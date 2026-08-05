عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:34 دقيقه
شؤون إقليمية

تركيا تطرح مشروع قانون لتحقيق السلام مع «العمال الكردستاني»

صورة أرشيفية من داخل البرلمان التركي في أنقرة (رويترز)
صورة أرشيفية من داخل البرلمان التركي في أنقرة (رويترز)
TT
TT

تركيا تطرح مشروع قانون لتحقيق السلام مع «العمال الكردستاني»

صورة أرشيفية من داخل البرلمان التركي في أنقرة (رويترز)
صورة أرشيفية من داخل البرلمان التركي في أنقرة (رويترز)

أفادت وسائل إعلام رسمية وأحد قادة حزب «العمال الكردستاني»، بأنه من المتوقع أن يُقدّم التحالف الحاكم في تركيا إلى البرلمان، الأربعاء، مشروع قانون من شأنه تسهيل حل الحزب من خلال السماح بعودة آلاف المسلحين السابقين، في خطوة تهدف إلى إنهاء صراع يعود لعقود، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويركّز مشروع القانون، الذي ظهرت بعض تفاصيله في نوفمبر (تشرين الثاني)، على تنظيم عودة مسلّحي حزب «العمال الكردستاني» والمدنيين من مواقع يتركزون فيها في شمال العراق، ويُحدد أيضاً آليات التعامل مع أوضاعهم عبر النظام القضائي، وإعادة دمجهم في المجتمع.

ومن المتوقع أن يقر المشرعون الإطار القانوني هذا الأسبوع، في خطوة تُمثّل تقدّماً كبيراً نحو إنهاء صراع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ عام 1984 وعمّق الانقسامات داخل تركيا، وأجج أعمال عنف عبر الحدود في العراق وسوريا.

ويحظى مشروع القانون بتأييد واسع في البرلمان، رغم أن استطلاعات الرأي تظهر تشككاً في قدرته على تحقيق سلام دائم، فضلاً عن استمرار الحساسية تجاه عودة أعضاء سابقين في حزب «العمال الكردستاني» إلى تركيا.

ووقّع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، وحلفاؤه القوميون في حزب «الحركة القومية» على مسودة التشريع، التي تحمل اسم «التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي».

وأعلن أيضاً حزب «المساواة والديمقراطية للشعوب»، المؤيد للأكراد ومعظم الأحزاب الأخرى، منها حزب «المعارضة الرئيسي»، تأييدهم للمشروع.

وقال عبد الله غولر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» لصحافيين، إن مشروع القانون سيُطرح الأربعاء.

وانطلقت عملية السلام بين تركيا، صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وحزب «العمال الكردستاني» في أواخر 2024، لكنها تعثّرت في وقت سابق من العام الحالي بسبب نشوب حرب إيران وتصاعد المخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات في المنطقة.

وقرر حزب «العمال الكردستاني» في مايو (أيار) من العام الماضي نزع سلاحه وحل نفسه استجابة لنداء وجهه زعيمه المسجون عبد الله أوجلان. وتُصنّف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الحزب منظمة إرهابية.

وحمل الحزب السلاح في 1984، وسعى في البداية إلى إقامة دولة كردية مستقلة في جنوب شرق تركيا، لكنه ركّز جهوده لاحقاً على السعي نحو حكم ذاتي، والحصول على حقوق سياسية للأكراد.

مواضيع
أخبار تركيا حزب العمال الكردستاني إردوغان تركيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

طرابزون سبور يكشف موعد وصول محمد صلاح تمهيداً للتوقيع

رياضة عربية محمد صلاح قائد منتخب مصر (رويترز)

طرابزون سبور يكشف موعد وصول محمد صلاح تمهيداً للتوقيع

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، الثلاثاء، بدء المفاوضات الرسمية مع النجم المصري محمد صلاح، تمهيداً لإتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مهند علي (القاهرة)
رياضة عالمية الحكم الإنجليزي المعتزل أنتوني تايلور مديراً لإدارة حكام تركيا (رويترز)
رياضة عالمية

الإنجليزي تايلور يتولى تطوير التحكيم التركي بعد اعتزاله

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين الحكم الإنجليزي المعتزل أنتوني تايلور مديراً لإدارة حكام النخبة.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
أوروبا ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من ناقلة النفط «كايروس» التابعة لأسطول الظل الروسي في 29 نوفمبر الماضي (رويترز) p-circle
أوروبا

تركيا تحذر روسيا وأوكرانيا من استمرار التصعيد بالبحر الأسود

عبرت تركيا عن قلقها من تصعيد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود محذرة الطرفين من اتساع نطاقها

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية زعيم المعارضة التركية رئيس «الحزب الجديد» متحدثاً خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب الثلاثاء (حساب الحزب في إكس)
شؤون إقليمية

برلمان تركيا يشهد أوضح صور انقسام المعارضة

شهد البرلمان التركي أبرز صور انقسام المعارضة خلال انعقاد مجموعة «الحزب الجديد» البرلمانية بقيادة أوزغور أوزيل ومجموعة «الشعب الجمهوري» برئاسة كمال كليتشدارأوغلو

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
رياضة عالمية محمد صلاح قائد منتخب مصر (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

رئيس طرابزون ينفي الاتفاق مع محمد صلاح

نفى أرطغرل دوغان رئيس طرابزون سبور التركي التقارير التي تحدثت عن انضمام محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي السابق إلى فريقه.

«الشرق الأوسط» (طرابزون (تركيا))