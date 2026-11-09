10 قتلى بانفجار في مصنع للصلب بإزمير غرب تركيا

إيرانية تمر بجانب لوحة تحمل العلم الإيراني في أحد شوارع طهران الاثنين 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

تتبادل الولايات المتحدة وإيران، عبر قطر، تعديلات على وثيقة إطار لاتفاق يتناول البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فتح مضيق هرمز، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وتسارع هذا المسار في الأيام الأخيرة بعد النصفية الأميركية، ويلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن.

وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية بأن الدوحة تحمل إلى واشنطن مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح المضيق مقابل رفع الحصار، والإفراج عن 8 مليارات دولار من الأموال المجمدة، وسط خلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن الاتفاق.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات أن رئيس الوزراء القطري يحمل مقترحاً وافقت عليه إيران، يقضي برفع الحصار البحري والاقتصادي الأميركي عنها، مقابل وقف هجماتها على السفن وناقلات النفط التابعة لدول الخليج العربي.

وبحسب الصحيفة، يتضمن المقترح الإفراج عن 8 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في قطر. وقالت إن طهران تخلت، على ما يبدو، عن مطلبها السيطرة على المضيق، وفرض رسوم عبور على السفن. ولم يصدر تأكيد رسمي من واشنطن أو طهران لتفاصيل المقترح.

الخلاف النووي

وتريد واشنطن ألا تمتلك إيران القدرات اللازمة لصنع سلاح نووي، بما فيها المعدات المتقدمة. وتريد الإدارة الأميركية تخفيف درجة نقاء اليورانيوم المخصب الذي تحتفظ به طهران، ويقدَّر بمئات الكيلوغرامات، أو نقله إلى بلد آخر لحفظه. ولم يتضح مدى تقدم الطرفين في هذه النقطة، بحسب «سي إن إن».

وتعدّ طهران برنامجها النووي مسألة «سيادة وطنية». وتشترط سبعة شروط قبل التفاوض عليه، أو إعادة فتح المضيق، منها إنهاء الحرب على «جميع الجبهات»، ورفع الحصار البحري، من دون أن تُعلن تفاصيلها كاملة.

وتطالب إيران أيضاً بتخفيف العقوبات على مبيعات نفطها، والإفراج عن أصولها المجمدة في مصارف أجنبية، وتعويضات عن مقتل المرشد السابق علي خامنئي وكبار قادتها العسكريين في بداية الحرب.

وقالت مصادر «سي إن إن» إن واشنطن تبدو بصدد دراسة تخفيف هذه القيود.

ويبقى ترتيب التنفيذ عقبة رئيسة؛ إذ تريد طهران تلبية شروطها أولاً، وتصر واشنطن على إدراج الملف النووي في المحادثات الأولية.

ولا تزال طهران ترفض بحث برنامجها النووي، أو حتى إبداء استعدادها للتفاوض بشأنه.

انقسام أميركي

ويدفع نائب الرئيس جي دي فانس -والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر- نحو ترتيب يشبه مذكرة تفاهم أُبرمت مع إيران في سويسرا في مايو (أيار)، وانهارت بعد هجوم إيراني على ناقلات نفط في المضيق.

ونقلت «يسرائيل هيوم» عن أحد المصدرين أن ترمب لا يزال متشككاً. وأضاف أن الرئيس وافق على تسريع المحادثات -كما يحث فانس- لأسباب، منها هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية.

وبحسب المصدر، يعارض اتفاقاً مماثلاً لاتفاق مايو كل من وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث. وحذر أحدهم من أن الاتفاق الآن «سينقذ النظام في إيران في اللحظة الأخيرة».

وتستند معارضتهم إلى تقييمات استخباراتية تشير إلى انهيار الاقتصاد الإيراني. وقال مصدر دبلوماسي أميركي للصحيفة إن ترمب أُطلع في أحد الاجتماعات الأخيرة على أرقام تفيد بأن إيران باعت آخر شحنة نفط لديها الأسبوع الماضي.

وتضمنت المعطيات، خفض رواتب عناصر «الحرس الثوري»، ووقف تمويل الميليشيات في العراق، وتقليص إمدادات الوقود للمدنيين، والصناعة. وقال أحد المشاركين للرئيس إن إيران ساعدت الديمقراطيين على الفوز برفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، وإنه لا سبب لمكافأتها.

أما فانس، فإنه يدفع نحو اتفاق ينهي الحرب مطلع العام المقبل بأي ثمن تقريباً، لاعتقاده أن الإدارة تحتاج إلى وقت لاستعادة ثقة الأميركيين قبل الانتخابات الرئاسية بعد عامين، بحسب الصحيفة.

مطالب «غير واقعية»

وقلّل روبيو، الأحد، من احتمال التوصل قريباً إلى اتفاق، وقال: «لن أقول إننا على وشك تحقيق اختراق». وأضاف، قبل توجهه إلى باريس لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع: «في الوقت الحالي، لم تكن (المحادثات) مثمرة كثيراً، لأن المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل في بعض الحالات مشينة، وسخيفة، وغير واقعية حقاً».

وقال ترمب لبرنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» إن إيران باتت قريبة من إبرام اتفاق، لكن نتيجة الانتخابات «تمنحهم قليلاً من شهادة أمل». وسُئل عمّا إذا كان يعتزم تصعيد الحرب بعد الانتخابات، فقال: «حسناً، لا أسعى إلى ذلك. لا أرى أي سبب لذلك».

وكان قد قال لـ«سي إن إن»، الأحد، إن استئناف الهجمات على إيران «مستبعد جداً» ما دامت المفاوضات تحرز تقدماً، مع إبقائه الخيار العسكري قائماً.

وأقر ترمب بأن الحرب أسهمت في خسارة الجمهوريين، وقال إن الناخبين «لم يحبوا الحرب»، ولا الارتفاع الحاد في أسعار البنزين الذي تسببت فيه، وتحدث أيضاً عن «نفور كبير، على نحو لا يصدق، من إسرائيل». لكنه قال إن السبب الرئيس هو أنه «لم يكن على ورقة الاقتراع».

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يستقبل نظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله إلى مقر الخارجية الفرنسية في باريس للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الاثنين (أ.ف.ب)

وقال إن فانس أبلغه مسبقاً بأنه سيكتب منشوراً يحمّل فيه الحرب مسؤولية الخسارة، فردّ عليه: «اكتب ما تريد». وأضاف أنه «لا يختلف» مع فانس «إلا في شيء واحد»: «إذا كان عليك أن تفعلها مجدداً، هل كنت ستذهب وتهاجم إيران؟». وقال إن جوابه «نعم قاطعة».

وقال إن الضربات أضعفت القوة العسكرية التقليدية الإيرانية، وأدت إلى تراجع البرنامج النووي. وأضاف: «أعتقد أن هذا سيكون تاريخياً قراراً جيداً جداً. هل هو قرار جيد لليوم، والغد؟ ربما لا. لكن عليّ أن أفعل ما هو صائب لبلدنا».

ورأى أن المؤرخين سيحكمون على الحرب بصورة أفضل من الناخبين، وقال: «حقيقة أنني انتزعت السلاح النووي من إيران لن تكون جيدة على المدى القصير، لكن على المدى البعيد أعتقد أنها ستكون مهمة جداً».

ودافع عن هيغسيث، ورفض دعوات ديمقراطيين إلى عزله، وقال: «خضنا حربين، وانتصرنا في كلتيهما. انتصرنا في فنزويلا، وانتصرنا في إيران».

وامتنعت إيران والولايات المتحدة إلى حد كبير عن الهجمات الكبرى منذ سبتمبر (أيلول)، لكن واشنطن شنت هذا الأسبوع ضربات «دفاعية» محدودة على أهداف إيرانية.

تشديد الحصار

وكتب ترمب، مساء الأحد، على منصته «تروث سوشيال»: «فريق العمل (البوابة الحديدية) يعمل بكامل قوته وفاعليته في جمهورية إيران الإسلامية. ومع أعظم حصار بحري في التاريخ، لا يدخل إلى إيران أو يخرج منها إلا القليل جداً!».

سفن تعبر مضيق هرمز كما تبدو من شبه جزيرة مسندم العُمانية الاثنين 9 نوفمبر 2026 (رويترز)

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر قد أمر، السبت، بتشكيل الفريق، لمنع إيران من استخدام الطرق البرية في نقل الأسلحة المتطورة، ومواد أخرى.

وبحسب بيان القيادة، يضم الفريق نحو 20 فرداً من المدنيين، والعسكريين، ومقره في تامبا بولاية فلوريدا. وينسق مع وكالات حكومية أميركية أخرى لمنع حركة أربع فئات عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين: أنظمة الأسلحة المتطورة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والمواد الخاضعة للعقوبات، و«مصادر الإيرادات غير المشروعة».

ولا ينص البيان على نشر قوات أميركية قرب الحدود الإيرانية. وقال كوبر إن الفريق «يعزز نجاح حصارنا المحكم على إيران في البحر».

وقلّل «الحرس الثوري»، الأحد، من أهمية الخطة، ووصفها المتحدث باسمه حسين محبي بأنها «مجرد تلاعب بالألفاظ». وقال: «إذا كانت أميركا جادة في هذا المجال، فنحن أكثر جدية». وتوعد بإصابة «أضعاف» ما تستهدفه واشنطن إذا تعرضت سفن إيرانية لهجوم.