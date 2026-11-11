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شؤون إقليمية

«مجموعة السبع» تطالب إيران بوقف الهجمات في «هرمز»

دعمت عمليات «سنتكوم» لإزالة الألغام... وتتعهد بتقييد قدرات طهران «اقتصادياً وسياسياً»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» وممثلون عن الاتحاد الأوروبي ودول مدعوة بينها السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية خلال اجتماعهم في باريس الاثنين (أ.ف.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» وممثلون عن الاتحاد الأوروبي ودول مدعوة بينها السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية خلال اجتماعهم في باريس الاثنين (أ.ف.ب)
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«مجموعة السبع» تطالب إيران بوقف الهجمات في «هرمز»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» وممثلون عن الاتحاد الأوروبي ودول مدعوة بينها السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية خلال اجتماعهم في باريس الاثنين (أ.ف.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» وممثلون عن الاتحاد الأوروبي ودول مدعوة بينها السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية خلال اجتماعهم في باريس الاثنين (أ.ف.ب)

طالبت «مجموعة السبع» إيران بوقف «هجماتها المتواصلة» على السفن المدنية في مضيق هرمز. وتعهدت، «في غياب حل دبلوماسي»، بالعمل المنسق للحد من قدرة طهران «على المستويين الاقتصادي والسياسي» على «تأجيج عدم الاستقرار» في المنطقة والعالم.

وأشاد وزراء خارجية المجموعة بجهود الوسطاء الإقليميين، في بيان صدر بعد اجتماعاتهم في باريس يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني). وجددوا دعمهم «لجميع المساعي الدبلوماسية» الرامية إلى «تسوية دائمة» تستجيب للمخاوف الدولية من البرنامج النووي الإيراني. وقالوا إنه «يجب ألا يُسمح لإيران مطلقاً بتطوير أو امتلاك سلاح نووي»، ودعوها إلى وقف دعمها للجماعات المسلحة من غير الدول في المنطقة.

ودان البيان «بشدة» الهجمات الإيرانية على دول الجوار، وما سببته عرقلة العبور في مضيق هرمز من اضطراب في التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدد الوزراء التزامهم بحرية المرور الآمن في المضيق، ومعارضتهم «فرض أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف غير قانونية»، وأي تمييز أو قيود على الملاحة. وأشادوا بـ«الأنشطة الدفاعية» التي تنفذها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لإزالة الألغام من الممرات الملاحية ومرافقة السفن المدنية.

وقالوا إن مبادرة دفاعية «متعددة الجنسيات ومستقلة» تقودها فرنسا وبريطانيا يمكن أن تسهم في استئناف الملاحة في المضيق، «ولا سيما من خلال دعم التحقق من إزالة جميع الألغام».

وتعهد الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التي تفرض عقوبات على إيران، وللتدابير التي أُعيد فرضها في سبتمبر (أيلول) 2025 بموجب آلية «سناب باك» في القرار 2231. ودعوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى خطوات مماثلة، وطالبوا طهران باستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأبدى البيان «بالغ القلق» من تورط إيران في «مخططات وأعمال عنيفة» تستهدف مواطني دول المجموعة وأراضيها. وأشار إلى إعلان بريطانيا مسؤولية إيران عن الحادث الذي وقع قرب قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر. وختم بالقول: «يجب ألا يساور إيران أي شك في أننا متحدون».

اجتماع مشترك بين وزراء خارجية السعودية وقطر وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا في باريس الثلاثاء (أ.ب)

رهان العقوبات

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ختام الاجتماعات، إن «الحملة الاقتصادية مدمّرة إلى درجة أنه لا حاجة، في الوقت الحالي، إلى عمليات قتالية كبرى... هذا ما قلته لحلفائنا هنا اليوم». وحذّر من أن الجيش الأميركي «مستعد للرد» إذا تجاوزت إيران «بعض الخطوط الحمراء».

وقال إن صادرات النفط الإيرانية تجف بفعل الحصار، وإن الكلفة الاقتصادية على طهران «استثنائية، وتتزايد كل يوم». ووصف الشروط الإيرانية للاتفاق بأنها «سخيفة»، مضيفاً: «في النهاية، عليك أن تأكل».

ونقلت «رويترز» عن أربعة دبلوماسيين من المجموعة أن روبيو أبلغ نظراءه أن واشنطن تملك خيارات أخرى غير الحرب أو قبول المطالب الإيرانية. وقال اثنان منهم إنه وصف المسؤولين الإيرانيين بـ«المجانين».

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد التقى في باريس، عائداً من واشنطن، وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسعودية. وقال دبلوماسيان أوروبيان إنه أبدى تفاؤلاً حذراً بأن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكناً.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث إلى الصحافيين خلال اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)

رد طهران

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن الحرب «لن تنتهي لا بالمسار العسكري ولا بزيادة العقوبات»، وإن «السبيل الوحيد» هو العمل بالشروط الإيرانية الواردة في «مقترح اليومين».

وكتب مستشار المرشد الإيراني ومساعده محمد مخبر، الأربعاء، أن «أي مشاركة في الحصار العدائي على إيران عمل حربي»، تقع مسؤوليته وتبعاته «بمعزل عن أي قيود جغرافية، على جميع المشاركين».

وقال مستشار رئيس البرلمان الإيراني مهدي محمدي إن واشنطن ردّت، الثلاثاء، على «مقترح اليومين» برد «ليس غير مُرضٍ فحسب، وإنما مخادع بالكامل». وأضاف أن واشنطن أصرت على «مفاوضات مباشرة» قبل تقديم ردها النهائي، «ولم نقبل ذلك»، وأن الأميركيين «أعدّوا كل شيء لضربة محدودة».

وتنفي طهران إزالة الألغام من المضيق. وقال المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي إنه «لم يُطهَّر أي لغم حربي في مضيق هرمز». وأعلنت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، الأربعاء، انفجار ناقلتين بألغام بحرية بعدما سلكتا «مساراً غير مسموح به»، وقالت إن الحادث أضاف «صفحة أخرى إلى السجل الأسود» لكوبر.

اقرأ أيضاً

وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)

إيران تتصدر اجتماعات «السبع»… وروبيو يستبعد اختراقاً وشيكاً

محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران (رويترز)

رضائي: إيران لن تسمح بخروج المواد النووية المخصبة

مواضيع
حرب إيران النووي الايراني مضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني إيران أميركا

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«مجموعة السبع» تطالب إيران بوقف الهجمات في «هرمز»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» وممثلون عن الاتحاد الأوروبي ودول مدعوة بينها السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية خلال اجتماعهم في باريس الاثنين (أ.ف.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» وممثلون عن الاتحاد الأوروبي ودول مدعوة بينها السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية خلال اجتماعهم في باريس الاثنين (أ.ف.ب)
TT
TT

«مجموعة السبع» تطالب إيران بوقف الهجمات في «هرمز»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» وممثلون عن الاتحاد الأوروبي ودول مدعوة بينها السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية خلال اجتماعهم في باريس الاثنين (أ.ف.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» وممثلون عن الاتحاد الأوروبي ودول مدعوة بينها السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية خلال اجتماعهم في باريس الاثنين (أ.ف.ب)

طالبت «مجموعة السبع» إيران بوقف «هجماتها المتواصلة» على السفن المدنية في مضيق هرمز. وتعهدت، «في غياب حل دبلوماسي»، بالعمل المنسق للحد من قدرة طهران «على المستويين الاقتصادي والسياسي» على «تأجيج عدم الاستقرار» في المنطقة والعالم.

وأشاد وزراء خارجية المجموعة بجهود الوسطاء الإقليميين، في بيان صدر بعد اجتماعاتهم في باريس يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني). وجددوا دعمهم «لجميع المساعي الدبلوماسية» الرامية إلى «تسوية دائمة» تستجيب للمخاوف الدولية من البرنامج النووي الإيراني. وقالوا إنه «يجب ألا يُسمح لإيران مطلقاً بتطوير أو امتلاك سلاح نووي»، ودعوها إلى وقف دعمها للجماعات المسلحة من غير الدول في المنطقة.

ودان البيان «بشدة» الهجمات الإيرانية على دول الجوار، وما سببته عرقلة العبور في مضيق هرمز من اضطراب في التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدد الوزراء التزامهم بحرية المرور الآمن في المضيق، ومعارضتهم «فرض أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف غير قانونية»، وأي تمييز أو قيود على الملاحة. وأشادوا بـ«الأنشطة الدفاعية» التي تنفذها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لإزالة الألغام من الممرات الملاحية ومرافقة السفن المدنية.

وقالوا إن مبادرة دفاعية «متعددة الجنسيات ومستقلة» تقودها فرنسا وبريطانيا يمكن أن تسهم في استئناف الملاحة في المضيق، «ولا سيما من خلال دعم التحقق من إزالة جميع الألغام».

وتعهد الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التي تفرض عقوبات على إيران، وللتدابير التي أُعيد فرضها في سبتمبر (أيلول) 2025 بموجب آلية «سناب باك» في القرار 2231. ودعوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى خطوات مماثلة، وطالبوا طهران باستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأبدى البيان «بالغ القلق» من تورط إيران في «مخططات وأعمال عنيفة» تستهدف مواطني دول المجموعة وأراضيها. وأشار إلى إعلان بريطانيا مسؤولية إيران عن الحادث الذي وقع قرب قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر. وختم بالقول: «يجب ألا يساور إيران أي شك في أننا متحدون».

اجتماع مشترك بين وزراء خارجية السعودية وقطر وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا في باريس الثلاثاء (أ.ب)

رهان العقوبات

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ختام الاجتماعات، إن «الحملة الاقتصادية مدمّرة إلى درجة أنه لا حاجة، في الوقت الحالي، إلى عمليات قتالية كبرى... هذا ما قلته لحلفائنا هنا اليوم». وحذّر من أن الجيش الأميركي «مستعد للرد» إذا تجاوزت إيران «بعض الخطوط الحمراء».

وقال إن صادرات النفط الإيرانية تجف بفعل الحصار، وإن الكلفة الاقتصادية على طهران «استثنائية، وتتزايد كل يوم». ووصف الشروط الإيرانية للاتفاق بأنها «سخيفة»، مضيفاً: «في النهاية، عليك أن تأكل».

ونقلت «رويترز» عن أربعة دبلوماسيين من المجموعة أن روبيو أبلغ نظراءه أن واشنطن تملك خيارات أخرى غير الحرب أو قبول المطالب الإيرانية. وقال اثنان منهم إنه وصف المسؤولين الإيرانيين بـ«المجانين».

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد التقى في باريس، عائداً من واشنطن، وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسعودية. وقال دبلوماسيان أوروبيان إنه أبدى تفاؤلاً حذراً بأن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكناً.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث إلى الصحافيين خلال اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)

رد طهران

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن الحرب «لن تنتهي لا بالمسار العسكري ولا بزيادة العقوبات»، وإن «السبيل الوحيد» هو العمل بالشروط الإيرانية الواردة في «مقترح اليومين».

وكتب مستشار المرشد الإيراني ومساعده محمد مخبر، الأربعاء، أن «أي مشاركة في الحصار العدائي على إيران عمل حربي»، تقع مسؤوليته وتبعاته «بمعزل عن أي قيود جغرافية، على جميع المشاركين».

وقال مستشار رئيس البرلمان الإيراني مهدي محمدي إن واشنطن ردّت، الثلاثاء، على «مقترح اليومين» برد «ليس غير مُرضٍ فحسب، وإنما مخادع بالكامل». وأضاف أن واشنطن أصرت على «مفاوضات مباشرة» قبل تقديم ردها النهائي، «ولم نقبل ذلك»، وأن الأميركيين «أعدّوا كل شيء لضربة محدودة».

وتنفي طهران إزالة الألغام من المضيق. وقال المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي إنه «لم يُطهَّر أي لغم حربي في مضيق هرمز». وأعلنت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، الأربعاء، انفجار ناقلتين بألغام بحرية بعدما سلكتا «مساراً غير مسموح به»، وقالت إن الحادث أضاف «صفحة أخرى إلى السجل الأسود» لكوبر.

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وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)

إيران تتصدر اجتماعات «السبع»… وروبيو يستبعد اختراقاً وشيكاً

محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران (رويترز)

رضائي: إيران لن تسمح بخروج المواد النووية المخصبة

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شؤون إقليمية

رضائي: إيران لن تسمح بخروج المواد النووية المخصبة

محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران (رويترز)
محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران (رويترز)
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رضائي: إيران لن تسمح بخروج المواد النووية المخصبة

محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران (رويترز)
محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران (رويترز)

قال محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إن بلاده لن تسمح بخروج ولو ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة من البلاد وإن تعرضت لأي هجمات أميركية جديدة سيكون له عواقب، مؤكداً أن طهران وواشنطن لا تجريان أي مفاوضات في الوقت الحالي.

جاءت تصريحات رضائي بعد تقليل مسؤولين أميركيين من أهمية الحاجة إلى تنفيذ أي عمل عسكري إضافي على إيران، ومع إشارة محللين إلى أن لهجة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصبحت أقل حدة في هذا الصدد منذ هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال رضائي: «أي هجمات جديدة من الولايات المتحدة ستقابل أيضا باستهداف قواعد أميركية بعيدة»، وفق ما نقلته «رويترز».

وأفاد مصدران إيرانيان كبيران في مايو (أيا) بأن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيهات بعدم إرسال اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء مرتفعة، أي أقرب لدرجة تسمح بصنع سلاح نووي، إلى الخارج.

وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وهو مستوى أعلى بكثير من المطلوب للأغراض المدنية، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية في 2025. ولم تتضح الكمية المتبقية من ذلك.

ومنذ فترة طويلة، تتهم إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية أخرى إيران بالسعي إلى حيازة أسلحة نووية. وتنفي إيران هذه الاتهامات.

وتصر الولايات المتحدة على أن تكون القضايا النووية جزءا من أي مفاوضات أولية مع إيران تهدف إلى إنهاء الحرب.

وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إن إيران أرسلت إلى الولايات المتحدة مقترحاً يتعلق بالملف النووي عبر قطر على أن تتم مناقشته فقط بعد أن تلبي واشنطن سبعة مطالب قدمتها طهران.

إلى ذلك، ندّدت إيران الأربعاء بعرض الولايات المتحدة مكافأة قدرها 20 مليون دولار مقابل معلومات عن برنامجها النووي، واصفة الخطوة بأنها «بغيضة ومؤسفة».

ودعا وزير الخارجية عباس عراقجي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي إلى إدانة المكافأة التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي.

وكان الجيش الأميركي أعلن الجمعة رصد مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، مع «إمكان الانتقال إلى مكان آخر»، لمن يقدّم معلومات عن «منشآت» البرنامج و«معدّاته والأفراد المرتبطين به».

وكتب عراقجي «تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة هذا الإعلان البغيض صراحة وبشكل لا لبس فيه»، في رسالة وجّهها إلى الجهات الثلاث.

وجدّد التأكيد على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي.

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شؤون إقليمية

حرائق السفن تتواصل في «هرمز» رغم آمال التهدئة

لقطة جوية تُظهر سفناً بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
لقطة جوية تُظهر سفناً بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
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حرائق السفن تتواصل في «هرمز» رغم آمال التهدئة

لقطة جوية تُظهر سفناً بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
لقطة جوية تُظهر سفناً بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

أعلن «الحرس الثوري»، الأربعاء، انفجار ناقلتَي نفط بألغام بحرية في مضيق هرمز. وقالت بحرية الجيش الإيراني إن ناقلة ثالثة اشتعلت فيها النيران شرق المضيق. ويأتي ذلك غداة إعلان «الحرس» إصابة ثلاث ناقلات، وعلى الرغم من رهان الأسواق على تراجع حدة الحرب.

وقالت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، إن الناقلتين «المخالفتين» حاولتا ليل الثلاثاء الخروج «سراً» عبر «المسار غير المسموح به والخطِر» في المضيق، «بحماية مقاتلات الجيش الأميركي الناهب والمعتدي»، فاصطدمتا بألغام بحرية و«انفجرتا انفجاراً مهيباً».

وأوضح البيان أن الناقلتين «متروكتان وتحترقان بشدة»، رغم محاولات «المتواطئين» مع الجيش الأميركي إخماد النيران. وقال إنهما أطفأتا أنظمة الملاحة والتعريف، وكانتا تعبران «بتوجيه من ضابط في الجيش الأميركي». ورأى البيان أن الحادث أضاف «صفحة أخرى إلى السجل الأسود» لقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر.

وخاطب البيان المسؤولين الأميركيين بالقول إنهم ليسوا بحاجة إلى «استعراض إعلامي» على متن مروحية خارج المضيق «لإثبات أكاذيبهم»، لأن «الصور الجوية لمضيق هرمز تكشف القصة كاملة من دون رقابة».

وفي بيان منفصل قالت بحرية الجيش الإيراني إن «ناقلة نفط مخالفة» اشتعلت فيها النيران فجر الأربعاء «في المنطقة المحظورة وغير الآمنة» شرق مضيق هرمز، بعد اصطدامها بلغم بحري، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت وسائل إعلام إيرانية أوردت خبراً مماثلاً عن إصابة ناقلة بلغم بحري في وقت متأخر الثلاثاء.

ولم يكشف البيانان أسماء الناقلات ولا أعلامها، ولم يقدّما معلومات عن طواقمها. ولم يتضح ما إذا كانت ناقلة الجيش واحدة من ناقلتَي «الحرس» أم حادثاً منفصلاً.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن واقعة تتعلق بناقلة في مضيق هرمز، وإن حالة الطاقم وحجم الأضرار والأثر البيئي «غير معروفة حتى الآن». ولم تربط الهيئة بلاغها بما أعلنته طهران.

حصيلة متصاعدة

وكان «الحرس الثوري» قد أعلن، الثلاثاء، اشتعال النيران في ناقلتين سلكتا «مساراً غير مسموح به». وقال إن إحداهما اصطدمت بلغم، وإن الثانية كانت «تحت حماية مقاتلات الجيش الأميركي»، ثم أعلن لاحقاً انفجار ناقلة ثالثة بلغم بحري.

وفي اليوم نفسه، قالت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية إن إحدى سفنها تضررت إثر هجوم في المياه الإقليمية للإمارات.

وأفادت الهيئة البريطانية بإصابة ناقلة بـ«مقذوف غير محدد» قبالة الساحل العُماني قرب المضيق، وبتعرض ناقلة أخرى لهجوم شمال شرقي ليما في سلطنة عُمان. ولم يتضح ما إذا كانت هذه السفن من بين الناقلات التي تحدثت عنها طهران.

وأظهرت مقاطع مصورة ناقلة المنتجات النفطية «نافيج8 ميسي»، التي ترفع علم سنغافورة، مشتعلة قرب ساحل عُمان الأحد، وفقاً لوكالة «رويترز».

صورة التقطها القمر الاصطناعي «سنتينل-2» الأحد 8 نوفمبر 2026 تُظهر تصاعد دخان أسود قبالة سواحل بخاء العُمانية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل في منطقة اشتعلت فيها النيران بثلاث ناقلات نفط (أ.ف.ب)

وفي اليوم نفسه، التقط القمر الاصطناعي الأوروبي «كوبرنيكوس سنتينل-2» صورة لسحابة كثيفة من الدخان الأسود في الموقع.

وقالت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» إن الناقلة واحدة من ثلاث استُهدفت ذلك اليوم لسلوكها «مسارات غير مسموح بها». وتدير السفينة شركة «نافيج8»، التي تملك «أدنوك للإمداد والخدمات» حصة الأغلبية فيها.

وأظهرت بيانات معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن الهجمات لم تتراجع في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد استهداف 37 سفينة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى رقم شهري منذ بدء الحرب. وأحصت المنظمة البحرية الدولية 130 واقعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب، معظمها هجمات، قُتل فيها 25 بحاراً على الأقل.

ووصل تسرب نفطي ناجم عن الهجمات إلى الشواطئ العُمانية، بحسب مقطع تحققت منه «رويترز»، وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية بقعاً نفطية قبالة سواحل عُمان والإمارات.

روايتان متضاربتان

وكان الجيش الأميركي قد أعلن أخيراً إزالة جميع الألغام من الممر المائي. ونفى المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي ذلك، وقال إنه «لم يُطهَّر أي لغم حربي في مضيق هرمز».

وتفرض طهران منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير (شباط) قيوداً مشددة على الملاحة في المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس النفط العالمي، وتشترط أن تسلك السفن مساراً تحدده هي. وتعدّ المسار الجنوبي قرب السواحل العُمانية، الذي تحمي فيه الولايات المتحدة السفن، غير قانوني.

وتفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية. وقالت «سنتكوم» إن طائرة تابعة لها أطلقت النار السبت على سفينة شحن ترفع علم سانت كيتس وعطّلتها، بعدما حاولت مغادرة المياه الإقليمية عقب رسوها في ميناء إيراني.

صورة لمضيق هرمز التُقطت من الجانب العُماني في 3 نوفمبر (رويترز)

وكانت القيادة قد أعلنت الشهر الماضي أنها ساعدت دول الخليج العربي على تصدير 1.5 مليار برميل من النفط عبر هرمز منذ الصيف.

وتراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها في شهرين، بعدما قلل مسؤولون أميركيون من الحاجة إلى عمل عسكري جديد ضد إيران.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الحملة الاقتصادية على إيران «مدمّرة» إلى حد لا تستدعي معه حالياً «عمليات قتالية كبرى». وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الحرب «لن تنتهي لا بالمسار العسكري ولا بزيادة العقوبات».

وحذّرت الخارجية القطرية، الثلاثاء، من أن اقتراب الشتاء مع استمرار إغلاق مضيق هرمز يفاقم أزمة الطاقة العالمية.

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الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز حرب إيران النووي الايراني إيران أميركا