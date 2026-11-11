لولا: البرازيل خفضت انبعاثاتها 42 % منذ 2005 رغم نمو اقتصادها

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن بلاده خفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة منذ عام 2005، رغم نمو اقتصادها واقترابها من أن تصبح ثامن أكبر اقتصاد في العالم، مشيراً إلى تجنب إطلاق 560 مليون طن من الكربون في الغلاف الجوي خلال الفترة بين 2022 و2024.

وأضاف لولا، في كلمته أمام مؤتمر «كوب 31» في أنطاليا، إن تجربة البرازيل تثبت إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي بالتوازي مع الحد من الاحتباس الحراري، قائلاً: «البرازيل دليل على إمكانية ضمان نمو الاقتصاد، بالتزامن مع الحد من الاحتباس الحراري».

واستعرض الرئيس البرازيلي خمسة محاور رئيسية للعمل المناخي، في مقدمتها تنفيذ ثلاثة مسارات عمل وضعتها رئاسة مؤتمر «كوب 30» في بيليم، تتعلق بحشد تمويل مناخي بقيمة 1.3 تريليون دولار سنوياً، وتسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة الأخرى، ووقف إزالة الغابات وتدهورها.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)

وقال إن هذه المسارات «ستساعد العالم على إنجاز مهام مهمة»، تشمل ضمان وصول التمويل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً، وتعزيز التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة الأخرى، ووقف إزالة الغابات وعكس مسار تدهورها.

وأضاف أن البرازيل ستتبنى مسارات عمل وطنية لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والقضاء على إزالة الغابات وتدهورها، إلى جانب مواصلة تطوير منصات الاستثمار المستدام التي تحشد بالفعل مليارات الدولارات من رؤوس الأموال العامة والخاصة.

وفي ملف تمويل حماية الغابات، أشار إلى أن مبادرة «صندوق الغابات الاستوائية الدائم» نجحت في حشد دعم عشرات الدول، واقتربت من جمع الاستثمارات اللازمة لبدء عملياتها، قائلاً إن المبادرة أثبتت أن «الحلول المبتكرة ممكنة عندما تتوافر الإرادة السياسية»، داعياً شركاء جدد إلى الانضمام إليها.

وفي سياق التحول في قطاع الطاقة، حذر لولا من أن التعهدات الوطنية الحالية لخفض الانبعاثات، حتى في حال تنفيذها بالكامل، لا تزال تقود إلى ارتفاع درجات الحرارة بنحو 2.8 درجة مئوية، داعياً إلى التفكير في استراتيجيات جديدة لتسريع التحول في قطاع الطاقة.