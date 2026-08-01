إيران تتهم الولايات المتحدة بتوسيع الحرب

اتهمت القوات الإيرانية، السبت، الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وحذرت دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران.

وقال قائد عمليات هيئة الأركان المشتركة الإيرانية، علي عبد اللهي، إن الولايات المتحدة تمضي «بوتيرة متسارعة» نحو توسيع نطاق المواجهة مع إيران، واصفاً هذا المسار بأنه نتيجة «استراتيجية خطيرة»، وفق ما نقلته وكالة «إيسنا».

ونقلت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن مسؤول أمني إيراني كبير قوله إن استهداف البنية التحتية الإيرانية سيكون «عملاً جنونياً»، مضيفاً أن طهران أعدت خطة رد واسعة تشمل استهداف منشآت حيوية في إسرائيل وبنى تحتية أميركية للطاقة في المنطقة، مؤكداً استعدادها لتنفيذها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد، الجمعة، بضرب إيران «بقوة شديدة»، فيما أفادت وسائل إعلام أميركية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تستهدف خصوصاً منشآت الطاقة والبنية التحتية.

و أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمر البنتاغون بالاستعداد لمواصلة الضربات على إيران، مع احتمال بدء جولة جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما خلص إلى أن المسار الدبلوماسي لم يحقق النتائج المرجوة.

وذكرت الصحيفة أن ترمب أبلغ مساعديه بتراجع ثقته في إمكان التوصل إلى تفاهم مع طهران عبر المفاوضات، وأنه بات يميل إلى زيادة الضغط العسكري لدفع إيران إلى تقديم تنازلات، مع إبقاء باب التفاوض مفتوحاً إذا غيرت موقفها.

لكن شبكة «سي بي إس»، نقلت عن مصادر متعددة لم تسمها، أن ترمب لم يمنح بعد الضوء الأخضر لحملة القصف، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل نسقتا بشأنها.

وفي وقت سابق، حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، من أن مواصلة الولايات المتحدة ما وصفه بـ«تأجيج نيران الحرب» ستؤدي إلى تشديد إغلاق مضيق هرمز وممرات ومضائق استراتيجية أخرى.

وقال ذو القدر، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي مساء الجمعة، إن «مواصلة الحصار البحري ومواصلة النظام الأميركي تأجيج نيران الحرب ستؤديان إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز، وكذلك ممرات ومضائق استراتيجية أخرى».

وأضاف: «سيدفع الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة والناخبون الأميركيون ثمن ذلك».

وفي تطور متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره البريطاني إد ميليباند إن طهران تعتزم تنظيم آليات العمل مع سلطنة عمان لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، محذراً في الوقت نفسه من أن «عرقلة الأطراف الثالثة ستعقد الوضع».