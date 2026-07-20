أميركا تضرب إيران لليوم التاسع... ومقتل جندي آخر بشمال العراق

شنَّت القوات الأميركية هجمات على إيران لليوم التاسع على التوالي اليوم (الاثنين)، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى المؤكدين من العسكريين الأميركيين في القتال المتجدد إلى ثلاثة، وتزايدت المخاوف بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إنها بدأت «موجة جديدة من الضربات» تهدف إلى «تقويض» قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في الممرات الملاحية الحيوية للمضيق.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني أن صواريخ أميركية ضربت عدة مدن إيرانية في وقت مبكر من اليوم (الاثنين). وذكرت الوكالة أنه سُمع دوي انفجارات في تبريز وجاباهار وكوناراك وبندر ماهشهر وبندر الإمام الخميني.

وفي أحدث تقرير عن الخسائر الأميركية في هذه الحرب، قال الجيش الأميركي أمس (الأحد) إن أحد أفراد القوات المسلحة لقي حتفه يوم السبت في شمال العراق، حيث توجد قواعد عسكرية أميركية، خلال عملية تفجير محكوم لما وصفته القيادة المركزية بأنها «ذخيرة غير منفجرة» على طائرة مسيَّرة هجومية إيرانية تم إسقاطها.

CENTCOM Update on Recently Fallen U.S. Service Members TAMPA, Fla. — Yesterday, U.S. Central Command (CENTCOM) announced the passing of two U.S. service members and the missing status of one in Jordan following an Iranian attack on July 17. After a thorough search, U.S.... — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

وفي مطلع الأسبوع، أعلن الجيش الأميركي مقتل اثنين من أفراده في الأردن وفقدان ثالث في القتال. وأمس (الأحد)، قالت القيادة المركزية في بيان إنه تم العثور على «رفات مجهولة الهوية» في موقع الهجوم الذي وقع يوم الجمعة، وإن «عملية الفحص جارية للتحقق منها».

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للجنود الأميركيين الذين لقوا حتفهم منذ بدء الحرب إلى 17، إلى جانب إصابة أكثر من 420 آخرين.

وأعلن «الحرس الثوري الإيراني» أنه شنَّ هجوماً مباغتاً على «مقر العمليات الخاصة للعدو في التنف بسوريا». وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني في وقت مبكر أمس (الأحد) أن إيران شنَّت في وقت سابق هجوماً بطائرات مسيَّرة على منشآت ومعدات عسكرية أميركية في معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت. وكانت إيران قد استهدفت القاعدتين من قبل في إطار هجماتها ضد المنشآت الأميركية وحلفائها في الخليج خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومة الكويتية إن محطة لتحلية المياه تعرضت لهجوم لليوم الثاني على التوالي، مما تسبب في اندلاع حريق، فيما وصفتها بأنها ضربة مباشرة على البنية التحتية المدنية الحيوية.

«الحرس الثوري»: تعطّل ناقلتي نفط في «هرمز»

وأعلن «الحرس الثوري» الاثنين أن ناقلتي نفط تعرضتا لانفجار وتوقفتا عن الإبحار بعد محاولتهما عبور ما وصفه بأنه مسار جنوبي غير آمن عبر مضيق هرمز، واتهم الجيش الأميركي بتشجيع السفينتين على استخدام هذا الممر. ولم يتضمن البيان أي تفاصيل عن اسمي الناقلتين أو علميهما أو طواقمها أو أي إصابات.

وقال «الحرس الثوري» إن الممر المائي ⁠سيظل غير آمن ما دام ⁠ما وصفه «بالعدوان» الأميركي في المنطقة مستمراً، وشدد على أن «هذا الممر لن يكون آمناً لعبور المنتجات البتروكيماوية، ولا حتى قطرة واحدة من النفط والغاز».

وتستمر المخاوف بشأن تدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز منذ أن استأنفت الولايات المتحدة وإيران الأعمال القتالية المفتوحة بعد أن اتهمت كل منهما الأخرى بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مراراً. وقال مركز العمليات البحرية التابع للبحرية الملكية البريطانية في وقت متأخر من أمس إنه تلقى بلاغاً يفيد باشتعال النيران في سفينة على مقربة من ساحل سلطنة عمان، على الرغم من أنه لم يتحقق من السبب. وقفزت أسعار النفط ثلاثة في المائة اليوم، إذ تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 90 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 11 يونيو (حزيران).

وجاءت هجمات اليوم (الاثنين) في أعقاب إعلان القيادة المركزية الأميركية أن موجتها الثامنة على التوالي من الهجمات استهدفت منشآت المراقبة الساحلية والدفاع الجوي العسكرية الإيرانية.

ضربناهم بقوة شديدة

وكثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما مع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم توقيعه في الشهر الماضي، وتفاقم الصراع على السيطرة على مضيق هرمز، مما زاد من خطر العودة إلى أعمال عدائية شاملة. وقال ترمب للصحافيين بعد عودته من حضور نهائي كأس العالم لكرة القدم: «ضربناهم بقوة شديدة مرة أخرى الليلة، وفعلنا ذلك تكريماً لأفراد القوات المسلحة الأميركية الذين قتلوا منذ يوم الجمعة».

وحذرت السفارة الأميركية في البحرين من أن لديها معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى لاستهداف مواقع غير محددة في وسط العاصمة المنامة، وحثت الأميركيين الموجودين هناك على توخي الحذر.

أودى هذا الصراع، الذي بدأ عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير (شباط)، سعياً إلى تعطيل برنامجي طهران النووي والصاروخي، بحياة الآلاف من الأشخاص، معظمهم في إيران ولبنان، وأدَّى إلى اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة ومخاوف بشأن التضخم العالمي.