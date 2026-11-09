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شؤون إقليمية

طهران ترحب بأي دور صيني لخفض التوترات الإقليمية

مبعوث بكين للشرق الأوسط التقى نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)
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TT

طهران ترحب بأي دور صيني لخفض التوترات الإقليمية

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)

التقى المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون ‌مع ‌علي ​باقري ‌كني نائب أمين ​المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في طهران، وأكد تطلع الصين إلى تعزيز العلاقات الثنائية، ‌وأن الصراع ‌المتفاقم ​في ‌الشرق ‌الأوسط لا يمكن حله بالقوة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن طهران ترحب بأي دور صيني لخفض التوترات الإقليمية.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأسبوع الماضي، خلال اجتماعه في بكين مع نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني، إن على جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط التركيز على الحلول السياسية بدلاً من اللجوء إلى السلاح مرة أخرى.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانغ قوله للمسؤول الإيراني إن الحوار والتفاوض هما السبيل لحل الصراعات في الشرق الأوسط. وأضاف وانغ أن الصين تدعم إيران في حماية سيادتها وأمنها.

وحسب بيان «الخارجية الصينية»، قال وانغ إن الحرب في الشرق الأوسط «طال أمدها، وامتدت وتوسعت»، وإن «الحوار والتفاوض هما طريق الحل». ودعا الأطراف إلى التحلي «بروح المسؤولية تجاه الشعوب والتاريخ»، و«التلاقي في منتصف الطريق»، والتركيز «بعقلانية وواقعية» على التسوية السياسية، «بدلاً من الاحتكام إلى السلاح مجدداً».

وقال إن الصين ستواصل العمل مع جميع الأطراف لاستعادة السلام في المنطقة، انطلاقاً من «سلسلة المبادرات والمقترحات» التي طرحها الرئيس شي جينبينغ لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط.

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TT

تقرير: واشنطن وطهران تعدّلان وثيقة إطار قطرية

إيرانية تمر بجانب لوحة تحمل العلم الإيراني في أحد شوارع طهران، الاثنين 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
إيرانية تمر بجانب لوحة تحمل العلم الإيراني في أحد شوارع طهران، الاثنين 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

تتبادل الولايات المتحدة وإيران، عبر قطر، تعديلات على وثيقة إطار لاتفاق يتناول البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز، بحسب شبكة «سي إن إن».

وبدأ هذا المسار قبل أسابيع، وربما أشهر، وتسارع في الأيام الأخيرة بعد الانتخابات النصفية الأميركية، وسط مخاوف من ضربات جديدة. ولم يكشف الطرفان وكذلك قطر سوى القليل عن مضمون المحادثات.

ويلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن.

وتريد واشنطن ألا تمتلك إيران القدرات اللازمة لصنع سلاح نووي، بما فيها المعدات المتقدمة. وتريد الإدارة الأميركية تخفيف درجة نقاء اليورانيوم المخصب الذي تحتفظ به طهران، ويقدَّر بمئات الكيلوغرامات، أو نقله إلى بلد آخر لحفظه. ولم يتضح مدى تقدم الطرفين في هذه النقطة.

وتعدّ طهران برنامجها النووي مسألة «سيادة وطنية». وتشترط سبعة شروط قبل التفاوض عليه أو إعادة فتح المضيق، منها إنهاء الحرب على «جميع الجبهات» ورفع الحصار البحري، من دون أن تُعلن تفاصيلها كاملة.

وتطالب إيران أيضاً بتخفيف العقوبات على مبيعات نفطها، والإفراج عن أصولها المجمدة في مصارف أجنبية، وبتعويضات عن مقتل المرشد السابق علي خامنئي وكبار قادتها العسكريين في بداية الحرب.

وقالت مصادر «سي إن إن» إن واشنطن تبدو بصدد دراسة تخفيف هذه القيود.

ويبقى ترتيب التنفيذ عقبة رئيسية؛ إذ تريد طهران تلبية شروطها أولاً، وتصر واشنطن على إدراج الملف النووي في المحادثات الأولية.

سفن تعبر مضيق هرمز، كما تبدو من شبه جزيرة مسندم العُمانية، الاثنين 9 نوفمبر2026 (رويترز)

مطالب «غير واقعية»

وقلّل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، من احتمال التوصل قريباً إلى اتفاق، وقال: «لن أقول إننا على وشك تحقيق اختراق».

وأضاف، قبل توجهه إلى باريس لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع: «في الوقت الحالي، لم تكن (المحادثات) مثمرة كثيراً، لأن المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل في بعض الحالات مشينة وسخيفة وغير واقعية حقاً».

وقال ترمب لشبكة «سي بي إس» إنه «لا يسعى» إلى تصعيد الحرب. وكان قد قال لـ«سي إن إن»، الأحد، إن استئناف الهجمات على إيران «مستبعد جداً» ما دامت المفاوضات تحرز تقدماً، مع إبقائه الخيار العسكري قائماً.

ولم يعترض ترمب على قول نائبه جي دي فانس إن الحرب كانت من أسباب خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية، وأقر بأن الناخبين «لم يحبوا الحرب». لكنه دافع عن قرار مهاجمة إيران، وقال إن جوابه سيكون «نعم قاطعة» إذا كان عليه اتخاذ القرار مجدداً.

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الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجيب عن أسئلة من الصحافيين حول إيران في البيت الأبيض يوم 14 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

ترمب يستبعد استئناف الحرب مع إيران إذا تقدمت المفاوضات

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)

طهران ترحب بأي دور صيني لخفض التوترات الإقليمية

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حرب إيران النووي الايراني مضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني دونالد ترمب إيران أميركا
شؤون إقليمية

إيران: خطة اليومين هي الأكثر منطقية بين المقترحات المطروحة على الطاولة

إسماعيل بقائي المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية («الخارجية» الإيرانية)
إسماعيل بقائي المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية («الخارجية» الإيرانية)
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إيران: خطة اليومين هي الأكثر منطقية بين المقترحات المطروحة على الطاولة

إسماعيل بقائي المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية («الخارجية» الإيرانية)
إسماعيل بقائي المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية («الخارجية» الإيرانية)

دافعت إيران اليوم الاثنين عن مقترح لإعادة إطلاق محادثات إنهاء ​الحرب خلال فترة لا تتجاوز يومين، واعتبرته أكثر العروض المطروحة منطقية، بعدما وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعض شروط طهران بأنها «فاضحة وسخيفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ‌الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال ‌مؤتمر صحافي ​أسبوعي ‌رداً ⁠على ​تعليقات روبيو «هل ⁠من غير المعقول أن تطالب إيران برفع العقوبات الأميركية غير القانونية والحصار البحري المفروض عليها قبل بدء المفاوضات، وأن تنتهي الحرب على جميع الجبهات؟».

وقدمت ⁠إيران عرضا لتقليص المدة ‌اللازمة ‌لاستئناف المحادثات من مقترح سابق ​ينص على ‌بدئها خلال سبعة أيام، ويتضمن مطالبة واشنطن أولا بالوفاء بشروط تشمل وقف الأعمال القتالية، ورفع الحصار، وإلغاء العقوبات.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زار موقع بوشهر النووي، خلال الأيام القليلة الماضية.

وردّاً على سؤال حول خطط كوريا الجنوبية بشأن نشر قوات بحرية في المنطقة، قال بقائي: «أفضل مساعدة يمكن أن تُقدمها سيول هي ألا تُقحم نفسها في قضية معقدة».

ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه ينبغي ألا تتأثر «العلاقات الثنائية المتينة» بين إيران والعراق، مهما بلغت قوة الضغوط، بعد إعلان الجيش الأميركي تشكيل قوة مهامّ لتعزيز جهود واشنطن الرامية إلى تقييد نقل طهران أنظمة الأسلحة المتطورة ومواد أخرى خاضعة للعقوبات عبر حدودها البرية وبحر قزوين.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن قوة المهامّ سيكون اسمها «البوابة الحديدية»، وستتخذ من تامبا بولاية فلوريدا مقراً، وستُنسق عملها مع وكالات حكومية أخرى. وبالإضافة إلى نقل الأسلحة، ستركز قوة المهام أيضاً على المواد ذات الاستخدام المزدوج ومصادر الدخل غير المشروعة.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد «القيادة المركزية»، في بيان: «تعزيز تعاون (القيادة المركزية) مع الشركاء عبر الوكالات الأميركية سيحدُّ بشكل أكبر من قدرة إيران على تمويل الإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وإعادة بناء قدراتها العسكرية».

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وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)

طهران ترحب بأي دور صيني لخفض التوترات الإقليمية

مواضيع
حرب إيران أخبار الصين إيران الصين العراق كوريا الجنوبية
شؤون إقليمية

طهران ترحب بأي دور صيني لخفض التوترات الإقليمية

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)
TT
TT

طهران ترحب بأي دور صيني لخفض التوترات الإقليمية

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)

التقى المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون ‌مع ‌علي ​باقري ‌كني نائب أمين ​المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في طهران، وأكد تطلع الصين إلى تعزيز العلاقات الثنائية، ‌وأن الصراع ‌المتفاقم ​في ‌الشرق ‌الأوسط لا يمكن حله بالقوة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن طهران ترحب بأي دور صيني لخفض التوترات الإقليمية.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأسبوع الماضي، خلال اجتماعه في بكين مع نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني، إن على جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط التركيز على الحلول السياسية بدلاً من اللجوء إلى السلاح مرة أخرى.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانغ قوله للمسؤول الإيراني إن الحوار والتفاوض هما السبيل لحل الصراعات في الشرق الأوسط. وأضاف وانغ أن الصين تدعم إيران في حماية سيادتها وأمنها.

وحسب بيان «الخارجية الصينية»، قال وانغ إن الحرب في الشرق الأوسط «طال أمدها، وامتدت وتوسعت»، وإن «الحوار والتفاوض هما طريق الحل». ودعا الأطراف إلى التحلي «بروح المسؤولية تجاه الشعوب والتاريخ»، و«التلاقي في منتصف الطريق»، والتركيز «بعقلانية وواقعية» على التسوية السياسية، «بدلاً من الاحتكام إلى السلاح مجدداً».

وقال إن الصين ستواصل العمل مع جميع الأطراف لاستعادة السلام في المنطقة، انطلاقاً من «سلسلة المبادرات والمقترحات» التي طرحها الرئيس شي جينبينغ لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط.

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