متمردون يحققون تقدماً ميدانياً في شرق الكونغو

تقدم مقاتلون مسلحون مناهضون للحكومة بعد شن هجوم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية، الاثنين.

وكانت خطوط المواجهة قد بقيت مستقرة نسبياً منذ توقيع اتفاق سلام بوساطة أميركية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في ديسمبر (كانون الأول).

وفرضت واشنطن عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية ومؤسسة مالية في هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا، على خلفية علاقاتهما المفترضة بحركة «إم 23» المسلحة التي تقاتل في الكونغو الديمقراطية.

وسيطرت حركة «إم 23»، التي غيّرت اسمها الشهر الماضي إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021.

وعيّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم.

ومساء الجمعة، شنت «جبهة إعادة تأسيس الأمة» هجوماً في مقاطعة جنوب كيفو، وتقدمت نحو 50 كيلومتراً على طول طريق رئيسية باتجاه الشمال الغربي نحو بلدة واليكالي الاستراتيجية، من دون أن تصل إليها، وفق مصادر محلية وأمنية.

وقال المتحدث باسم الجيش في المنطقة الرائد ديودوني كاسيريكا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، إن بلدة كامبالي، الواقعة على بعد كيلومترات عدة من بونياكيري، باتت «تحت سيطرة العدو».

وقال ممثل عن المجتمع المدني للوكالة الفرنسية، طالباً عدم كشف هويته، إن «قسماً كبيراً من السكان لزموا منازلهم»، فيما فرّ كثيرون إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

وتُعد واليكالي، الواقعة على بعد نحو 140 كيلومتراً من بونياكيري، مفترق طرق استراتيجياً يؤدي إلى غرب البلاد، وإحدى القواعد الرئيسية للجيش الكونغولي في مقاطعة شمال كيفو.