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الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد السويدي يرحب بسحب «فيفا» مشروعه... والأسترالي يطالب بالشفافية والنزاهة

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» (أ.ف.ب)
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» (أ.ف.ب)
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الاتحاد السويدي يرحب بسحب «فيفا» مشروعه... والأسترالي يطالب بالشفافية والنزاهة

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» (أ.ف.ب)
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» (أ.ف.ب)

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الجمعة، إن الاتحاد ألغى خططه لبيع حصة في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص بعد ردود فعل غاضبة واسعة النطاق.

وتعقيباً على القرار، قال إنتر إسحاق رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم: «لم تتوقف كرة القدم أبداً عن التطور، ولا ينبغي لها ذلك. على مدار تاريخها تطورت رياضتنا من خلال الابتكار والاستثمار والأفكار الجديدة التي عززت كرة القدم وصنعت فرصاً أكبر للاعبين والمدربين والحكام، وحسنت تجربة الجماهير في جميع أنحاء العالم. يجب أن تستمر روح التقدم هذه. لكن بعض المبادئ لا ينبغي أن تتغير أبداً. النزاهة. الاستقلالية. الحوكمة الرشيدة. الشفافية. التشاور الهادف. الإجراءات القانونية الواجبة. هذه المبادئ ليست عوائق أمام التقدم. بل هي ما يجعل التقدم الدائم ممكناً».

أما سيمون أستروم رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم فقال: «نرحب بقرار الفيفا عدم المضي في الاقتراح. هذا يتماشى مع توقعاتنا في ضوء العملية المعيبة وردود الفعل التي أثارها الاقتراح. في الوقت نفسه، ما زلنا نشعر بالقلق بشأن أوجه القصور في الشفافية والحوكمة، ونود التأكيد على أهمية استمرار النقاش والحوار حول كيفية إدارة كرة القدم وتطويرها».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم فيفا السويد أستراليا

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