربعاء، انفجار ناقلتين بألغام بحرية بعدما سلكتا «مساراً غير مسموح به»، وقالت إن الحادث أضاف «صفحة أخرى إلى السجل الأسود» لكوبر.
طهران تتوعد بحرب «غير متكافئة»... وتغلق باب إخراج اليورانيومhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340103-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
طهران تتوعد بحرب «غير متكافئة»... وتغلق باب إخراج اليورانيوم
صاروخ إيراني محلي الصنع معروض في المتحف الدائم للطيران والفضاء التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران، الاثنين (أ.ب)
توعّدت طهران، الأربعاء، بالرد على أي مصدر تهديد بـ«عمليات غير متكافئة»، وباستهداف قواعد أميركية بعيدة إذا تجددت الهجمات، ورفضت خروج «ولو ذرة واحدة» من المواد النووية المخصبة من البلاد.
وواصل قادة أمنيون وعسكريون كبار في إيران رفع سقف تهديداتهم غداة إبلاغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظراءه في «مجموعة السبع» أن الرئيس دونالد ترمب اختار «خنق» إيران اقتصادياً، بدل استئناف الحرب أو إبرام اتفاق، وفق ما كشف موقع «أكسيوس».
وردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على قول روبيو: «في النهاية، عليك أن تأكل». وكتب على منصة «إكس»: «قبل ثماني سنوات، قالت شخصية كرتونية مثل (وزير الخارجية الأسبق مايك) بومبيو إن على الإيرانيين اتباع إملاءات البيت الأبيض (إذا أرادوا أن يأكلوا). واليوم يكرر روبيو، الذي يقع مواطنوه الكوبيون ضحية السياسة نفسها، هذا الهراء». وأضاف: «انسوا اللاإنسانية. إنها الأوهام التي تُنتج السياسة الأميركية الفاشلة».
8 years ago a cartoon character like Pompeo said Iranians must follow White House diktat “if they want to eat”. Today, Rubio—whose fellow Cubans are victims of same policy—repeats that drivel.Forget about the inhumanity. It's the delusions that are producing failed U.S. policy. pic.twitter.com/ZnXjtgiLvt
ودعا عراقجي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إدانة «صريحة لا لبس فيها» لمكافأة أميركية قيمتها 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني. ووصف المكافأة بأنها «بغيضة ومؤسفة»، وجدد القول إن البرنامج سلمي.
وكان الجيش الأميركي قد أعلن المكافأة يوم الجمعة، مع «إمكان الانتقال إلى مكان آخر»، لمن يقدم معلومات عن «منشآت» البرنامج و«معداته والأفراد المرتبطين به».
«ولو ذرة واحدة»
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي إن «أي هجمات جديدة من الولايات المتحدة ستقابل أيضاً باستهداف قواعد أميركية بعيدة»، وإن طهران وواشنطن لا تجريان أي مفاوضات حالياً، حسبما نقلت «رويترز».
وأضاف: «إذا ارتكب الأميركيون أي حماقة، فلن يقتصر الرد الإيراني على القواعد الأميركية القريبة». وقال: «نعلن منذ الآن أنه إذا أقلعت طائرات أميركية من أراضي أي دولة لمهاجمة إيران، فسنعدّ تلك القاعدة تهديداً لأمننا القومي».
وتابع: «نحتاج إلى المواد المخصبة لتصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية». وقال إن طهران أبلغت موسكو بأن هذه المواد ستبقى في البلاد، و«سنستخدمها بأنفسنا». وكانت روسيا قد عرضت نقل اليورانيوم من إيران في إطار اتفاق محتمل، وقالت إن القرار يعود إلى طهران.
وأفاد رضائي إن المرشد «يتابع شؤون البلاد بصورة كاملة»، وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه، خلال لقائهما في موسكو، أنه قال للأميركيين إن الجمهورية الإسلامية «ليست نظاماً يمكن إسقاطه».
وكان مصدران إيرانيان كبيران قد قالا لـ«رويترز»، في مايو (أيار)، إن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيهات بعدم إرسال اليورانيوم المخصب إلى درجة قريبة من مستوى صنع الأسلحة إلى الخارج.
وتقدّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كانت تملك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة منشآتها النووية في يونيو (حزيران) 2025، ولم تتضح الكمية المتبقية. وتمنع طهران منذ ذلك الحين المفتشين من زيارة المنشآت المقصوفة في فوردو ونطنز وأصفهان.
وتصر واشنطن على إدراج الملف النووي في أي مفاوضات أولية لإنهاء الحرب. وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن طهران أرسلت عبر قطر مقترحاً يتعلق بالملف النووي، ولن يُناقش إلا بعد تلبية مطالبها السبعة.
رسائل صاروخية
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقائد العمليات علي عبداللهي، في رسالة إلى قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، إن «أي نقطة تتحول إلى مصدر تهديد لوجود الجمهورية الإسلامية» ستكون هدفاً مباشراً لـ«العمليات غير المتكافئة» للقوات المسلحة.
وبعث عبداللهي رسالته في الذكرى الخامسة عشرة لمقتل مؤسس البرنامج الصاروخي حسن طهراني مقدم. وخاطب فيها الولايات المتحدة وإسرائيل قائلاً: «نحذّر مجدداً من أن الصفعات السابقة لم تكن سوى بداية القصة، وفي حال أي خطأ جديد في الحسابات، تنتظرهم ضربات أشد فتكاً بكثير. هذا تهديد ذو صدقية، ويقع ضمن دائرة القدرات والحقائق المتوافرة لدى القوات المسلحة». ولم يحدد عبداللهي أهدافاً أو وسائل.
وزار عبداللهي، برفقة موسوي، «موقعاً صاروخياً استراتيجياً» تحت الأرض، بثّ التلفزيون الرسمي مشاهد منه الثلاثاء.
ووصفت وسائل إعلام إيرانية الموقع بأنه «مدينة صاروخية» جديدة، وأظهرت المشاهد صواريخ باليستية داخل أنفاق ومنصات إطلاق متحركة. وقال عبداللهي خلال الجولة إن إيران ستدمّر إسرائيل «حتماً»، وإن «المفاجآت ستظهر تباعاً في الحرب المقبلة».
وفي سياق متصل، قال كبير مستشاري قائد «الحرس الثوري» محمد رضا نقدي إن التعليمات الجديدة للمرشد «تركت أيدي القوات المسلحة مفتوحة»، وإن «الإذن بتنفيذ عمليات في أي نطاق جغرافي قد صدر».
وقالت صحيفة «كيهان»، التي يشرف عليها ممثل المرشد، أن على العدو، بعد رفع القيود الجغرافية، أن «يسمع هدير الصواريخ الجديدة في القواعد الأميركية على بُعد آلاف الكيلومترات، في ألمانيا وبريطانيا وألبانيا واليونان وقبرص وبعض الدول المجاورة».
وقالت إن «شبكة متصلة من المدن الصاروخية والأنفاق العميقة» لـ«الحرس الثوري» تمتد في معظم المحافظات، «في قلب جبال استراتيجية على عمق مئات الأمتار».
بدوره، قال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، خلال لقائه عائلة طهراني مقدم، إن «صواريخنا اليوم أصبحت، مثل سفينة نوح، وسيلة نجاة الأمة». وأضاف أن «بعض الأشخاص في أجهزة مختلفة» سخروا من طهراني مقدم حين بدأ العمل الصاروخي و«عدّوه غير ممكن».
وزعم شقيقه محمد طهراني مقدم، في تجمع ليلي في بروجرد نقلته وكالة «ركنا»، أن إيران تملك «صاروخاً فوق نووي» و«صاروخ بلازما» يبلغ «أي نقطة في العالم»، ويعطّل «جميع الأنظمة الإلكترونية» قبل إصابة هدفه. وقال إن الصاروخ يحمل رأساً حربياً زنته 8 أطنان ويغطي 80 كيلومتراً مربعاً، وإن إيران قادرة على تدمير «جميع المنشآت العسكرية والأمنية للعدو في الحال». ولم يقدم أي دليل على ذلك.
ويُعدّ حسن طهراني مقدم مؤسس البرنامج الصاروخي الإيراني، ويُلقّب بـ«أبو الصواريخ». قُتل مع 16 من عناصر «الحرس الثوري» في انفجار قرب طهران في 12 نوفمبر 2011، وصفه «الحرس» بأنه عرضي، ونسبته تقارير غربية إلى إسرائيل. وكان شقيقه قد قال حينها إنه قُتل خلال «الاختبار الأخير» لصاروخ في مشروع سري.
«ضربة محدودة»
وحذر مستشار المرشد ومساعده محمد مخبر من أن «أي مشاركة في الحصار العدائي على إيران عمل حربي»، تقع تبعاته «بمعزل عن أي قيود جغرافية، على جميع المشاركين».
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلائي نيك إن «الدعم التسليحي لإيران... يتجاوز الإحصاءات المضللة التي يختلقها ترمب وبيت الخاسر»، في إشارة إلى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث. وأضاف أن «مصير الحرب واضح: إما قبول مطالب إيران المحقة، وإما استسلام العدو في ميدان القتال».
وقال مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، في تسجيل صوتي نُشر على «تلغرام»، إن واشنطن طلبت «مفاوضات مباشرة» مع طهران قبل تقديم ردها النهائي على المقترح الإيراني، «ولم نقبل ذلك». وأضاف: «أكدنا أن المفاوضات لن تبدأ قبل تحقق جميع شروط إيران».
ووصف محمدي الرد الأميركي بأنه «مخادع بالكامل»، وقال إن ترمب منح نائبه جي دي فانس صلاحية التفاوض «لا صلاحية تقديم التنازلات». وقال إن الأميركيين «أعدّوا كل شيء لضربة محدودة»، وحذّر من أن أي هجوم أميركي على «جبل الفأس» سيؤدي إلى «حرب واسعة». ورجّح أن تركز واشنطن على الحصار، و«إضعاف ثقة الناس بالنظام»، وهجمات عسكرية واستخباراتية محدودة، واستشهد بالهجوم على جزء من حقل «بارس الجنوبي».
وكتب مستشار آخر لقاليباف، مجيد شاكري، على منصة «إكس»: «الوقت الأمثل لمهاجمة الحصار هو قبل تغيير الكونغرس لا بعده».
«الخيار الثالث
وفي الأثناء، أفاد «أكسيوس»، نقلاً عن ثلاثة أشخاص حضروا اجتماع «مجموعة السبع» في باريس، بأن روبيو قال: «ليس أمام الرئيس خياران فقط: العودة إلى الحرب أو توقيع اتفاق سلام سخيف... الخيار الثالث هو مواصلة ما نفعله الآن». وأضاف أن العقوبات «المدمّرة» على إيران مستمرة، ولا موعد لنهايتها.
وقال مسؤولون أميركيون للموقع إن روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ومستشار ترمب وصهره جاريد كوشنر دفعوا نحو استراتيجية «الخنق». وأضاف الموقع أن إسرائيل تفضّل تجديد الضربات، ومعظم دول الخليج العربي تعارضه.
ورأى الموقع أن «الحرس الثوري» قد يعدّ استمرار الجمود وتصاعد الضغط ضوءاً أخضر لهجمات أكثر عدوانية في المنطقة. وأفاد بأن الوسيط القطري يريد إشراك الصين ودول أوروبية ضامنةً لأي اتفاق، لتبديد مخاوف طهران من استئناف الحرب.
والتقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تقود بلاده مع قطر جهود الوساطة لإنهاء الحرب، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في تركيا.
وكان بزشكيان قد قال، قبل توجهه إلى المؤتمر، إن الولايات المتحدة وإسرائيل «نالتا نتيجة جرائم الحرب القبيحة في انتخاباتهما»، وعدّ المؤتمر فرصة لعرض موقف طهران من تدمير البيئة الإيرانية في الحرب.