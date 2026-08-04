عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:8 دقيقه
شؤون إقليمية

برلمان تركيا يشهد أوضح صور انقسام المعارضة

أوزيل تعهد بنموذج حزبي جديد... وكليتشدارأوغلو يتحصن خلف انتقاد الفساد

زعيم المعارضة التركية رئيس «الحزب الجديد» متحدثاً خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب الثلاثاء (حساب الحزب في إكس)
زعيم المعارضة التركية رئيس «الحزب الجديد» متحدثاً خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب الثلاثاء (حساب الحزب في إكس)
TT
TT

برلمان تركيا يشهد أوضح صور انقسام المعارضة

زعيم المعارضة التركية رئيس «الحزب الجديد» متحدثاً خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب الثلاثاء (حساب الحزب في إكس)
زعيم المعارضة التركية رئيس «الحزب الجديد» متحدثاً خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب الثلاثاء (حساب الحزب في إكس)

شهد البرلمان التركي أبرز صور انقسام المعارضة خلال انعقاد المجموعة البرلمانية لـ«الحزب الجديد» بقيادة زعيم المعارضة أوزغور أوزيل، وأول اجتماع للمجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، الذي انفصل غالبية نوابه عنه ليتراجع إلى المرتبة الخامسة.

عقد كلا الحزبين، الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجموعته البرلمانية بتشكيله الجديد، وتباينت الرسائل التي صدرت عن كل من أوزيل، الذي أعلن مع 90 نائباً من نواب «الشعب الجمهوري» تأسيس «الحزب الجديد» في 24 يوليو (تموز) الماضي، وكليتشدارأوغلو الذي لم يتبقَّ معه إلا 44 نائباً، بعدما قبل العودة لرئاسة «الشعب الجمهوري»، مؤقتاً، بقرار قضائي قضى بـ«البطلان المطلق» للمؤتمر العام للحزب الذي عقد عام 2023 وانتخب فيه أوزيل رئيساً للحزب، لحين صدور قرار محكمة النقض في القضية.

ولم تخصص رئاسة البرلمان التركي قاعة منفصلة بعد لحزب «الشعب الجمهوري»، ولذلك تحدث كليتشدارأوغلو إلى نواب حزبه، بعدما استخدم أوزيل القاعة ذاتها للحديث أمام المجموعة البرلمانية لحزبه.

نموذج حزبي مختلف

في كلمته أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لـ«الحزب الجديد» الذي شهد حضوراً كثيفاً من أنصاره إلى جانب نوابه الـ90، وجه أوزيل إلى من استقالوا من حزب «الشعب الجمهوري» بنية الانضمام إلى حزبه، قائلاً: «استقال 700 ألف عضو على الرغم من عدم توجيهنا الدعوة لهم بالتحرك... أقول لهم اليوم لقد حان الوقت، تخلصوا من مدبري الانقلاب على إرادة الشعب ومنفذي مؤامرة (البطلان المطلق)، والمجلس العسكري المتخفي في زي مدني، وانضموا إلى (الحزب الجديد)».

أنصار «الحزب الجديد» يرفعون لافتات التأييد للحزب خلال اجتماع مجموعته البرلمانية (حساب الحزب في إكس)

وأضاف أوزيل: «لن يكون حزبنا مكاناً تُمارس فيه السياسة كمهنة لسنوات طويلة، حيث تتكرر المناصب والوظائف، سيتم تطبيق حدود زمنية على كل منصب، أما بالنسبة للمناصب التنفيذية، فسيكون الحد الأقصى 3 ولايات، وبصفتي الرئيس العام للحزب، أود التأكيد على قاعدة شخصية، وهي أنه إذا لم يفز الحزب في الانتخابات التي أشارك فيها، سواء كانت محلية أو عامة، فسأدعو إلى مؤتمر في اليوم التالي ولن أترشح لأي منصب».

وأوضح أوزيل مفهوم «الحزب الجديد» للسياسة، قائلاً: «نحن نتخذ خطوة ستغير جذرياً فهم الجيل القديم للتنظيم الحزبي... الديمقراطية ليست مجرد الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت، الديمقراطية تتحقق عندما يشعر المواطنون بأنهم فاعلون في السياسة ولن نقبل بدور المعارضة المستأنسة».

كليتشدارأوغلو ينتقد الفساد

وفي حديثه أمام المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، في المرة الأولى التي يظهر فيها في البرلمان بعد 3 سنوات، كرر كليتشدارأوغلو الحديث عن «السرقة والفساد» مشيراً إلى من تم فصلهم، ومن قرروا مغادرة الحزب بعد عودته «مؤقتاً» إلى رئاسته بقرار قضائي.

وقال إن «حزب الشعب الجمهوري هو الحزب الأول الذي طرح مشروع قانون الأخلاق السياسية على البرلمان، لا نعرف السرقة والاختلاس، لا شأن لنا بالمال أو الثروة أو القصور أو الأراضي، لا نقف إلى جانب الفاسدين، ولا نقف إلى جانب اللصوص، أو السارقين، لا نقول إنه إذا كان السارق منا، فليَبقَ، ولا نتردد في المطالبة بالمساءلة والمحاسبة».

كليتشدارأوغلو تحدث أمام المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري» بعد غياب 3 سنوات (حساب الحزب في إكس)

ووجه كليتشدارأوغلو انتقادات إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم والبرلمان، قائلاً إن «هذا البرلمان ليس برلمان مصطفى كمال أتاتورك، بل برلمان أغلبية أعضائه من السارقين».

وأضاف: «سيقولون إنك تهين البرلمان، كلا، أنا أقول الحقيقة، يناقش البرلمان قانوناً، وأثناء المناقشة يتغيب عدد كبير من نواب حزب (العدالة والتنمية)، ويُرسلون أوراق اقتراع مزورة، قائلين: (نحن هنا)... كم عددهم؟ 76 نائباً من هذا الحزب... إذا استخدم نائب ورقة اقتراع مزورة، فما الفائدة التي تعود على البلاد من ذلك؟ أليس لهذا البرلمان رئيس؟ أين هو؟ هو الآخر يُنفذ أوامر (القصر)، في إشارة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان». وختم: «هذا انحلال أخلاقيٌّ وانعدامٌ للفضيلة وخداعٌ للأمة، لذا، من واجبنا كشف هويات من استخدموا أصواتاً مزورة والمناطق التي يوجدون فيها».

مواضيع
أخبار تركيا المعارضة التركية كليتشدار أوغلو إردوغان الانتخابات التركية تركيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

رئيس طرابزون ينفي الاتفاق مع محمد صلاح

رياضة عالمية محمد صلاح قائد منتخب مصر (أ.ف.ب)

رئيس طرابزون ينفي الاتفاق مع محمد صلاح

نفى أرطغرل دوغان رئيس طرابزون سبور التركي التقارير التي تحدثت عن انضمام محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي السابق إلى فريقه.

«الشرق الأوسط» (طرابزون (تركيا))
شؤون إقليمية مظاهرة للأكراد بإسطنبول في مارس الماضي للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (أ.ب)
شؤون إقليمية

تركيا: أوجلان يدعو إلى عدم التشاؤم بشأن إقرار «قانون السلام»

دعا زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا عبد الله أوجلان إلى عدم التشاؤم بشأن وضع «القانون الإطاري» للسلام الذي يعد خطوة أولى في مسيرة ديمقراطية بعد حله

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية مسلحون تابعون لحزب «العمال الكردستاني» بأحد الكهوف في جبل قنديل شمال العراق (أ.ف.ب)
شؤون إقليمية

انسحاب «العمال الكردستاني» من 81 موقعاً على حدود تركيا لدفع السلام

سحب حزب «العمال الكردستاني» مسلحيه من 81 معسكراً عند حدود تركيا مع العراق، في خطوة جديدة لتسريع عملية السلام.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والشيخ جراح الصباح (الشرق الأوسط)
الخليج

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه الكويتي والتركي خفض التصعيد بالمنطقة

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، اتصالاً بنظيره التركي، وتلقى اتصالاً من نظيره الكويتي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عربية النجم المصري محمد صلاح هل ينتقل لطرابزون التركي؟ (أ.ف.ب)
رياضة عربية

نفي رسمي يشعل الجدل... ماذا يحدث بين محمد صلاح وطرابزون؟

عاد مستقبل النجم المصري محمد صلاح ليتصدر عناوين الصحف التركية، بعد أيام من تعثر مفاوضات انتقاله إلى بشكتاش.

مهند علي (القاهرة)