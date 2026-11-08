«الدوري التركي»: صلاح يسجل... وطرابزون يتقدم للوصافة

سجل محمد صلاح هدفاً في الشوط الأول في فوز طرابزون سبور 2 - صفر على مضيّفه ألانيا سبور في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم الأحد.

ومنح فاغنر بينا التقدم للفريق الزائر في الدقيقة 17 بتسديدة منخفضة استقرت في الزاوية البعيدة.

وأحرز قائد مصر صلاح هدف ضمان الفوز لطرابزون بعدما سيطر على الكرة داخل منطقة الجزاء وتخلص من مدافع ألانيا سبور ليطلق تسديدة في الزاوية السفلية في الدقيقة 34.

وعاد مهاجم ليفربول السابق للتسجيل مع طرابزون في الدوري بعدما غاب عن هز الشباك في المباراتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف.

وبهذا الفوز رفع طرابزون رصيده إلى 25 نقطة ليتقدم للمركز الثاني متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن غلاطة سراي المتصدر. وتجمد رصيد ألانيا سبور عند 12 نقطة في المركز 13.