بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية هجمات شهدتها أوروبا 

استدعت ‌بريطانيا، أمس الثلاثاء، أعلى مسؤول دبلوماسي إيراني في لندن بشأن ما وصفته الحكومة ​البريطانية بدور إيراني في توجيه جماعات تعمل بالوكالة عن طهران لتنفيذ هجمات في أنحاء أوروبا خلال الأشهر الماضية.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صدر أمس الثلاثاء أنه جرى استدعاء القائم بالأعمال إلى الوزارة على ‌خلفية اتهامات ‌بأن «فيلق القدس التابع ​لـ«الحرس ‌الثوري ⁠الإيراني ​قام بتوجيه ⁠إحدى الجماعات لتنفيذ هجمات في أنحاء أوروبا بين شهري مارس (آذار) ومايو (أيار).

وأوضحت الوزارة أن الجماعة تحمل اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية). ووصفت الخارجية هذه الأنشطة بأنها «غير مقبولة على الإطلاق».

وقالت «رغم ⁠التحذيرات المتكررة، لم توقف ‌أجهزة الاستخبارات الإيرانية ‌أنشطتها العدائية. بل سعت ​إيران إلى تكثيف ‌سلوكها الخبيث».

وسبق أن نفت إيران، التي تخوض حربا مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ‌استخدام وكلاء.

وصنفت بريطانيا يوم الاثنين «الحرس الثوري الإيراني وجماعة مرتبطة ⁠به ⁠تهديدا أمنيا بموجب صلاحيات جديدة تهدف إلى منع الدول الأجنبية من استخدام وكلاء للقيام بأنشطة مثل المراقبة والتخريب.

ونددت طهران أمس بهذا القرار، وقالت إن «الحرس الثوري» الإيراني جزء رسمي من القوات المسلحة الإيرانية، واتهمت بريطانيا بانتهاك القانون الدولي باستهدافها مؤسسة تابعة للدولة.

و«فيلق القدس» ​هو الذراع ​الخارجية للحرس الثوري الإيراني. وتصنف الولايات المتحدة «الحرس الثوري» منظمة إرهابية.