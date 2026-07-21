الاستخبارات الأميركية تستبعد تأثير الغارات على موقف طهران

استبعد مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون أن يتأثر الموقف التفاوضي للنظام الإيراني بدرجة كبيرة بسبب الموجات الجديدة من الغارات التي تشنها الولايات المتحدة على المواقع العسكرية والاقتصادية في أنحاء مختلفة من إيران.

وطبقاً لتقييم نشرت نتائجه صحيفة «واشنطن بوست»، خلص محللون في وكالات التجسس الأميركية إلى أن طهران وواشنطن «عالقتان، في الوقت الراهن، في حال من الجمود بين السلام والحرب»، في وضع وصفه المسؤولون بأنه «مقلق نظراً لتزايد حدة التوتر في الأعمال العدائية المتبادلة بين البلدين».

وأضافت أن إدارة الرئيس دونالد ترمب اطلعت على هذه النتائج، وهي «تُبرز المعضلة» التي يواجهها ترمب في الحرب التي بدأها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

امرأة تمر قرب ملصق للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي ونجله المرشد الحالي مجتبى خامنئي بطهران (أ.ف.ب)

ويفيد التقييم بأن المسار التصعيدي الذي يعتمده ترمب حالياً «أدى إلى طريق مسدود»، مضيفاً أنه «مع تزايد الاستياء الشعبي من الحرب في الداخل، يُشكل التصعيد المستمر من الولايات المتحدة، كاحتمال إرسال قوات برية، مخاطر سياسية على الرئيس من دون أي ضمانات لتحقيق نصر عسكري».

ومع احتمال توسع نطاق الحرب، عبر المسؤولون في كل من الولايات المتحدة وإيران عن انفتاحهما على مفاوضات جديدة، على رغم عدم الإبلاغ عن أي تقدم.

وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران، حيث «يواصلون إرسال إشارات تدل على رغبتهم في الحوار والتفاوض، لكننا نرد على سلوكهم المتمثل في إطلاق الصواريخ والمسيّرات على السفن».

وأُعدّ التقرير الاستخباري الأخير بشكل أساسي من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، التي يؤكد محللوها «قدرة النظام الإيراني على البقاء رغم خسارة العديد من قادته البارزين وجزء كبير من عتاده العسكري من جراء الهجمات الأميركية والإسرائيلية».

وكانت الوكالة قد خلصت في مايو (أيار) الماضي إلى أن «إيران قادرة على الصمود أمام الحصار البحري الأميركي لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر على الأقل قبل أن تواجه صعوبات اقتصادية أشدّ».

ويقول مسؤولون استخباريون حاليون وسابقون إن التقييمات المتعلقة بإيران «لا تعد تنبؤات قاطعة بالمستقبل، بل هي بالأحرى صورة للوضع الراهن والاتجاهات المستقبلية المحتملة، استناداً إلى جميع المعلومات الاستخبارية السرية المتاحة، بما في ذلك التجسس البشري وجمع المعلومات التقنية، فضلاً عن المصادر المفتوحة».

عابرات في طريق مزدحم في ميدان «انقلاب» (الثورة) بطهران (أ.ف.ب)

وقال نائب رئيس الاستخبارات الوطنية السابق لشؤون الشرق الأدنى، جوناثان بانيكوف، إن إدارة ترمب «تبدو وكأنها تعتقد أنه إذا واصلت تكثيف الضربات العسكرية لإيران، فستصير طهران أكثر مرونة في نهاية المطاف»، مضيفاً أنه «من شبه المؤكد أن هذا التقييم خاطئ».

ويرى بانيكوف أن تفسير قدرة طهران على تحمل الضغوط يكمن في أن بقاء النظام يمثل أولويتها الأولى، مشيراً إلى أن القيادة الإيرانية أظهرت استعداداً لتحمل الضربات والخسائر، رغم ما تلحقه من أضرار بالسكان والاقتصاد.

وزاد: «لا أعتقد أن أمام الولايات المتحدة خيارات كثيرة جيدة»، مشككاً في أن يأمر ترمب بغزو بري، بل «سنشهد تصعيداً خطيراً»، يليه فترات من الهدوء ثم تجدد القتال، في ظل غياب خيارات واضحة تتيح لأي من الطرفين حسم الصراع.

وفي الوقت ذاته، يلاحظ مسؤولون أميركيون تزايد التوترات داخل حكومة طهران بين مسؤولين تعتبرهم واشنطن أكثر ميلاً إلى التسوية، ومتشددين في «الحرس الثوري» ومؤسسات أخرى ازداد نفوذهم.

وانعكس هذا التقييم أيضاً في التصريحات الأخيرة لروبيو، الذي أشار إلى «التوتر» بين الذين يسعون إلى حل دبلوماسي والمتشددين الذين يرفضونه.