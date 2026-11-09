صادرات تايوان تسجل مستوى قياسياً للشهر الثالث بدعم من رقائق الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339207-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
صادرات تايوان تسجل مستوى قياسياً للشهر الثالث بدعم من رقائق الذكاء الاصطناعي
حاويات شحن مكدّسة في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
سجلت صادرات تايوان ارتفاعاً يفوق التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول)، لتبلغ مستوى شهرياً قياسياً للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بالطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المنتجة في الجزيرة.
وأظهرت بيانات وزارة المالية التايوانية الصادرة يوم الاثنين ارتفاع الصادرات بنسبة 58.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 96.76 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين بزيادة قدرها 50 في المائة، ومقارنة بـ87.22 مليار دولار في سبتمبر (أيلول). وجاء هذا النمو قريباً من الزيادة المسجلة في سبتمبر، والبالغة 60.9 في المائة، لتواصل الصادرات ارتفاعها السنوي للشهر السادس والثلاثين على التوالي، وفق «رويترز».
وعلى صعيد الأسواق الرئيسية، قفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 55.9 في المائة على أساس سنوي، إلى 32.93 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 42.9 في المائة.
كما زادت صادرات المكونات الإلكترونية بنسبة 61.4 في المائة، لتصل إلى 32.68 مليار دولار، مسجلة مستوى شهرياً قياسياً جديداً، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 75.1 في المائة إلى 68.89 مليار دولار، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 54.5 في المائة.
واستمر نمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والخدمات السحابية، وسط توقعات بامتداد نمو الصادرات إلى الربع الرابع، مدعوماً بموسم التسوق والأعياد في نهاية العام، والطلب على الرقائق المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتوقع وزارة المالية أن ترتفع الصادرات في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة تتراوح بين 47 و51 في المائة على أساس سنوي.
وتضم تايوان شركات كبرى في صناعة الرقائق، من بينها «تي إس إم سي»، أكبر مُصنِّع في العالم للرقائق المتقدمة المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تعد من الموردين الرئيسيين لشركات «إنفيديا» و«أبل» وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى.
أعلنت الصين، الاثنين، تمديد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 24 في المائة على الواردات الأميركية مدة شهرين.
«الشرق الأوسط» (بكين)
الأمم المتحدة تدعو إلى مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339233-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2030
الأمم المتحدة تدعو إلى مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030
الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية سيون ستيل يتحدث خلال مراسم افتتاح «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)
دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إلى مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتطوير شبكات الكهرباء لنقل الطاقة عبر الحدود، في إطار تسريع تنفيذ الحلول المناخية، وذلك خلال افتتاح مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «كوب 31» في تركيا، الاثنين.
وقال ستيل إن المؤتمر يمثل بداية مرحلة جديدة تركز على تنفيذ الالتزامات وتسريع الحلول، مشدداً على أن «المؤتمر يجب ألا يكتفي بإرسال الإشارات، بل عليه أن يسرّع الحلول».
وأشار إلى أن 90 في المائة من مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى أصبحت أقل تكلفة من بدائل الوقود الأحفوري، وأن جهود التكيف مع تغير المناخ انتقلت من الهامش إلى صلب الاهتمام، لكنه استدرك بالقول إن «التقدم لا يزال بعيداً عن المستوى المطلوب، ولا يتحقق بالقدر الكافي من العدالة».
وحثّ ستيل على تسريع تنفيذ التعهدات المتعلقة بتمويل التكيف، وخفض انبعاثات الميثان، خصوصاً في قطاعي النفط والغاز والنفايات، ومعالجة الصعوبات التي تواجهها الدول في الوصول إلى التمويلات المتاحة والملتزم بها.
وأشار إلى أن الاتفاقات المتعلقة بالتمويل في «كوب 31» ينبغي أن توفر وضوحاً بشأن كيفية الوفاء بالتعهدات البالغة 300 مليار دولار و1.3 تريليون دولار، «من دون إعادة فتح الاتفاقات السابقة».
وأكد ستيل أن «أجندة العمل ليست وسيلة تتيح للدول التهرب من تنفيذ التزاماتها، بل أداة لتعزيز التنفيذ وتسريعه»، داعياً إلى توسيع مشاركة الدول النامية فيها، بما يتيح لها الاستفادة من برامج تعزيز القدرة على الصمود والتحول إلى الطاقة النظيفة.
ولفت إلى أن اضطرابات تكاليف الوقود الأحفوري هذا العام أحدثت «صدمة عالمية» أثقلت كاهل الأسر وأسهمت في زيادة التضخم، في حين وفرت الطاقة المتجددة عالمياً نحو نصف تريليون دولار خلال العام الماضي، و265 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وختم ستيل بالتأكيد على أن «المؤتمر لا يمثل حلاً سحرياً»، وأن مواجهة تغير المناخ تتطلب التعامل مع الواقع وتسريع الحلول العملية، مضيفاً: «هذا هو شكل عصر التنفيذ، فلنبدأ العمل».
وتأتي دعوة ستيل في وقت بدأ فيه «كوب 31» على وقع خلافات بشأن تمويل المناخ، بعدما طالبت دول نامية بإدراج قضايا التمويل ضمن جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر، في ظل اعتراضات على حجم المساهمات المقدمة من الدول المتقدمة، التي تتحمل تاريخياً النصيب الأكبر من الانبعاثات.
وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن المفاوضات استمرت حتى وقت متأخر من مساء الأحد بشأن مطالب الدول النامية، قبل التوصل إلى إدراج برنامج عمل تمويل المناخ في جدول الأعمال. كما طالبت دول أفريقية بمضاعفة تمويل التكيف، لكن لم يُدرج هذا المطلب كأنه بند مستقل، على أن تناقشه الأطراف ضمن ملفات أخرى.
وتبرز فجوة التمويل بوصفها أحد التحديات الرئيسية أمام تنفيذ التعهدات المناخية، خصوصاً مع حاجة الدول النامية إلى موارد إضافية لتمويل مشروعات الحماية من الفيضانات والجفاف، وتطوير البنية التحتية القادرة على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة. وفي هذا السياق، تتضمن خريطة الطريق المطروحة من باكو إلى بيليم هدفاً لتوسيع التمويل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع انطلاق المؤتمر، من دخول العالم مرحلة جديدة من الظواهر المناخية المتطرفة، داعياً القادة إلى تسريع خفض الانبعاثات، وتسريع التحول العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية للدول الأكثر هشاشة.
وتنعقد القمة في ظل استمرار الخلافات بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، بعدما أخفق مؤتمر «كوب 30» في البرازيل العام الماضي في تضمين اتفاقه النهائي إشارة صريحة إلى هذه القضية، إثر معارضة الدول المنتجة للنفط. وفي المقابل، تسعى تركيا، التي تتولى رئاسة «كوب 31»، إلى دفع مبادرة طوعية لرفع حصة الكهرباء من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، وسط دعوات أوروبية إلى ربط التوسع بالكهرباء النظيفة.
وتسعى الرئاسة التركية، بالتعاون مع أستراليا التي تقود المفاوضات، إلى جعل المؤتمر «قمة للتنفيذ»، بعد سنوات من التعهدات والإعلانات المناخية، في وقت تزداد فيه الضغوط على الحكومات لتقديم خطوات عملية، بالتزامن مع تحديات أمن الطاقة والتوترات الجيوسياسية، وضعف فرص التوصل إلى تعهدات تمويلية جديدة.
التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 13.1 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339231-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-131
البنك المركزي المصري وسط العاصمة القاهرة (الشرق الأوسط)
أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة مع 14.1 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بانخفاض قدره نقطة مئوية كاملة، في تطور يشير إلى انحسار وتيرة ارتفاع الأسعار وفق المؤشر الذي يستخدمه البنك المركزي لمتابعة الضغوط التضخمية الأساسية في الاقتصاد.
ويكتسب هذا التراجع أهمية خاصة في ظل متابعة الأسواق والمستثمرين مسار التضخم في مصر، بصفته أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات السياسة النقدية، وتوقعات أسعار الفائدة، وتكاليف التمويل بالنسبة إلى الشركات والأفراد.
ويعكس انخفاض المعدل السنوي تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، لكنه لا يعني بالضرورة تراجع المستوى العام للأسعار، وإنما يشير إلى أن وتيرة زيادتها أصبحت أقل.
• مؤشر مهم للسياسة النقدية
ويُعدّ التضخم الأساسي أحد المؤشرات التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري لتقييم اتجاهات الأسعار؛ إذ يستبعد بعض المكونات الأكثر تقلباً، بما يساعد على تكوين صورة أوضح عن الضغوط التضخمية المستمرة.
ويختلف هذا المؤشر عن التضخم العام، الذي يشمل نطاقاً أوسع من السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر، بما فيها المكونات التي قد تشهد تغيرات حادة في الأسعار.
ومن ثم، فإن تراجع التضخم الأساسي قد يحمل إشارات إيجابية لصناع السياسة النقدية، خصوصاً إذا استمر خلال الأشهر المقبلة، وأظهر أن تباطؤ ارتفاع الأسعار لا يقتصر على عدد محدود من السلع أو العوامل المؤقتة.
ومع ذلك، فإن قراءة شهر واحد لا تكفي وحدها للحكم على اتجاه التضخم على المدى المتوسط؛ إذ تتطلب الصورة الأكثر اكتمالاً متابعة البيانات اللاحقة ومقارنتها بتطورات الأسعار في مختلف القطاعات.
• انعكاسات على الشركات والمستهلكين
وبالنسبة إلى قطاع الأعمال، يمثل تباطؤ التضخم عاملاً مهماً في تحسين القدرة على التخطيط المالي، ولا سيما لدى الشركات التي تواجه تغيرات مستمرة في تكاليف الإنتاج والتشغيل.
وقد يساعد استقرار وتيرة ارتفاع الأسعار على تقليل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتسعير وإدارة المخزون وإعداد الموازنات، وإن كانت استفادة الشركات الفعلية تعتمد على تطور تكاليف المواد الخام والطاقة والتمويل.
أما بالنسبة إلى المستهلكين، فإن تراجع التضخم يشير إلى تباطؤ الزيادة في تكلفة المعيشة، لكنه لا يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة. ولذلك؛ تبقى القوة الشرائية للأسر مرتبطة أيضاً بمستويات الدخل والأجور وتطور أسعار السلع الأساسية.
• ترقب لمسار الفائدة
وتضع قراءة أكتوبر الجديدة مسار التضخم مجدداً في دائرة اهتمام المستثمرين، الذين يراقبون مدى انعكاس تراجع الضغوط السعرية على توجهات البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة.
وعادة ما يمنح استمرار انخفاض التضخم البنوك المركزية مساحة أكبر لتقييم إمكانية تخفيف القيود النقدية، لكن أي قرار بشأن أسعار الفائدة يتوقف على مجموعة أوسع من المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وفي المحصلة، يمثل انخفاض التضخم الأساسي إلى 13.1 في المائة إشارة مشجعة إلى تباطؤ الضغوط السعرية في مصر، في حين ستظل استدامة هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة العامل الأهم في تحديد أثره على الاقتصاد والأسواق وقرارات الفائدة.
مناولة الحاويات في الموانئ السعودية ترتفع 14 %... و«جدة الإسلامي» يسجل رقماً قياسياً
حاويات بضائع في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
سجَّل ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية للحاويات في تاريخه خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2026، بواقع 582.9 ألف حاوية قياسية، متجاوزاً رقمه السابق المسجل في يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 27.45 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي مناولة الحاويات في الموانئ السعودية بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للموانئ (موانئ)، عبد الله المنيف، إن تسجيل ميناء جدة الإسلامي هذا المستوى القياسي يعكس كفاءة أدائه التشغيلي وقدراته اللوجستية، ويؤكد دوره في مواكبة المتغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية واستيعاب أحجامها المتزايدة.
وأضاف أن الإنجاز يسهم في تعزيز انسيابية تدفق البضائع، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد.
وحسب إحصاءات الهيئة، ارتفع إجمالي الحاويات المناولة عبر الموانئ السعودية إلى نحو 866.2 ألف حاوية قياسية خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 759.8 ألف حاوية في الشهر نفسه من عام 2025.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الحاويات الواردة بنسبة 8.53 في المائة، لتبلغ نحو 305.6 ألف حاوية، مقابل 281.6 ألف حاوية، وزيادة الحاويات الصادرة بنسبة 4.83 في المائة، إلى نحو 282.9 ألف حاوية، مقارنة بـ269.9 ألف حاوية.
في حين تراجعت حاويات المسافنة بنسبة 10.54 في المائة، لتبلغ نحو 186.4 ألف حاوية، مقابل 208.4 ألف حاوية، وبلغ عدد حاويات الترانزيت نحو 91.3 ألف حاوية قياسية.
وفي المقابل، تراجع إجمالي البضائع المناولة عبر الموانئ السعودية بنسبة 11.7 في المائة، ليبلغ 22.36 مليون طن خلال أكتوبر، مقارنة بـ25.32 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي. وتوزعت الكميات بين 1.83 مليون طن من البضائع العامة، و9.48 مليون طن من البضائع السائبة السائلة، و4.44 مليون طن من البضائع السائبة الصلبة، بينما بلغ إجمالي بضائع الترانزيت 34.78 ألف طن.
وعلى صعيد الحركة الملاحية، انخفض عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية بنسبة 9.62 في المائة، ليبلغ نحو 1.5 ألف سفينة، مقارنة بنحو 1.6 ألف سفينة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. كما تراجع عدد الركاب بنسبة 8.96 في المائة، إلى نحو 87.6 ألف راكب، مقابل 96.2 ألف راكب.
وسجلت أعداد العربات المناولة انخفاضاً بنسبة 41.46 في المائة، لتبلغ نحو 65.5 ألف عربة، مقارنة بنحو 111.9 ألف عربة في أكتوبر من العام الماضي. وفي المقابل، ارتفع عدد المواشي المستقبلة عبر الموانئ بنسبة 30.98 في المائة، ليصل إلى نحو 725.1 ألف رأس ماشية، مقابل 553.6 ألف رأس خلال الفترة نفسها من 2025.