إيران: خطة اليومين هي الأكثر منطقية بين المقترحات المطروحة على الطاولة

دافعت إيران اليوم الاثنين عن مقترح لإعادة إطلاق محادثات إنهاء ​الحرب خلال فترة لا تتجاوز يومين، واعتبرته أكثر العروض المطروحة منطقية، بعدما وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعض شروط طهران بأنها «فاضحة وسخيفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ‌الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال ‌مؤتمر صحافي ​أسبوعي ‌رداً ⁠على ​تعليقات روبيو «هل ⁠من غير المعقول أن تطالب إيران برفع العقوبات الأميركية غير القانونية والحصار البحري المفروض عليها قبل بدء المفاوضات، وأن تنتهي الحرب على جميع الجبهات؟».

وقدمت ⁠إيران عرضا لتقليص المدة ‌اللازمة ‌لاستئناف المحادثات من مقترح سابق ​ينص على ‌بدئها خلال سبعة أيام، ويتضمن مطالبة واشنطن أولا بالوفاء بشروط تشمل وقف الأعمال القتالية، ورفع الحصار، وإلغاء العقوبات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زار موقع بوشهر النووي، خلال الأيام القليلة الماضية.

وردّاً على سؤال حول خطط كوريا الجنوبية بشأن نشر قوات بحرية في المنطقة، قال بقائي: «أفضل مساعدة يمكن أن تُقدمها سيول هي ألا تُقحم نفسها في قضية معقدة».

ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه ينبغي ألا تتأثر «العلاقات الثنائية المتينة» بين إيران والعراق، مهما بلغت قوة الضغوط، بعد إعلان الجيش الأميركي تشكيل قوة مهامّ لتعزيز جهود واشنطن الرامية إلى تقييد نقل طهران أنظمة الأسلحة المتطورة ومواد أخرى خاضعة للعقوبات عبر حدودها البرية وبحر قزوين.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن قوة المهامّ سيكون اسمها «البوابة الحديدية»، وستتخذ من تامبا بولاية فلوريدا مقراً، وستُنسق عملها مع وكالات حكومية أخرى. وبالإضافة إلى نقل الأسلحة، ستركز قوة المهام أيضاً على المواد ذات الاستخدام المزدوج ومصادر الدخل غير المشروعة.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد «القيادة المركزية»، في بيان: «تعزيز تعاون (القيادة المركزية) مع الشركاء عبر الوكالات الأميركية سيحدُّ بشكل أكبر من قدرة إيران على تمويل الإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وإعادة بناء قدراتها العسكرية».