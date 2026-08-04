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شؤون إقليمية

بيسنت يرجّح التوصل لاتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز بحلول الأربعاء

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يتحدث في مقابلة تلفزيونية (إ.ب.أ)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يتحدث في مقابلة تلفزيونية (إ.ب.أ)
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بيسنت يرجّح التوصل لاتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز بحلول الأربعاء

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يتحدث في مقابلة تلفزيونية (إ.ب.أ)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يتحدث في مقابلة تلفزيونية (إ.ب.أ)

صرّح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول الأربعاء، مضيفاً أن ذلك سيسهم في استقرار أسعار الطاقة.

وقال بيسنت، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، الثلاثاء: «نجري محادثات مع الإيرانيين، وأعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غداً لفتح المضيق والتحرك نحو وضع أكثر اعتدالاً في هذا النزاع».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الاتفاق سيسمح لإيران بفرض رسوم على الملاحة في المضيق، قال بيسنت: «أعتقد أنه سيضمن حرية الملاحة».

وتتوافق تصريحات بيسنت مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، الذي أصرّ على إمكانية إعادة فتح الممر المائي في غضون ساعات بعد تراجعه عن تهديداته بشن ضربة عسكرية واسعة النطاق على إيران.

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية إجراء أي مفاوضات مع واشنطن، ويوم الثلاثاء، أصاب مقذوف مجهول سفينة شحن في مضيق هرمز.

وأبدى بيسنت تفاؤله بشأن تأثير أي اتفاق مع إيران حول المضيق على أسعار الطاقة، حيث قال إن مئات السفن تنتظر الإبحار، «على الرغم من أن الوضع لا يزال متوتراً بعض الشيء خلال الأيام القليلة الماضية، فقد شهدنا خروج عدد لا بأس به من السفن حتى الآن».

لذا، أتوقع أن تستقر أسعار الطاقة وتعود إلى مستوياتها الطبيعية، وهو ما سيكون، كما ذكرت، في صالح العالم أجمع.

مواضيع
نفط حرب إيران مضيق هرمز أميركا إيران

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