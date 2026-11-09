النفط يتراجع مع استبعاد ترمب هجمات جديدة على إيران

تراجعت أسعار النفط في مستهل تعاملات الاثنين، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن احتمال إصدار أوامر بشن هجمات جديدة على إيران مستبعد للغاية، في وقت أحرزت فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع تقدماً، رغم إعلان الطرفين وقوع هجمات على سفن في مضيق هرمز أو بالقرب منه.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتاً، أو 0.85 في المائة، إلى 97.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:38 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً، أو 0.35 في المائة، إلى 90.51 دولار.

وعكست هذه التحركات مكاسب محدودة سجلتها الأسعار عند تسوية تعاملات الجمعة، بعدما قيّم المستثمرون احتمالات شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران. وكان خام برنت قد هبط بنحو 17 في المائة خلال الأسبوع الماضي، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية جائحة «كوفيد-19»، وأكبر تراجع من حيث القيمة المطلقة منذ بدء بيانات مجموعة بورصة لندن في عام 1988.

وقال ترمب في مقابلة هاتفية مع شبكة «سي إن إن» رداً على سؤال بشأن احتمال تجدد الهجمات: «يتوقف الأمر على ما إذا كانوا سيوقعون اتفاقاً قوياً للغاية»، مضيفاً أن «الإجابة هي أن ذلك لن يكون ضرورياً على الأرجح بدرجة كبيرة».

وكان ترمب قد ألمح إلى احتمال استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية الأسبوع الماضي، لكن لم تظهر حتى الآن مؤشرات على تنفيذ عملية عسكرية أميركية واسعة النطاق. في المقابل، قالت إيران إنها سترد باستهداف مواقع أميركية وإسرائيلية.

ووصف تيم ووترر، كبير المحللين لدى شركة «كيه سي إم تريد»، تصريحات ترمب بأنها «أكثر اتزاناً»، لكنه أشار إلى أن الأسواق لا تزال تنتظر لمعرفة ما إذا كانت انتخابات التجديد النصفي قد أحدثت تحولاً مستداماً في نهج ترمب تجاه الصراع، أم أن الأمر لا يتجاوز تغييراً مؤقتاً في نبرة التصريحات.

وفي تطور يتعلق بأساسيات السوق، قالت مجموعة «جي بي مورغان» في تقرير صدر الجمعة إن سوق النفط تتجه مجدداً نحو تسجيل فائض في المعروض، مع تعافي تدفقات النفط من الشرق الأوسط، وزيادة الإنتاج في دول أخرى، وضعف الطلب، وهي عوامل دفعت الإمدادات العالمية إلى تجاوز الاستهلاك. وقدرت المجموعة الفائض بنحو 1.1 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، مرجحة اتساعه إلى 1.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي العراق، قال وزير الخارجية فؤاد حسين إن بغداد توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة يسمح بمرور صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، من خلال مسار ملاحي بالقرب من سلطنة عُمان. وأضاف أن خسائر العراق الناجمة عن الحرب مع إيران والاضطرابات التي طالت صادرات النفط بلغت 60 مليار دولار.