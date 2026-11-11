«مجموعة السبع» تطالب إيران بوقف الهجمات في «هرمز»

طالبت «مجموعة السبع» إيران بوقف «هجماتها المتواصلة» على السفن المدنية في مضيق هرمز. وتعهدت، «في غياب حل دبلوماسي»، بالعمل المنسق للحد من قدرة طهران «على المستويين الاقتصادي والسياسي» على «تأجيج عدم الاستقرار» في المنطقة والعالم.

وأشاد وزراء خارجية المجموعة بجهود الوسطاء الإقليميين، في بيان صدر بعد اجتماعاتهم في باريس يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني). وجددوا دعمهم «لجميع المساعي الدبلوماسية» الرامية إلى «تسوية دائمة» تستجيب للمخاوف الدولية من البرنامج النووي الإيراني. وقالوا إنه «يجب ألا يُسمح لإيران مطلقاً بتطوير أو امتلاك سلاح نووي»، ودعوها إلى وقف دعمها للجماعات المسلحة من غير الدول في المنطقة.

ودان البيان «بشدة» الهجمات الإيرانية على دول الجوار، وما سببته عرقلة العبور في مضيق هرمز من اضطراب في التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدد الوزراء التزامهم بحرية المرور الآمن في المضيق، ومعارضتهم «فرض أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف غير قانونية»، وأي تمييز أو قيود على الملاحة. وأشادوا بـ«الأنشطة الدفاعية» التي تنفذها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لإزالة الألغام من الممرات الملاحية ومرافقة السفن المدنية.

وقالوا إن مبادرة دفاعية «متعددة الجنسيات ومستقلة» تقودها فرنسا وبريطانيا يمكن أن تسهم في استئناف الملاحة في المضيق، «ولا سيما من خلال دعم التحقق من إزالة جميع الألغام».

وتعهد الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التي تفرض عقوبات على إيران، وللتدابير التي أُعيد فرضها في سبتمبر (أيلول) 2025 بموجب آلية «سناب باك» في القرار 2231. ودعوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى خطوات مماثلة، وطالبوا طهران باستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأبدى البيان «بالغ القلق» من تورط إيران في «مخططات وأعمال عنيفة» تستهدف مواطني دول المجموعة وأراضيها. وأشار إلى إعلان بريطانيا مسؤولية إيران عن الحادث الذي وقع قرب قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر. وختم بالقول: «يجب ألا يساور إيران أي شك في أننا متحدون».

اجتماع مشترك بين وزراء خارجية السعودية وقطر وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا في باريس الثلاثاء (أ.ب)

رهان العقوبات

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ختام الاجتماعات، إن «الحملة الاقتصادية مدمّرة إلى درجة أنه لا حاجة، في الوقت الحالي، إلى عمليات قتالية كبرى... هذا ما قلته لحلفائنا هنا اليوم». وحذّر من أن الجيش الأميركي «مستعد للرد» إذا تجاوزت إيران «بعض الخطوط الحمراء».

وقال إن صادرات النفط الإيرانية تجف بفعل الحصار، وإن الكلفة الاقتصادية على طهران «استثنائية، وتتزايد كل يوم». ووصف الشروط الإيرانية للاتفاق بأنها «سخيفة»، مضيفاً: «في النهاية، عليك أن تأكل».

ونقلت «رويترز» عن أربعة دبلوماسيين من المجموعة أن روبيو أبلغ نظراءه أن واشنطن تملك خيارات أخرى غير الحرب أو قبول المطالب الإيرانية. وقال اثنان منهم إنه وصف المسؤولين الإيرانيين بـ«المجانين».

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد التقى في باريس، عائداً من واشنطن، وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسعودية. وقال دبلوماسيان أوروبيان إنه أبدى تفاؤلاً حذراً بأن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكناً.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث إلى الصحافيين خلال اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)

رد طهران

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن الحرب «لن تنتهي لا بالمسار العسكري ولا بزيادة العقوبات»، وإن «السبيل الوحيد» هو العمل بالشروط الإيرانية الواردة في «مقترح اليومين».

وكتب مستشار المرشد الإيراني ومساعده محمد مخبر، الأربعاء، أن «أي مشاركة في الحصار العدائي على إيران عمل حربي»، تقع مسؤوليته وتبعاته «بمعزل عن أي قيود جغرافية، على جميع المشاركين».

وقال مستشار رئيس البرلمان الإيراني مهدي محمدي إن واشنطن ردّت، الثلاثاء، على «مقترح اليومين» برد «ليس غير مُرضٍ فحسب، وإنما مخادع بالكامل». وأضاف أن واشنطن أصرت على «مفاوضات مباشرة» قبل تقديم ردها النهائي، «ولم نقبل ذلك»، وأن الأميركيين «أعدّوا كل شيء لضربة محدودة».

وتنفي طهران إزالة الألغام من المضيق. وقال المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي إنه «لم يُطهَّر أي لغم حربي في مضيق هرمز». وأعلنت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، الأربعاء، انفجار ناقلتين بألغام بحرية بعدما سلكتا «مساراً غير مسموح به»، وقالت إن الحادث أضاف «صفحة أخرى إلى السجل الأسود» لكوبر.