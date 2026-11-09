غوتيريش يحذر: العالم يدخل عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، من أن العالم يدخل «عصراً جديداً» أصبحت فيه الظواهر المناخية القصوى هي القاعدة، داعياً القادة المجتمعين في مؤتمر المناخ «كوب31» في تركيا إلى «التعامل بجدية» مع هذا الوضع.

وقال غوتيريش، في بيان: «لقد دخلنا عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى. فظاهرة إل نينيو الفائقة القوة تحلّ بينما الكوكب يعاني ارتفاعاً مفرطاً في درجات الحرارة نتيجة التغير المناخي الذي يسببه الإنسان».

وحثّ القادة المشاركين في المؤتمر على «إبداء جدية من خلال تسريع خفض الانبعاثات، والإسراع في تحقيق انتقال عادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية اللازمين للدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي»، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجتمع ممثلو نحو 200 دولة في تركيا، في إطار أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعنيّ بالمناخ، وسط ضغوط متزايدة على الدول لاتخاذ إجراءات عقب عامٍ شهد كوارث ناجمة عن ظواهر جوية قصوى، لكن خلافاً برز، منذ البداية، بين المفاوضين من دول غنية ونامية بشأن قضايا التمويل.

وتأخّر افتتاح مؤتمر «كوب31»، المُقام في مدينة أنطاليا التركية على ساحل البحر المتوسط، لمدة ساعة دون تقديم أي تفسير، في حين خاض المفاوضون نقاشات، استمرت حتى ساعة متأخرة أمس الأحد، حول مطالب الدول النامية بإدراج بنود تتعلق بالتمويل ضمن جدول الأعمال الرسمي. وقال رئيس وفد منظمة غرينبيس إلى المؤتمر، جاسبر إنفينتور: «كانت بداية صعبة لمؤتمر (كوب31)».

وصول المندوبين في اليوم الافتتاحي لمؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ (COP31) في أنطاليا بتركيا (إ.ب.أ)

وبموجب اتفاقيات الأمم المتحدة للمناخ، قدّمت الدول المتقدمة التي تتحمل تاريخياً مسؤولية الجزء الأكبر من انبعاثات غازات الدفيئة، دعماً مالياً لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تداعيات التغير المناخي والتحول نحو طاقة أنظف. غير أن الدول الأكثر فقراً ترى أن هذه المبالغ لا تزال غير كافية.

وذكر إنفينتور أن الدول المتقدمة تتخذ «موقفاً متشدداً» بشأن إدراج منصة جرى الاتفاق عليها خلال مؤتمر «كوب30» في البرازيل، العام الماضي، تهدف إلى مناقشة آليات تقديم الدول الغنية التمويل للدول النامية.

وتسعى الدول الأفريقية إلى إدراج بند في جدول أعمال مؤتمر «كوب31» لمناقشة زيادة تمويل جهود التكيف بثلاث مرات؛ بهدف مساعدة الدول الأكثر فقراً على تغطية تكاليف تدابير مثل بناء حواجز بحرية أو زراعة محاصيل مقاوِمة للجفاف.

وحذّر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، من أنه لن تكون هناك «إرادة سياسية» لتقديم تعهدات بتمويل إضافي، خلال مؤتمر «كوب31».

عام من الكوارث

ولا يتوقع مراقبون تحقيق اختراقات كبرى، في وقت تبذل دول العالم جهوداً لاحتواء انعكاسات أزمة أسعار النفط، في ظل توترات جيوسياسية تُغذيها الحربان في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وبموازاة ذلك، تستمر أزمة المناخ في إلحاق أضرار هائلة، هذا العام، إذ اجتاحت موجات حر شديد أوروبا واشتعلت حرائق غابات في إندونيسيا، وتسبَّب انهيار جليدي في فيضانات مدمرة بالنيبال.

ومن المتوقع أن تبلغ ظاهرة إل نينيو المناخية ذروتها، هذا العام، ما يزيد من حدة الظواهر الجوية القصوى، وقد تُسهم في جعل عام 2026 أو 2027 الأكثر حرارة على الإطلاق.

والتوقعات قاتمة، فقد حذرت «الأمم المتحدة»، في سبتمبر (أيلول) الماضي، من أن درجات الحرارة العالمية قد تتخطى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، متجاوزة بذلك العتبة التي حددها اتفاق باريس للمناخ.

مشاركون من إندونيسيا يقفون في الجناح الإندونيسي يوم افتتاح مؤتمر «كوب31» (COP31) في أنطاليا بتركيا (رويترز)

وقالت مديرة برنامج المناخ في اتحاد العلماء المعنيين، ريتشل كليتوس: «على قادة العالم إنقاذنا من حافة الهاوية، والالتزام بالتحول سريعاً عن الوقود الأحفوري، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وهي ضرورة تزداد إلحاحاً في ظل أزمة تكاليف الطاقة الراهنة».

كهرباء «نظيفة»

تترأس تركيا مؤتمر «كوب31»، بينما تقود أستراليا المفاوضات، بموجب ترتيب استثنائي وُضع لإنهاء خلاف حول الدولة المضيفة للمؤتمر.

وأطلق الشريكان على هذه القمة عنوان «كوب التنفيذ»، مع التركيز على تحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، بعد سنوات من التعهدات والإعلانات الطموحة.

وتطرح تركيا، بموازاة المفاوضات الرسمية، «أجندة عمل» تهدف إلى تشجيع الدول على دعم تعهدات غير مُلزِمة بشأن قضايا متنوعة، بدءاً من الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى إدارة النفايات.

ويتمحور هذا المسعى حول مبادرة بشأن الكهرباء تهدف إلى رفع حصة الكهرباء في تلبية الطلب العالمي على الطاقة من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035. غير أن هذه المبادرة قد تُشكل مصدر توتر، وفق تقرير «وكالة الصحافة الفرنسية».

فقد دعا الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد كهرباء «نظيفة»، وهو مصطلح قد يثير جدلاً حول دور الوقود الأحفوري في المقترح التركي.

والتزمت الدول، في اتفاق تاريخي، خلال مؤتمر «كوب28» في دبي عام 2023، بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، لكنها واجهت صعوبات في الاتفاق على كيفية تحويل هذا التعهد إلى واقع ملموس.

مندوب برازيلي يصل في اليوم الافتتاحي لمؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «COP31» في أنطاليا بتركيا (إ.ب.أ)

واختُتم مؤتمر «كوب30» باتفاقٍ لم يُشِر صراحة إلى الوقود الأحفوري، بعد معارضة الدول المنتِجة للنفط إدراج مثل هذه الصياغة.

وبدلاً من ذلك، قدّمت البرازيل «خريطة طريق» طوعية تتضمن مقترحات للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بحيث يمكن لكل دولة تكييفها وفقاً لظروفها الخاصة.

ولا تزال الدبلوماسية المناخية تفتقر إلى طرف فاعل رئيسي، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس في عهد الرئيس دونالد ترمب، ولم تُوفِد أي مسؤولين لحضور مؤتمر «كوب31».

لكن من المقرر أن يصل وفد من الكونغرس الأميركي إلى أنطاليا، وسط تفاؤل بين الديمقراطيين عقب فوزهم التاريخي في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي.