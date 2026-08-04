الإنجليزي تايلور يتولى تطوير التحكيم التركي بعد اعتزاله

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين الحكم الإنجليزي المعتزل أنتوني تايلور مديراً لإدارة حكام النخبة، بعد أسابيع قليلة من إنهاء مسيرته التحكيمية التي امتدت لعشرين عاماً.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الثلاثاء، عن تايلور (47 عاماً) قوله: «يسعدني الانضمام إلى الاتحاد التركي لكرة القدم، وأتطلع إلى هذه الفرصة الجديدة».

واعتزل تايلور التحكيم الشهر الماضي عقب إدارته مباراة إسبانيا والبرتغال في دور الـ16 من كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز الماتادور بهدف دون رد.

وخلال مسيرته، أدار تايلور 668 مباراة، كما شارك في إدارة مباريات كأس أمم أوروبا 2020، إضافة إلى نهائيات كأس العالم 2022 و2026.