بعد مراسم استمرت أياماً... دفن جثمان خامنئي في مشهد

يوارى جثمان المرشد الإيراني السابق علي ​خامنئي الثرى في مدينة مشهد، اليوم الخميس، فيما لم يظهر نجله وخليفته مجتبى منذ تعرضه لتشوهات جراء هجوم فبراير (شباط) الماضي الذي أودى بحياة والده. ويأتي الدفن بعد أسبوع من مراسم تشييع حاشدة، وتجمعات شعبية، ومشاهد حداد، تزامنت مع تجدد المواجهة مع الولايات المتحدة عقب أسابيع من وقف إطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت سابق بأنّ الطائرة التي تقل نعش المرشد الإيراني السابق علي خامنئي هبطت في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، حيث سيُوارى الثرى بجوار مقام الإمام الرضا، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

تجمع الإيرانيون في الشارع قبيل جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي وأفراد عائلته في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد (أ.ف.ب)

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) لقطات مصوّرة لطائرة تابعة لشركة «ماهان إير» بينما كانت تسير على المدرج في المطار بعد هبوطها. وأُعيد نعش خامنئي إلى إيران من العراق حيث أُقيمت مراسم تشييع في مدينتي النجف وكربلاء، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وشهدت شوارع مشهد صباح اليوم الخميس حشوداً من المشيعين، بينما تلألأت القبة الذهبية ومآذن مرقد الإمام الرضا تحت أشعة الشمس، فيما لوح الحاضرون بالأعلام الإيرانية، وصور خامنئي، ولافتات تحمل شعارات ثورية. وفي الأسبوع الماضي، تنقل جثمان خامنئي بين مدن ‌في إيران، والعراق.

حشود في مدينة مشهد الإيرانية (رويترز)

ظهور لافتات تقول «اقتلوا ترمب»

يظل مكان وجود مجتبى خامنئي، الذي أعلن مجلس من رجال الدين تعيينه زعيماً أعلى بعد أسبوع من مقتل والده، لغزاً بالنسبة للإيرانيين. ولم يظهر مجتبى خامنئي علناً منذ اندلاع الحرب بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل والده في 28 ⁠فبراير. ورغم صدور بيانات مكتوبة باسمه، لم تنشر له أي ‌صور، أو تسجيلات مصورة، أو صوتية.

قتل خامنئي في 28 فبراير الماضي في غارات جوية إسرائيلية وأميركية (رويترز)

وأصيب مجتبى في الهجوم ‌ذاته بجروح خطيرة أدت إلى تشوهات في وجهه، وإصابات بالغة ​في أطرافه. وقالت مصادر كبيرة في طهران إنه ‌يتعافى من إصاباته، لكنه لم يستعد عافيته بالقدر الذي يسمح له بالظهور العلني، فيما تسعى الأجهزة ‌الأمنية أيضاً إلى الحد من ظهوره تحسباً لأي هجمات أميركية جديدة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأثناء احتشاد المشيعين في مدينة مشهد بانتظار وصول موكب جنازة خامنئي، ردد بعض المشاركين هتافات تطالب بالثأر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وهتفت الحشود: «نقسم بدم الزعيم الأعلى سنقتلك يا ترمب!»، فيما رفعت نساء لافتات كتب عليها «اقتلوا ترمب». وأقيمت بالفعل مراسم تشييع لخامنئي، وأربعة من أفراد ‌عائلته الذين قتلوا معه، في طهران، ومدينة قم، مركز المرجعية الدينية الشيعية في إيران، ومدينتي النجف وكربلاء العراقيتين. وفي كل موكب، اكتظت الشوارع بحشود ⁠ضخمة رددت شعارات ⁠شيعية، وهتافات ثورية.

وفي ذروة الحرب، وقبل وقف إطلاق النار في أبريل (نيسان) الماضي، استهدفت إسرائيل كبار قادة إيران، ويرجَّح أنها استخدمت، في حالة واحدة على الأقل، ظهورهم العلني لتحديد مواقعهم. كما هدّدت بقتل خامنئي الابن.

جموع في شوارع مدينة مشهد الإيرانية (أ.ف.ب)

وتسعى السلطات الإيرانية لتقديم مراسم التشييع بوصفها مؤشراً على التماسك الداخلي بعد أشهرٍ من اضطرابات سياسية وأمنية، وتدهور اقتصادي. غير أن محللين حذّروا من قراءة حجم المشاركة بوصفه اختباراً مباشراً لشعبية النظام.