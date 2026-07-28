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شؤون إقليمية

كاتس: طائرات حربية أميركية أقلعت من قواعد إسرائيل العسكرية لضرب إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
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كاتس: طائرات حربية أميركية أقلعت من قواعد إسرائيل العسكرية لضرب إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن طائرات حربية أميركية أقلعت من قواعد إسرائيلية خلال هجماتها على إيران، مجدداً التأكيد على أن بلاده مستعدة للرد في حال استُهدفت، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتوقفت الضربات الأميركية على إيران منذ الجمعة بعد 13 يوماً من تجدد القتال، وذلك بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أبريل (نيسان) الماضي.

ولم تشارك إسرائيل في الجولة الأخيرة من التصعيد ضمن الحرب التي بدأت في أواخر فبراير (شباط) 2026، مع موجة من الضربات الأميركية -الإسرائيلية على إيران.

وقال كاتس خلال مؤتمر للأمن بثته «القناة الـ14» الإسرائيلية: «الواقع أنه في الوقت الراهن، وقد يتغير هذا خلال ساعة، يطلق الإيرانيون النار على كل شيء في المنطقة باستثناء دولة واحدة؛ دولة إسرائيل».

وأضاف: «إنهم يعلمون أن طائرات أميركية تقلع من هنا لتنفيذ الضربات».

وتابع كاتس: «هذا لا يعني أننا نعرف ما سيحدث غداً، بل يعني أننا نعرف ما هو ردنا. لقد أعلنت ذلك، ورئيس الوزراء أعلن ذلك، وقد أوضحنا الأمر بشكل قاطع، إذا تعرضت إسرائيل لإطلاق نار، فسوف نرد بكل قوة».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعرب الاثنين عن تفاؤله بشأن فرص التوصل إلى نتيجة إيجابية في المباحثات مع إيران، علماً بأن طهران نفت إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

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