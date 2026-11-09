روبيو: تقدم في الترتيبات الأمنية لأوكرانيا وأوروبا بعد الحرب

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد إحراز تقدم في ما يتعلق بـ«الهيكلية الأمنية» لأوكرانيا وأوروبا ما بعد الحرب بين موسكو وكييف، متوقعا إحراز المزيد من التقدم في المفاوضات المقررة في أبوظبي هذا الأسبوع.

وأدلى روبيو بتصريحاته قبيل مغادرته إلى باريس لحضور اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع يتزامن مع محادثات روسية أوكرانية برعاية أميركية في أبوظبي الثلاثاء والأربعاء.

وإذ أكد روبيو في حديث إلى الصحافيين أن «الحصول على ضمانات أمنية هو مطلب يتكرر في المباحثات الرامية إلى إنهاء الصراع»، اعتبر أن السؤال الأساسي هو «كيف ستبدو الهيكلية الأمنية لأوكرانيا بعد الحرب، وللقارة الأوروبية على نطاق أوسع؟». وتابع أن «هذا ما يتحدث عنه على الأرجح الرئيس (دونالد) ترمب، أي الشكل الذي ستتخذه هذه الهيكلية بعد انتهاء الصراع».

والخميس، توقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق «مهم جدا» مع روسيا لا يقتصر على الحرب في أوكرانيا بل يشمل «أوروبا بأكملها»، في تصريحات أججت مخاوف أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين من أن يتم استبعادهم من أي صفقة مستقبلية.

وأكد ماركو روبيو الأحد أنه «لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بعد»، مشيرا إلى أن «محادثات أبوظبي قد تسفر عن تقدم». ويمثل مبعوثا ترمب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وهو صهره أيضا، الجانب الأميركي في المحادثات المرتقبة في أبوظبي.

من ناحية ثانية، قال وزير الخارجية الأميركي، إن ترمب شن الحرب ضد إيران، حتى لو لم تكن «شعبية بالضرورة»، من أجل حماية العالم من الطموحات النووية لهذا البلد.

ولم يعلق بشكل مباشر على الهزيمة الساحقة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات يوم الثلاثاء الماضي، والتي كانت بمثابة توبيخ شعبي لسياسات ترمب. وقد ساهمت عدم شعبية الحرب على إيران وتأثيرها على أسعار الوقود وجوانب أخرى من الاقتصاد في تمكين الديمقراطيين من السيطرة على الكونغرس.

ورداً على سؤال حول منشور نائب الرئيس جي دي فانس على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، والذي ألقى فيه باللوم بشكل كبير على الحرب في خسائر الحزب الجمهوري، قال روبيو للصحفيين إن ترمب «حدد تهديداً حقيقياً للغاية» في إيران وعمل على منعها من السعي للحصول على سلاح نووي.

ودافع كبير الدبلوماسيين الأميركيين دفاعًا قويًا عن الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، حتى في الوقت الذي ألقى فيه الناخبون باللوم على سياسات ترمب في الضرر الذي لحق بميزانياتهم، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن اضطرابات الشحنات في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي كان يمر عبره خُمس النفط العالمي قبل الحرب.