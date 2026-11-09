«كوب 31» ينطلق في تركيا على وقع خلافات تمويل الدول النامية

​انطلقت، الاثنين، أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، وسط خلافات مبكرة بشأن تمويل الدول النامية، وضغوط أممية على الحكومات لتسريع خفض الانبعاثات والتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، في أعقاب عام شهد موجات حر وحرائق وفيضانات واسعة النطاق.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم إلى التعامل بجدية أكبر مع أزمة المناخ، قائلاً إن العالم دخل «عصراً جديداً من الظواهر المناخية المتطرفة»، وحثهم على تسريع خفض الانبعاثات، وتعزيز التحول العادل من الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية للدول الأكثر عرضة للتداعيات المناخية.

ويأتي المؤتمر الذي يستمر أسبوعين بعد موجات حر شديدة في أوروبا، وحرائق واسعة في إندونيسيا، وفيضانات مدمرة في نيبال، بينما أشار تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى استمرار درجات الحرارة العالمية الاستثنائية خلال عام 2026، إلى جانب ذوبان الجليد وارتفاع مستويات البحار.

وشهدت الجلسات الافتتاحية تأخراً بنحو ساعة ونصف ساعة، في ظل مفاوضات استمرت حتى وقت متأخر من مساء الأحد بشأن إدراج قضايا تمويل المناخ ضمن جدول الأعمال الرسمي؛ خصوصاً مطالب الدول النامية بمناقشة آليات توفير التمويل من الدول المتقدمة.

وقال رئيس وفد منظمة «غرينبيس» ياسبر إنفنتور إلى المؤتمر، إن بداية «كوب 31» كانت صعبة؛ مشيراً إلى تشدد الدول المتقدمة بشأن إدراج منصة أُقرت خلال مؤتمر «كوب 30» في البرازيل العام الماضي، لمناقشة سبل توفير الدول الغنية التمويل للدول النامية.

وفي حين أفاد مصدر مطلع على المفاوضات بإدراج برنامج العمل المناخي ضمن جدول الأعمال، لم تُدرج مسألة مضاعفة تمويل التكيف 3 مرات كبند مستقل، رغم مطالب دول أفريقية بمناقشتها، على أن تُطرح ضمن ملفات أخرى.

رئيس «كوب 30» البرازيلي أندريه أرانها كوريا دو لاغو، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل خلال حفل افتتاح المؤتمر في أنطاليا (رويترز)

ويستهدف تمويل التكيف مساعدة الدول النامية على مواجهة آثار تغير المناخ، من خلال مشروعات تشمل بناء الحواجز البحرية، وتطوير المحاصيل المقاومة للجفاف.

إلا أن الدول الأكثر فقراً ترى أن التمويل المتاح لا يزال دون الاحتياجات المطلوبة.

وتواجه المفاوضات توقعات محدودة بتحقيق اختراقات كبيرة، في ظل تداعيات صدمة أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، بما فيها الحرب الأميركية مع إيران والصراع الروسي الأوكراني، بينما حذَّر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي من غياب الإرادة السياسية لتقديم تعهدات تمويلية إضافية خلال المؤتمر.

أستراليا تقود المفاوضات

وتترأس تركيا المؤتمر، بينما تقود أستراليا المفاوضات، بموجب ترتيب استثنائي أنهى خلافاً بشأن استضافة الحدث. ويسعى البلدان إلى تقديم «كوب 31» بوصفه مؤتمر التنفيذ، مع التركيز على تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات ملموسة.

وتطرح تركيا أجندة عمل موازية للمفاوضات الرسمية، تتضمن تعهدات طوعية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي وإدارة النفايات، ويبرز ضمنها هدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة، من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035.

غير أن المبادرة قد تثير خلافات بشأن مصادر الكهرباء؛ إذ يدعو الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون التوسع في الكهرباء قائماً على مصادر نظيفة، وهو ما يفتح النقاش حول دور الوقود الأحفوري في المقترح التركي.

وتأتي هذه الخلافات امتداداً للتباين بين الدول بشأن تنفيذ التعهد بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، الذي أُقر في مؤتمر «كوب 28» بدبي عام 2023.

شعار «كوب 31» في تركيا (الأناضول)

ومن المقرر أن يصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى أنطاليا في وقت لاحق الاثنين، للمشاركة في اجتماعات القادة خلال الأسبوع الحالي.

وفي المقابل، يغيب مسؤولون من الإدارة الأميركية عن المؤتمر، في ظل مواقف الرئيس دونالد ترمب المتشككة في سياسات المناخ، بينما يُنتظر وصول وفد من الكونغرس الأميركي إلى أنطاليا، يضم أعضاء ديمقراطيين بعد مكاسب حققها الحزب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

وحذَّرت الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) من أن درجات الحرارة العالمية تتجه لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة الأكثر طموحاً التي حددها اتفاق باريس للمناخ.