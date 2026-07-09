إيران تستدعي السفير البريطاني على خلفية «اتهامات لا أساس لها»

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت سفير بريطانيا في طهران اليوم الخميس للاحتجاج على ما وصفتها بأنها «اتهامات لا أساس لها» بتورط طهران في أنشطة تمس الأمن في بريطانيا.

ويأتي هذا الإجراء عقب قرار بريطانيا استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في لندن يوم الثلاثاء بعد سجن مواطنين رومانيين اثنين على خلفية طعن صحافي بريطاني من أصل إيراني في 2024.

وقالت بريطانيا إن الهجوم نفذ لحساب الدولة الإيرانية، وهو ما رفضته طهران، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وسلم علي رضا يوسفي المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإيرانية السفير مذكرة احتجاج خطية، اتهم فيها لندن «بالتضليل»، وحثها على الكف عن استضافة ما وصفتها طهران بأنها «شبكات إرهابية» تستهدف إيران.