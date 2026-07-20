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واشنطن تدفع نحو انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان

ترمب يستقبل عون بانطلاق «المناطق التجريبية»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون والوفد المرافق في واشنطن (وزارة الخارجية الأميركية)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون والوفد المرافق في واشنطن (وزارة الخارجية الأميركية)
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واشنطن تدفع نحو انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون والوفد المرافق في واشنطن (وزارة الخارجية الأميركية)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون والوفد المرافق في واشنطن (وزارة الخارجية الأميركية)

يدخل الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب حاملاً مطلباً لبنانياً يتمثل في الضغط على إسرائيل لبدء الانسحاب من الأراضي اللبنانية، في وقت أعلنت فيه واشنطن عن مباشرة لبنان وإسرائيل بتطبيق «المناطق التجريبية».

وكانت واشنطن قد وعدت لبنانَ بانسحاب إسرائيلي كامل، كخطوة أولى، من دون ربطه باستكمال نزع سلاح «حزب الله» الذي يسلك مساراً داخلياً تطبيقاً لتعهد الدولة تنفيذ «حصرية السلاح» على كامل أراضيها.

وأشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بلقائه عون واصفاً إياه بأنه «إيجابي للغاية»، كما نوّه بخطوة لبنان «المضي قدماً نحو السلام»، بعد الجولة الأخيرة من المحادثات مع إسرائيل في روما.

في هذه الأثناء، بدأ الجانب اللبناني تنفيذ الجزء المتعلق به من الاتفاق؛ إذ أعلنت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية بدأت تنفيذ مهماتها في بلدتي فرون وصريفا وهما بلدتان غير محتلتين ومدرجتان ضمن المنطقة التجريبية. أما عن بلدة زوطر الغربية المحتلة، فقالت قيادة الجيش إنها تنسق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة ليصار إلى بدء الانتشار فيها بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها.

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وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون والوفد المرافق في واشنطن (وزارة الخارجية الأميركية)

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