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العالم أوروبا

غوتيريش يحذر: العالم يدخل عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى

انطلاق مؤتمر «كوب31» وسط تصاعد الضغوط المناخية والجيوسياسية

رجل يسير بجوار شعار «COP31» داخل مركز «أنطاليا إكسبو» في 8 نوفمبر 2026 قبيل افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (أ.ف.ب)
رجل يسير بجوار شعار «COP31» داخل مركز «أنطاليا إكسبو» في 8 نوفمبر 2026 قبيل افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (أ.ف.ب)
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غوتيريش يحذر: العالم يدخل عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى

رجل يسير بجوار شعار «COP31» داخل مركز «أنطاليا إكسبو» في 8 نوفمبر 2026 قبيل افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (أ.ف.ب)
رجل يسير بجوار شعار «COP31» داخل مركز «أنطاليا إكسبو» في 8 نوفمبر 2026 قبيل افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (أ.ف.ب)

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، من أن العالم يدخل «عصراً جديداً» أصبحت فيه الظواهر المناخية القصوى هي القاعدة، داعياً القادة المجتمعين في مؤتمر المناخ «كوب31» في تركيا إلى «التعامل بجدية» مع هذا الوضع.

وقال غوتيريش، في بيان: «لقد دخلنا عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى. فظاهرة إل نينيو الفائقة القوة تحلّ بينما الكوكب يعاني ارتفاعاً مفرطاً في درجات الحرارة نتيجة التغير المناخي الذي يسببه الإنسان».

وحثّ القادة المشاركين في المؤتمر على «إبداء جدية من خلال تسريع خفض الانبعاثات، والإسراع في تحقيق انتقال عادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية اللازمين للدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي»، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجتمع ممثلو نحو 200 دولة في تركيا، في إطار أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعنيّ بالمناخ، وسط ضغوط متزايدة على الدول لاتخاذ إجراءات عقب عامٍ شهد كوارث ناجمة عن ظواهر جوية قصوى، لكن خلافاً برز، منذ البداية، بين المفاوضين من دول غنية ونامية بشأن قضايا التمويل.

وتأخّر افتتاح مؤتمر «كوب31»، المُقام في مدينة أنطاليا التركية على ساحل البحر المتوسط، لمدة ساعة دون تقديم أي تفسير، في حين خاض المفاوضون نقاشات، استمرت حتى ساعة متأخرة أمس الأحد، حول مطالب الدول النامية بإدراج بنود تتعلق بالتمويل ضمن جدول الأعمال الرسمي. وقال رئيس وفد منظمة غرينبيس إلى المؤتمر، جاسبر إنفينتور: «كانت بداية صعبة لمؤتمر (كوب31)».

وصول المندوبين في اليوم الافتتاحي لمؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ (COP31) في أنطاليا بتركيا (إ.ب.أ)

وبموجب اتفاقيات الأمم المتحدة للمناخ، قدّمت الدول المتقدمة التي تتحمل تاريخياً مسؤولية الجزء الأكبر من انبعاثات غازات الدفيئة، دعماً مالياً لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تداعيات التغير المناخي والتحول نحو طاقة أنظف. غير أن الدول الأكثر فقراً ترى أن هذه المبالغ لا تزال غير كافية.

وذكر إنفينتور أن الدول المتقدمة تتخذ «موقفاً متشدداً» بشأن إدراج منصة جرى الاتفاق عليها خلال مؤتمر «كوب30» في البرازيل، العام الماضي، تهدف إلى مناقشة آليات تقديم الدول الغنية التمويل للدول النامية.

وتسعى الدول الأفريقية إلى إدراج بند في جدول أعمال مؤتمر «كوب31» لمناقشة زيادة تمويل جهود التكيف بثلاث مرات؛ بهدف مساعدة الدول الأكثر فقراً على تغطية تكاليف تدابير مثل بناء حواجز بحرية أو زراعة محاصيل مقاوِمة للجفاف.

وحذّر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، من أنه لن تكون هناك «إرادة سياسية» لتقديم تعهدات بتمويل إضافي، خلال مؤتمر «كوب31».

عام من الكوارث

ولا يتوقع مراقبون تحقيق اختراقات كبرى، في وقت تبذل دول العالم جهوداً لاحتواء انعكاسات أزمة أسعار النفط، في ظل توترات جيوسياسية تُغذيها الحربان في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وبموازاة ذلك، تستمر أزمة المناخ في إلحاق أضرار هائلة، هذا العام، إذ اجتاحت موجات حر شديد أوروبا واشتعلت حرائق غابات في إندونيسيا، وتسبَّب انهيار جليدي في فيضانات مدمرة بالنيبال.

ومن المتوقع أن تبلغ ظاهرة إل نينيو المناخية ذروتها، هذا العام، ما يزيد من حدة الظواهر الجوية القصوى، وقد تُسهم في جعل عام 2026 أو 2027 الأكثر حرارة على الإطلاق.

والتوقعات قاتمة، فقد حذرت «الأمم المتحدة»، في سبتمبر (أيلول) الماضي، من أن درجات الحرارة العالمية قد تتخطى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، متجاوزة بذلك العتبة التي حددها اتفاق باريس للمناخ.

مشاركون من إندونيسيا يقفون في الجناح الإندونيسي يوم افتتاح مؤتمر «كوب31» (COP31) في أنطاليا بتركيا (رويترز)

وقالت مديرة برنامج المناخ في اتحاد العلماء المعنيين، ريتشل كليتوس: «على قادة العالم إنقاذنا من حافة الهاوية، والالتزام بالتحول سريعاً عن الوقود الأحفوري، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وهي ضرورة تزداد إلحاحاً في ظل أزمة تكاليف الطاقة الراهنة».

كهرباء «نظيفة»

تترأس تركيا مؤتمر «كوب31»، بينما تقود أستراليا المفاوضات، بموجب ترتيب استثنائي وُضع لإنهاء خلاف حول الدولة المضيفة للمؤتمر.

وأطلق الشريكان على هذه القمة عنوان «كوب التنفيذ»، مع التركيز على تحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، بعد سنوات من التعهدات والإعلانات الطموحة.

وتطرح تركيا، بموازاة المفاوضات الرسمية، «أجندة عمل» تهدف إلى تشجيع الدول على دعم تعهدات غير مُلزِمة بشأن قضايا متنوعة، بدءاً من الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى إدارة النفايات.

ويتمحور هذا المسعى حول مبادرة بشأن الكهرباء تهدف إلى رفع حصة الكهرباء في تلبية الطلب العالمي على الطاقة من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035. غير أن هذه المبادرة قد تُشكل مصدر توتر، وفق تقرير «وكالة الصحافة الفرنسية».

فقد دعا الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد كهرباء «نظيفة»، وهو مصطلح قد يثير جدلاً حول دور الوقود الأحفوري في المقترح التركي.

والتزمت الدول، في اتفاق تاريخي، خلال مؤتمر «كوب28» في دبي عام 2023، بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، لكنها واجهت صعوبات في الاتفاق على كيفية تحويل هذا التعهد إلى واقع ملموس.

مندوب برازيلي يصل في اليوم الافتتاحي لمؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «COP31» في أنطاليا بتركيا (إ.ب.أ)

واختُتم مؤتمر «كوب30» باتفاقٍ لم يُشِر صراحة إلى الوقود الأحفوري، بعد معارضة الدول المنتِجة للنفط إدراج مثل هذه الصياغة.

وبدلاً من ذلك، قدّمت البرازيل «خريطة طريق» طوعية تتضمن مقترحات للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بحيث يمكن لكل دولة تكييفها وفقاً لظروفها الخاصة.

ولا تزال الدبلوماسية المناخية تفتقر إلى طرف فاعل رئيسي، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس في عهد الرئيس دونالد ترمب، ولم تُوفِد أي مسؤولين لحضور مؤتمر «كوب31».

لكن من المقرر أن يصل وفد من الكونغرس الأميركي إلى أنطاليا، وسط تفاؤل بين الديمقراطيين عقب فوزهم التاريخي في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي.

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غوتيريش يحذر: العالم يدخل عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى

رجل يسير بجوار شعار «COP31» داخل مركز «أنطاليا إكسبو» في 8 نوفمبر 2026 قبيل افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (أ.ف.ب)
رجل يسير بجوار شعار «COP31» داخل مركز «أنطاليا إكسبو» في 8 نوفمبر 2026 قبيل افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (أ.ف.ب)
TT
TT

غوتيريش يحذر: العالم يدخل عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى

رجل يسير بجوار شعار «COP31» داخل مركز «أنطاليا إكسبو» في 8 نوفمبر 2026 قبيل افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (أ.ف.ب)
رجل يسير بجوار شعار «COP31» داخل مركز «أنطاليا إكسبو» في 8 نوفمبر 2026 قبيل افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (أ.ف.ب)

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، من أن العالم يدخل «عصراً جديداً» أصبحت فيه الظواهر المناخية القصوى هي القاعدة، داعياً القادة المجتمعين في مؤتمر المناخ «كوب31» في تركيا إلى «التعامل بجدية» مع هذا الوضع.

وقال غوتيريش، في بيان: «لقد دخلنا عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى. فظاهرة إل نينيو الفائقة القوة تحلّ بينما الكوكب يعاني ارتفاعاً مفرطاً في درجات الحرارة نتيجة التغير المناخي الذي يسببه الإنسان».

وحثّ القادة المشاركين في المؤتمر على «إبداء جدية من خلال تسريع خفض الانبعاثات، والإسراع في تحقيق انتقال عادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية اللازمين للدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي»، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجتمع ممثلو نحو 200 دولة في تركيا، في إطار أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعنيّ بالمناخ، وسط ضغوط متزايدة على الدول لاتخاذ إجراءات عقب عامٍ شهد كوارث ناجمة عن ظواهر جوية قصوى، لكن خلافاً برز، منذ البداية، بين المفاوضين من دول غنية ونامية بشأن قضايا التمويل.

وتأخّر افتتاح مؤتمر «كوب31»، المُقام في مدينة أنطاليا التركية على ساحل البحر المتوسط، لمدة ساعة دون تقديم أي تفسير، في حين خاض المفاوضون نقاشات، استمرت حتى ساعة متأخرة أمس الأحد، حول مطالب الدول النامية بإدراج بنود تتعلق بالتمويل ضمن جدول الأعمال الرسمي. وقال رئيس وفد منظمة غرينبيس إلى المؤتمر، جاسبر إنفينتور: «كانت بداية صعبة لمؤتمر (كوب31)».

وصول المندوبين في اليوم الافتتاحي لمؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ (COP31) في أنطاليا بتركيا (إ.ب.أ)

وبموجب اتفاقيات الأمم المتحدة للمناخ، قدّمت الدول المتقدمة التي تتحمل تاريخياً مسؤولية الجزء الأكبر من انبعاثات غازات الدفيئة، دعماً مالياً لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تداعيات التغير المناخي والتحول نحو طاقة أنظف. غير أن الدول الأكثر فقراً ترى أن هذه المبالغ لا تزال غير كافية.

وذكر إنفينتور أن الدول المتقدمة تتخذ «موقفاً متشدداً» بشأن إدراج منصة جرى الاتفاق عليها خلال مؤتمر «كوب30» في البرازيل، العام الماضي، تهدف إلى مناقشة آليات تقديم الدول الغنية التمويل للدول النامية.

وتسعى الدول الأفريقية إلى إدراج بند في جدول أعمال مؤتمر «كوب31» لمناقشة زيادة تمويل جهود التكيف بثلاث مرات؛ بهدف مساعدة الدول الأكثر فقراً على تغطية تكاليف تدابير مثل بناء حواجز بحرية أو زراعة محاصيل مقاوِمة للجفاف.

وحذّر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، من أنه لن تكون هناك «إرادة سياسية» لتقديم تعهدات بتمويل إضافي، خلال مؤتمر «كوب31».

عام من الكوارث

ولا يتوقع مراقبون تحقيق اختراقات كبرى، في وقت تبذل دول العالم جهوداً لاحتواء انعكاسات أزمة أسعار النفط، في ظل توترات جيوسياسية تُغذيها الحربان في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وبموازاة ذلك، تستمر أزمة المناخ في إلحاق أضرار هائلة، هذا العام، إذ اجتاحت موجات حر شديد أوروبا واشتعلت حرائق غابات في إندونيسيا، وتسبَّب انهيار جليدي في فيضانات مدمرة بالنيبال.

ومن المتوقع أن تبلغ ظاهرة إل نينيو المناخية ذروتها، هذا العام، ما يزيد من حدة الظواهر الجوية القصوى، وقد تُسهم في جعل عام 2026 أو 2027 الأكثر حرارة على الإطلاق.

والتوقعات قاتمة، فقد حذرت «الأمم المتحدة»، في سبتمبر (أيلول) الماضي، من أن درجات الحرارة العالمية قد تتخطى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، متجاوزة بذلك العتبة التي حددها اتفاق باريس للمناخ.

مشاركون من إندونيسيا يقفون في الجناح الإندونيسي يوم افتتاح مؤتمر «كوب31» (COP31) في أنطاليا بتركيا (رويترز)

وقالت مديرة برنامج المناخ في اتحاد العلماء المعنيين، ريتشل كليتوس: «على قادة العالم إنقاذنا من حافة الهاوية، والالتزام بالتحول سريعاً عن الوقود الأحفوري، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وهي ضرورة تزداد إلحاحاً في ظل أزمة تكاليف الطاقة الراهنة».

كهرباء «نظيفة»

تترأس تركيا مؤتمر «كوب31»، بينما تقود أستراليا المفاوضات، بموجب ترتيب استثنائي وُضع لإنهاء خلاف حول الدولة المضيفة للمؤتمر.

وأطلق الشريكان على هذه القمة عنوان «كوب التنفيذ»، مع التركيز على تحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، بعد سنوات من التعهدات والإعلانات الطموحة.

وتطرح تركيا، بموازاة المفاوضات الرسمية، «أجندة عمل» تهدف إلى تشجيع الدول على دعم تعهدات غير مُلزِمة بشأن قضايا متنوعة، بدءاً من الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى إدارة النفايات.

ويتمحور هذا المسعى حول مبادرة بشأن الكهرباء تهدف إلى رفع حصة الكهرباء في تلبية الطلب العالمي على الطاقة من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035. غير أن هذه المبادرة قد تُشكل مصدر توتر، وفق تقرير «وكالة الصحافة الفرنسية».

فقد دعا الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد كهرباء «نظيفة»، وهو مصطلح قد يثير جدلاً حول دور الوقود الأحفوري في المقترح التركي.

والتزمت الدول، في اتفاق تاريخي، خلال مؤتمر «كوب28» في دبي عام 2023، بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، لكنها واجهت صعوبات في الاتفاق على كيفية تحويل هذا التعهد إلى واقع ملموس.

مندوب برازيلي يصل في اليوم الافتتاحي لمؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «COP31» في أنطاليا بتركيا (إ.ب.أ)

واختُتم مؤتمر «كوب30» باتفاقٍ لم يُشِر صراحة إلى الوقود الأحفوري، بعد معارضة الدول المنتِجة للنفط إدراج مثل هذه الصياغة.

وبدلاً من ذلك، قدّمت البرازيل «خريطة طريق» طوعية تتضمن مقترحات للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بحيث يمكن لكل دولة تكييفها وفقاً لظروفها الخاصة.

ولا تزال الدبلوماسية المناخية تفتقر إلى طرف فاعل رئيسي، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس في عهد الرئيس دونالد ترمب، ولم تُوفِد أي مسؤولين لحضور مؤتمر «كوب31».

لكن من المقرر أن يصل وفد من الكونغرس الأميركي إلى أنطاليا، وسط تفاؤل بين الديمقراطيين عقب فوزهم التاريخي في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي.

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اتفاقية المناخ تغير المناخ أخبار تركيا تركيا
العالم أوروبا

بولندا: وفاة منفذ هجوم كراكوف في المستشفى

عنصر أمن يركض في موقع إطلاق النار بوسط مدينة كراكوف البولندية (رويترز)
عنصر أمن يركض في موقع إطلاق النار بوسط مدينة كراكوف البولندية (رويترز)
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بولندا: وفاة منفذ هجوم كراكوف في المستشفى

عنصر أمن يركض في موقع إطلاق النار بوسط مدينة كراكوف البولندية (رويترز)
عنصر أمن يركض في موقع إطلاق النار بوسط مدينة كراكوف البولندية (رويترز)

قالت الشرطة البولندية، في ‌ساعة ‌مبكرة ​من ‌صباح اليوم ​الاثنين، إن المسلح الذي قتل ستة أشخاص في ‌وسط ‌مدينة ​كراكوف ‌يوم ‌السبت، في أسوأ ‌حادثة إطلاق نار جماعي في البلاد على الإطلاق، لقي حتفه في المستشفى.

وكان المسلح، وهو بولندي من مواليد عام 2002، قد اقتحم بسيارته ساحة السوق الرئيسية في كراكوف وبدأ يطلق النار عشوائياً على المارة.

وأشارت الشرطة إلى إصابة اثنين من عناصرها، قبل أن يطلقوا النار على المشتبه به الذي نُقل إلى المستشفى.

وقُتل ستة أشخاص وأُصيب 15 آخرون على الأقل في الحادث، حسبما أفادت السلطات، ووصفه رئيس الوزراء دونالد توسك بأنّه «عمل إرهابي».

وأكدت الشرطة أن بين القتلى مواطناً بريطانياً، بينما أفادت السلطات وكالة «باب» الإخبارية بأن مواطنين من كل من النمسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال وروسيا من بين الجرحى الـ15.

وعُثر لاحقاً على ثلاث جثث أخرى في منزل المشتبه به الواقع في أوستروفيتس شفينتوكجيسكي، على بعد نحو 150 كيلومتراً شمال شرق كراكوف. وقالت الشرطة إنها لأفراد عائلته، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

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العالم أوروبا

تظاهرة حاشدة في أمستردام دعماً للفلسطينيين

متظاهرون يشاركون في مسيرة «الخط الأحمر» بالعاصمة الهولندية أمستردام للمطالبة بقطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها بسبب الحرب في غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)
متظاهرون يشاركون في مسيرة «الخط الأحمر» بالعاصمة الهولندية أمستردام للمطالبة بقطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها بسبب الحرب في غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)
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TT

تظاهرة حاشدة في أمستردام دعماً للفلسطينيين

متظاهرون يشاركون في مسيرة «الخط الأحمر» بالعاصمة الهولندية أمستردام للمطالبة بقطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها بسبب الحرب في غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)
متظاهرون يشاركون في مسيرة «الخط الأحمر» بالعاصمة الهولندية أمستردام للمطالبة بقطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها بسبب الحرب في غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)

تظاهَرَ عشرات الآلاف، اليوم الأحد، في أمستردام تنديداً بالعنف المتواصل بحق الفلسطينيين في غزة، رافعين لافتات حملت عبارة «أوقفوا الإبادة الجماعية»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقدّر منظّمو التظاهرة التي أقيمت تحت عنوان «الخط الأحمر» (Rode lijn) عدد المشاركين فيها بنحو 200 ألف. وطالب المتظاهرون الذين ارتدوا ملابس حمراء الحكومة الهولندية باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.

وقال ستيفن آيسينغير الذي كان يلفّ عنقه بوشاح أحمر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» خلال التظاهرة «كفّوا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة».

وأضاف الأميركي الثلاثيني المقيم في أمستردام: «أنا يهودي، وثمة أفراد من عائلتي يقيمون راهناً في إسرائيل، لكنني حرصت على أن أعبّر عن دعمي لفلسطين ومعارضتي الإبادة الجماعية».

ويشهد قطاع غزة وقفاً لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بعد عامين من الحرب التي اندلعت إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ورغم الاتفاق على وقف النار الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية - قطرية - أميركية، يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية وعملياته العسكرية على الأرض بصورة شبه يومية.

لكنّ أزمةً إنسانية حادّة لا تزال تعصف بقطاع غزة، ويواصل الطيران الإسرائيلي شنّ غارات عليه، فيما تتصاعد أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ولم تحذُ هولندا حذو دول أوروبية أخرى كفرنسا وبلجيكا في الاعتراف بفلسطين دولةً مستقلة.

وقال رئيس الوزراء روب يتن خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الجمعة، إن مشاركته في هذه التظاهرة «لم تعد ملائمة»، بعدما كان شارك في مثلها عندما كان مرشحاً للانتخابات التشريعية عام 2025.

ودفع موقفه هذا يان فيليم دي ليو، أحد المشاركين في تظاهرة الأحد، إلى وصفه بأنه «جبان».

إلّا أن الحكومة الهولندية فرضت اعتباراً من سبتمبر (أيلول) الفائت حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وغير الشرعية بموجب القانون الدولي.

وبعد دخول هذا القرار حيّز التنفيذ، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية.

وسبق أن نُظّمت تحركات مماثلة في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) وأكتوبر 2025 في لاهاي وأمستردام، بلغ عدد المشاركين فيها مستويات قياسية بالنسبة إلى هولندا، قدّر منظّمو أحدها في العاصمة بنحو 250 ألفاً.

وفي أواخر أكتوبر الفائت، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الهولندية (إن بي أو) انسحاب هولندا من مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2027، عازية القرار إلى كون مشاركة إسرائيل «تثير ردود فعل متباينة في المجتمع، وتُعدّ مصدراً للجدل والانقسام».

في موازاة ذلك، تسلّق رجل سارية العلم أمام مبنى البرلمان الألماني المعروف باسم «رايشستاغ»، حيث نزع العلم الألماني ورفع مكانه علم فلسطين.

وقامت فرق الإطفاء في برلين ظهر اليوم بنزع علم فلسطين مجدداً، حسبما أفادت متحدثة باسم الشرطة. وأُلقي القبض مؤقتاً على الشاب البالغ من العمر 22 عاماً، وكذلك على شخص قام بمساعدته. وكان الرجل قد ألقى العلم الألماني على الأرض.

ووفقاً للشرطة، ظل الرجل نحو ساعة فوق السارية، مستعيناً بمعدات التسلق، قبل أن ينزل منها. وكان هناك رجلان عند قاعدة السارية، يبلغان من العمر 20 و32 عاماً، قد سانداه وصوّرا الواقعة. وأكدت المتحدثة باسم الشرطة أن الرجال الثلاثة يحملون الجنسية الألمانية.

ومن المقرر إحالة الرجل الذي تسلّق السارية إلى جهاز أمن الدولة التابع للشرطة، والمسؤول عن الجرائم ذات الدوافع السياسية. وأُفرج لاحقاً عن الشخص البالغ من العمر 20 عاماً من الاحتجاز، مع إصدار أمر يمنعه من البقاء في المكان. أما الرجل الثالث، البالغ من العمر 32 عاماً، فلم يُوجَّه إليه سوى أمر بمغادرة المكان.

ويجري جهاز أمن الدولة تحقيقات للاشتباه في الإساءة إلى الدولة ورموزها، والإضرار بممتلكات عامة، ومخالفة قانون حرية التجمع في ولاية برلين، فضلاً عن الاشتباه في انتهاك حرمة مكان خاص.

وفي وقت سابق قبل ظهر اليوم، أعلنت مجموعة «بيسفولي أغينست جينوسايد» (سلمياً ضد الإبادة الجماعية) مسؤوليتها عن الواقعة. وجاء في بيان نشرته عبر الإنترنت أن الأمر يتعلق بـ«تضامن المجتمع المدني مع الشعب في فلسطين».

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