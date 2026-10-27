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تكنولوجيا

«أبل» تكشف عن جيل جديد من حواسيب «ماك»

بقدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي

يجمع «ماك بوك برو» الجديد مقاس 14 بوصة المزود بشريحة «M6» بين الأداء المتطور وقدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز (الشرق الأوسط)
يجمع «ماك بوك برو» الجديد مقاس 14 بوصة المزود بشريحة «M6» بين الأداء المتطور وقدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز (الشرق الأوسط)
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«أبل» تكشف عن جيل جديد من حواسيب «ماك»

يجمع «ماك بوك برو» الجديد مقاس 14 بوصة المزود بشريحة «M6» بين الأداء المتطور وقدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز (الشرق الأوسط)
يجمع «ماك بوك برو» الجديد مقاس 14 بوصة المزود بشريحة «M6» بين الأداء المتطور وقدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز (الشرق الأوسط)

كشفت شركة «أبل» الأميركية، الثلاثاء، عن حزمة من الأجهزة والتحديثات التقنية الجديدة، شملت الجيل الجديد من حاسوبها المحمول «ماك بوك برو» مقاس 14 بوصة، وحاسوبها المكتبي «آي ماك»، المزودين بشريحة «إم 6» التي توفر أداءً أسرع وقدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي.

إلى جانب تحديثات واسعة لباقة «أبل كرييتور ستوديو» (Apple Creator Studio)، تضيف أدوات ذكية لتحرير الفيديو والصور وإنتاج الموسيقى وتطبيقات الإنتاجية، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو دمج الذكاء الاصطناعي بصورة أعمق في منظومة أجهزتها وبرمجياتها، مع تعزيز الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة وخصوصية المستخدمين.

«ماك بوك برو»

كشفت شركة «أبل» الأميركية عن الجيل الجديد من حاسوبها المحمول «ماك بوك برو» مقاس 14 بوصة، المزود بشريحة «إم 6»، التي توفر أداءً أسرع في معالجة الرسومات وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسينات في الاتصال اللاسلكي وكفاءة استهلاك الطاقة، مع عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة.

وأوضحت الشركة أن الجهاز يقدم أداءً أسرع بنسبة تصل إلى 30 في المائة في معالجة الرسومات، وتحسناً يصل إلى 25 في المائة في مهام الذكاء الاصطناعي مقارنة بالجيل السابق المزود بشريحة «إم 5»، مع إمكانية تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة محلياً دون الحاجة إلى إرسال البيانات إلى خوادم خارجية.

شريحة جديدة

تعتمد شريحة «إم 6» على وحدة معالجة مركزية تضم 12 نواة، بزيادة نواتين مقارنة بالجيل السابق، إلى جانب معالج رسوميات يضم العدد نفسه من النوى، ومحرك عصبي مزدوج يتألف من 16 نواة، ما يعزز كفاءة تشغيل التطبيقات الاحترافية والعمليات الحسابية المعقدة.

ووفقاً لبيانات «أبل»، تحقق وحدة معالجة الرسومات زيادة في الأداء تصل إلى 30 في المائة مقارنة بشريحة «إم 5»، مدعومة بمحرك لتتبع الأشعة من الجيل الثالث وتقنية التخزين المؤقت الديناميكي، لتحسين أداء التصميم ثلاثي الأبعاد وتحرير الصور والألعاب.

وفي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تتيح الشريحة معالجة المطالبات الموجهة إلى النماذج اللغوية الكبيرة بسرعة أعلى تصل إلى 25 في المائة، فيما يقدم المحرك العصبي أداءً أسرع بما يصل إلى 1.9 مرة، بما يدعم توليد الصور ومعالجة البيانات محلياً مع تعزيز خصوصية المستخدمين.

وقالت شيلي غولدبرغ، نائبة رئيس قسم هندسة الأجهزة في «أبل»، إن الحاسوب الجديد يستهدف الطلاب والمحترفين وصنّاع المحتوى، مشيرة إلى أن شريحة «إم 6» تجمع بين قوة المعالجة وقدرات الذكاء الاصطناعي وعمر البطارية الطويل وخيارات الاتصال الأسرع.

يتيح «ماك بوك برو» الجديد مقاس 14 بوصة توصيل الأجهزة الطرفية عالية السرعة ونقل الصور والعمل على شاشات خارجية متعددة بفضل منافذه المتنوعة (الشرق الأوسط)

تطور معالجة الرسومات والبرمجة

أظهرت اختبارات الأداء التي أعلنتها «أبل» تحسناً ملحوظاً مقارنة بالأجيال السابقة، إذ يوفر الجهاز سرعة أعلى تصل إلى 13 مرة في معالجة مطالبات النماذج اللغوية الكبيرة مقارنة بحاسوب «ماك بوك برو» المزود بشريحة «إم 1»، ونحو 1.3 مرة مقارنة بشريحة «إم 5».

وفي تطبيق «بلندر» (Blender) للتصميم ثلاثي الأبعاد، يرتفع الأداء مع تقنية تتبع الأشعة إلى 11.7 مرة مقارنة بشريحة «إم 1»، وبنسبة تصل إلى 30 في المائة مقارنة بشريحة «إم 5». كما تتحسن معالجة الصور باستخدام «أفينيتي» (Affinity) بما يصل إلى 3.3 مرة، فيما ترتفع سرعة تجميع الرموز البرمجية عبر «إكس كود» (Xcode) إلى 2.5 مرة مقارنة بالأجيال الأقدم.

وتأتي هذه التحسينات مع ذاكرة موحدة تبدأ من 16 غيغابايت وتصل إلى 32 غيغابايت، ونطاق ترددي للذاكرة يبلغ 170 غيغابايت في الثانية، ما يعزز تشغيل التطبيقات المتعددة والتعامل مع المشاريع الكبيرة.

بطارية تدوم 24 ساعة

من أبرز التحسينات التي يقدمها «ماك بوك برو» الجديد عمر البطارية الذي يصل إلى 24 ساعة، بزيادة تبلغ 14 ساعة مقارنة ببعض الأجهزة القديمة المزودة بمعالجات «إنتل»، وأربع ساعات مقارنة بالأجهزة المزودة بشريحة «إم 1».

ويدعم الجهاز الشحن السريع حتى 50 في المائة خلال نحو 30 دقيقة باستخدام محول طاقة بقدرة 96 واط.

وفي الاتصال، أضافت الشركة دعم «واي فاي 7» (Wi-Fi 7) و«بلوتوث 6» (Bluetooth 6)، إلى جانب ثلاثة منافذ «ثندربولت 4» (Thunderbolt 4)، ومنفذ «إتش دي إم آي» (HDMI)، والشحن المغناطيسي «ماغ سيف 3» (MagSafe 3)، وفتحة بطاقات الذاكرة، مع إمكانية توصيل شاشتين خارجيتين.

شاشة احترافية وكاميرا محسنة

احتفظ الجهاز بشاشة «ليكويد ريتنا إكس دي آر» (Liquid Retina XDR) مقاس 14 بوصة، التي توفر سطوعاً يصل إلى 1600 شمعة عند عرض المحتوى عالي النطاق الديناميكي، ونسبة تباين تبلغ مليوناً إلى واحد، مع خيار زجاج بتقنية النانو لتقليل الانعكاسات.

ويضم الحاسوب كاميرا بدقة 12 ميغابكسل تدعم ميزة «سنتر ستيج» (Center Stage)، إلى جانب ثلاثة ميكروفونات بجودة الاستوديو ونظام صوتي من ستة مكبرات يدعم الصوت المكاني.

ويتوفر الجهاز باللونين الأسود الفلكي والفضي، مع هيكل مصنوع من الألومنيوم المعاد تدويره.

يتيح «ماك بوك برو» الجديد لمحرري الفيديو وصنّاع المحتوى دمج المؤثرات البصرية وإضافة الرسوم المتحركة السينمائية بسرعة وكفاءة (الشرق الأوسط)

نظام تشغيل جديد

يعمل «ماك بوك برو» بنظام «ماك أو إس 27 غولدن غيت» (macOS 27 Golden Gate)، الذي يقدم تحسينات في الأداء والبحث وإدارة الملفات، إلى جانب تسريع نقل البيانات عبر «إير دروب» (AirDrop)، وتحسين تصفح الملفات ومتصفح «سفاري».

كما يشمل النظام تطوير البحث في تطبيقات «فايندر» (Finder) و«الصور» و«البريد»، وتحسينات على واجهة «ليكويد غلاس» (Liquid Glass)، فضلاً عن تعزيز التكامل مع هواتف «آيفون» لنقل الملفات ومتابعة المهام والتحكم في الهاتف من الحاسوب.

الأسعار وموعد الطرح

تبدأ «أبل» استقبال الطلبات المسبقة على الجهاز الأربعاء 28 أكتوبر (تشرين الأول)، في 35 دولة ومنطقة، على أن يتوفر في الأسواق الجمعة 6 نوفمبر (تشرين الثاني).

ويبدأ سعر «ماك بوك برو» الجديد في السعودية من 9499 ريالاً (2533 دولاراً)، فيما يبلغ السعر المخصص لقطاع التعليم 8999 ريالاً (2400 دولار)، مع خيارات إضافية للذاكرة والتخزين.

«آي ماك»

وفي خطوة أخرى لتعزيز حضورها في سوق الحواسيب المكتبية، كشفت شركة «أبل» الأميركية عن جيل جديد من حاسوبها «آي ماك» (iMac)، مزود بشريحة «M6» التي توفر أداءً أسرع وقدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي، ضمن تصميم نحيف يجمع الشاشة ومكونات الحاسوب في جهاز واحد. ويستهدف الجهاز شريحة واسعة من المستخدمين، تشمل العائلات وصنّاع المحتوى والشركات الصغيرة، مع التركيز على تحسين الإنتاجية وتسريع معالجة المهام الإبداعية.

وأوضحت الشركة أن الجهاز الجديد يقدم أداءً أسرع بما يصل إلى 18 مرة مقارنة بأكثر أجهزة «آي ماك» المزودة بمعالجات «إنتل» انتشاراً، فيما ترتفع سرعة معالجة مهام الذكاء الاصطناعي على الجهاز بما يصل إلى 5 مرات مقارنة بالإصدار المزود بشريحة «M4». ويضم معالجاً مركزياً يصل إلى 12 نواة، ومعالج رسوميات بالعدد نفسه، مع مسرّعات عصبية مدمجة في كل نواة رسومية، ما يعزز أداء التطبيقات الاحترافية وتحرير الصور والفيديو والتصميم ثلاثي الأبعاد.

يقدم «آي ماك» الجديد بشريحة «M6» أداءً أسرع وقدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي بتصميم نحيف يتوفر بسبعة ألوان (الشرق الأوسط)

أداء أسرع

وبحسب «أبل»، يوفر الجهاز أداءً أسرع بما يصل إلى 2.5 مرة في تطبيقات الإنتاجية، مثل «مايكروسوفت إكسل»، مقارنة بإصدار «M1»، إلى جانب تحسن أداء معالجة الرسوميات بما يصل إلى 3.3 مرة. كما يتيح تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً بسرعة تصل إلى 12 ضعفاً مقارنة بالجيل نفسه، مع الحفاظ على خصوصية البيانات وعدم الحاجة إلى إرسالها إلى خوادم خارجية لتنفيذ هذه المهام.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، يعتمد «آي ماك» الجديد على نظام التشغيل «ماك أو إس 27» (macOS 27)، الذي يتضمن جيلاً أكثر تطوراً من تقنيات «أبل إنتليجنس» (Apple Intelligence)، إلى جانب نسخة جديدة من المساعد الصوتي «سيري» المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتتيح هذه القدرات للمستخدمين البحث داخل الرسائل والبريد الإلكتروني والصور، والحصول على إجابات مرتبطة بالمحتوى المعروض على الشاشة، فضلاً عن تنفيذ المهام عبر التطبيقات وصياغة النصوص وتحريرها باستخدام الأوامر الطبيعية.

توسيع الذكاء الاصطناعي

كما وسعت الشركة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقاتها، إذ أصبح متصفح «سفاري» قادراً على تنظيم علامات التبويب تلقائياً، وتنبيه المستخدمين إلى تغيرات الأسعار وتوافر المنتجات، فيما يتيح تطبيق «الاختصارات» إنشاء عمليات آلية بمجرد وصف المهمة المطلوبة. وتدعم المنظومة أيضاً تطبيقات متخصصة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور والفيديو.

وعلى صعيد المواصفات، يأتي الجهاز بشاشة «ريتينا» مقاس 24 بوصة ودقة «4.5K»، وسطوع يصل إلى 500 شمعة، مع دعم عرض أكثر من مليار لون. ويضم كاميرا بدقة 12 ميغابكسل تدعم ميزة إبقاء المستخدم في منتصف الإطار أثناء مكالمات الفيديو، إلى جانب نظام صوتي متطور يدعم الصوت المكاني وتقنية «دولبي أتموس»، وثلاثة ميكروفونات بجودة الاستوديو.

وفي مجال الاتصال، يدعم «آي ماك» الجديد تقنيتي «واي فاي 7» و«بلوتوث 6»، واتصال «إيثرنت» بسرعة تصل إلى 2.5 غيغابت في الثانية، فضلاً عن أربعة منافذ «ثاندربولت 4» كحد أقصى، وإمكانية توصيل شاشتين خارجيتين بدقة «6K». كما توفر وحدات التخزين الجديدة سرعات قراءة وكتابة تصل إلى ضعف الجيل السابق، بما يسهم في تسريع تشغيل التطبيقات ونقل الملفات الكبيرة.

وأكدت «أبل» أن الجهاز صُمم أيضاً وفق معايير الاستدامة البيئية، باستخدام الألمنيوم المعاد تدويره بالكامل في الحامل، والعناصر الأرضية النادرة المعاد تدويرها في المغناطيس، فيما تعتمد عمليات تصنيعه على الكهرباء المتجددة بنسبة 40 في المائة ضمن سلسلة التوريد.

الأسعار

ويتوفر «آي ماك» الجديد بسبعة ألوان، تشمل الأزرق والأخضر والوردي والأصفر والبنفسجي والبرتقالي والفضي. ومن المقرر فتح باب الطلب المسبق في 28 أكتوبر، على أن يبدأ طرحه في الأسواق في 6 نوفمبر، بأسعار أميركية تبدأ من 1499 دولاراً للإصدار المزود بمعالج مركزي ورسومي من 10 نوى لكل منهما، وترتفع إلى 1699 دولاراً للإصدار المزود بمعالجين من 12 نواة لكل منهما.

يتيح «فاينل كت برو» فتح الصور مباشرة في «بيكسل ماتور برو» للاستفادة من أدوات التحرير المتقدمة (الشرق الأوسط)

«أبل كرييتور ستوديو»

وفي سياق توسيع منظومتها الرقمية، أعلنت شركة «أبل» الأميركية عن تحديثات جديدة لباقة «أبل كرييتور ستوديو» (Apple Creator Studio)، تتضمن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الإنتاج الإبداعي والموسيقي والمكتبي، إلى جانب إضافة أدوات احترافية لتحرير الفيديو والصور. ومن المقرر طرح التحديثات خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل مجاناً للمشتركين الحاليين.

وتشمل التحديثات تطبيق «فاينل كت برو» (Final Cut Pro)، الذي سيتيح الوصول المباشر إلى آلاف المؤثرات البصرية والقوالب والانتقالات الاحترافية من مكتبة «موشن في إف إكس» (MotionVFX)، فضلاً عن إضافة مقاطع فيديو وصور جاهزة عبر مكتبة «كونتنت هب» (Content Hub). كما عززت الشركة التكامل بين تطبيقات تحرير الفيديو والصور، بما يسمح بإجراء التعديلات ونقلها تلقائياً بين التطبيقات دون الحاجة إلى إعادة استيراد الملفات.

معالجة الصور

وفي مجال معالجة الصور، أضافت «أبل» إلى تطبيق «بيكسل ماتور برو» (Pixelmator Pro) ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتيح للمستخدمين تعديل أجزاء محددة من الصور باستخدام الأوامر النصية، مع مواءمة العناصر الجديدة تلقائياً مع الإضاءة والمنظور والتفاصيل المحيطة، بما يسهم في تسريع عمليات التصميم والإنتاج البصري.

وامتدت التحديثات إلى تطبيق «لوجيك برو» (Logic Pro) المخصص للإنتاج الموسيقي، الذي حصل على مساعد ذكي يعتمد على نماذج من «أبل» و«أوبن إيه آي» (OpenAI)، لمساعدة المستخدمين في إنشاء المقاطع الموسيقية وتطوير المشاريع الصوتية. كما أضافت الشركة أدوات محسنة لفصل الآلات الموسيقية عن التسجيلات، ومتصفحاً جديداً لتنظيم الأصوات والمؤثرات والبحث فيها باستخدام تقنيات التحليل الذكي.

مساعدو الذكاء الاصطناعي

وفي تطبيقات الإنتاجية «كي نوت» (Keynote) و«بيجز» (Pages) و«نمبرز» (Numbers)، كشفت الشركة عن مساعدين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لفهم محتوى المستندات والمساعدة في إعداد العروض التقديمية، وصياغة النصوص، وتحليل البيانات وإنشاء الرسوم البيانية. وتدعم التطبيقات أيضاً بروتوكول «إم سي بي» (MCP)، الذي يسمح لأدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية بالتفاعل مع المستندات وتنفيذ مهام تلقائية.

وتعكس هذه التحديثات توجه «أبل» نحو توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقاتها الاحترافية، مع التركيز على دمج أدوات الإنتاج والتحرير والتحليل في بيئة عمل مترابطة، وتقليل الحاجة إلى الانتقال بين التطبيقات المختلفة لإنجاز المهام الإبداعية والمكتبية.

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وظِّف وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك... لتنفيذ هذه المهمات الخمس المهمة

وظِّف وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك... لتنفيذ هذه المهمات الخمس المهمة
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وظِّف وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك... لتنفيذ هذه المهمات الخمس المهمة

وظِّف وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك... لتنفيذ هذه المهمات الخمس المهمة

تصدّر تطبيق «ميوز» Muse، وهو مساعد ذكاء اصطناعي من شركة «ميتا» منذ إطلاقه الشهر الماضي ينفذ المهمات نيابةً عن المستخدم، قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً على الجوالات. وفي المقابل، طرحت شركة «أوبن إيه آي»، المطورة لـ«تشات جي بي تي»، تطبيقاً منافساً يحمل اسم «دوتس» Dots، وهو مساعد مشابه تبلغ تكلفة استخدامه 100 دولار شهرياً.

وكلاء «أذكياء» لمهمات أكثر تعقيداً

أهلاً بكم في عصر «الوكلاء» (Agents)؛ وهي أدوات مساعدة رقمية تتولى استخدام أجهزتنا نيابةً عنا. ورغم تشابهها الكبير مع روبوتات الدردشة، فإن أدوات مثل «ميوز» و«دوتس» تؤدي غرضاً مختلفاً؛ فبينما تقتصر وظيفة روبوتات الدردشة في المقام الأول على تقديم إجابات للأسئلة، تعمل أدوات الوكلاء - المزودة فعلياً بحاسوب ومتصفح خاصين بها - على تنفيذ مهام أكثر تعقيداً، مثل التقديم على وظائف، أو حجز طاولات في المطاعم، أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني.

قد يبدو هذا المفهوم مألوفاً، فقبل أكثر من عقد من الزمن، حاولت شركات تقنية، مثل «أمازون» و«أبل» و«غوغل»، تقديم أدوات مساعدة افتراضية يمكن تكليفها بمهام، مثل طلب سيارة عبر تطبيق «أوبر»، أو طلب وجبات طعام. لكن هذه الفكرة لم تلقَ قبولاً لدى المستهلكين؛ إذ كانت التقنية حينها بطيئة للغاية وغير عملية، لدرجة أن الناس وجدوا إنجاز المهام بأنفسهم أسهل بكثير.

أما أدوات وكلاء الذكاء الاصطناعي المعاصرة، مثل «ميوز» و«دوتس»، فتتمتع بمرونة وكفاءة عاليتين؛ لدرجة أنه قد يصبح من المعتاد مستقبلاً تفويض المهام الروتينية والمتكررة لها. وفي هذا السياق، أعلنت شركة «أنثروبيك» المطورة لروبوت الدردشة «كلود» يوم الأربعاء أنها تختبر وكيلاً مشابهاً يحمل اسم «ديويت» (Duet).

تجربة واختبارات

ولتوضيح ذلك، قمت خلال الأسبوعين الماضيين بتجربة «دوتس» من «أوبن إيه آي» إلى جانب «ميوز»، بهدف إعداد قائمة بمهام جوهرية يمكن القيام بها. لقد كانت مفاجأة سارة أنني تمكنت من حجز طاولة في أحد أكثر المطاعم طلباً وصعوبة في الحجز على مستوى البلاد. كما طلبت من الوكلاء التقديم على وظائف نيابةً عن مربية أطفالي السابقة، وتخطيط وجبات مدرسية لطفلي الصغير.

وإليكم تفاصيل التجربة:

الإعداد والتهيئة

* «دوتس» من «أوبن إيه آي»، يُعد ميزةً مدمجة ضمن «تشات جي بي تي». ولتفعيله، يتعين عليك الاشتراك في باقة «تشات جي بي تي برو 100» (ChatGPT Pro 100) مقابل 100 دولار، ثم الضغط على زر مخصص لإعداد وكيل «دوتس» الخاص بك. من هنا، يمكنك تسمية وكيلك الذكي (Agent) - لقد أطلقت على وكيلِي اسم «هومر» وربطته بتطبيقات متنوعة، مثل «جي ميل».

* تطبيق «ميوز» يمكنك تحميل النسخة المجانية من متجري التطبيقات في «غوغل » أو «أبل» وإنشاء حساب مجاني. لقد أطلقت على وكيلِي اسم «مومو».

* نصيحة عند استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي: لا تمنح صلاحية الوصول إلا للتطبيقات والبيانات التي تشعر بالارتياح لمشاركتها مع شركات التكنولوجيا الكبرى؛ فمعلوماتك الشخصية قد تخضع للمراجعة من قِبل هذه الشركات وتُستخدم لتحسين منتجاتها. ولهذا السبب، قمت بربط حساب «جي ميل» أخصصه حصرياً لعمليات التسوق.

5 مهمات

إن أبرز ما يميز وكلاء الذكاء الاصطناعي هو القدرة على إنجاز المهام نيابةً عنك على مدار الساعة. وللتعود على استخدام «ميوز» و«دوتس» جرّب تنفيذ المهام الخمس التالية التي تتيح أتمتة أعمالٍ قد تكون مملة أو شاقة إذا قمت بها بنفسك.

1. حجز طاولة في مطعم: عادةً ما يكون حجز طاولة في مطعم أمراً بسيطاً، لكنه قد يصبح أكثر صعوبة في المطاعم ذات الإقبال الشديد. ومن الأمثلة على ذلك مطعم «صن مون استوديو» (Sun Moon Studio) في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وهو مطعم فاخر حائز على نجمة «ميشلان»؛ إذ يضم 12 مقعداً فقط، وتظهر الطاولات المتاحة فيه قبل أسابيع طويلة. وفي كل مرة حاولت فيها الحجز، كانت جميع المواعيد تُحجز فوراً من قِبل أشخاص آخرين.

إذن، لماذا لا تطلب من «روبوت» مصمم ببرمجية ذكية أن يتولى المهمة فيبقى متصلاً بالحاسوب بانتظار توفر طاولة شاغرة؟

لقد أوضحت لـ«ميوز» و«دوتس» أن الحصول على طاولة في «صن مون استوديو» أمر تنافسي للغاية، وطلبت منهما حجز أي طاولة تصبح متاحة. حاول كلاهما مراراً وتكراراً دون جدوى، لكن في الأسبوع الماضي، أرسل لي «دوتس» خبراً ساراً: لقد نجح في الوصول إلى شاشة تأكيد الحجز لطاولة في أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

قد لا تناسب المطاعم الفاخرة الجميع، لكن يمكنك تطبيق هذه الفكرة للحصول على أشياء أخرى مرغوبة تُطرح في أوقات محددة، مثل تذاكر الحفلات الموسيقية أو الفعاليات الرياضية، أو الأحذية الرياضية، أو منصات الألعاب، أو الجوالات الذكية. فاستخدام «روبوت» قد يمنحك ميزة تنافسية إضافية.

2. الحصول على مخطط لتمارين رياضية عند الوصول إلى النادي الرياضي: في كل مرة أذهب فيها إلى النادي الرياضي المخصص لتسلق الصخور، أقضي بضع دقائق في التخطيط لتماريني قبل البدء... إنها طقوس متكررة تساعدني على تتبع تقدمي والسعي نحو تحقيق أهدافي.

هذا الشهر، حاولت الاستعانة بأدوات الوكلاء الذكية لأتمتة هذه المهمة؛ فكتبت: «عندما أصل إلى نادي التسلق، أرسل لي خطة تمارين بناءً على أهدافي لهذا اليوم». وبينما اعتذر الوكيل «دوتس» عن تنفيذ ذلك، لكونه لا يملك القدرة على تفعيل إجراءات بناءً على موقعي الجغرافي الفعلي، فإن الوكيل «ميوز» كان مستعداً للمهمة. فبمجرد دخولي إلى النادي تلقيت رسالة تتضمن خطة التمارين الخاصة بي لهذا اليوم.

يمكنك استخدام خيالك لتكييف هذا المثال بما يتناسب مع احتياجاتك؛ مثل الحصول على قائمة تسوق لأغراضك المفضلة فور وصولك إلى المتجر، أو الحصول على قائمة بالمهام المطلوبة منك عند وصولك إلى مكتب العمل.

التقديم على الوظائف

3. التقديم على الوظائف بشكل أسرع: تذكرت أخيراً مدى صعوبة ومشقة عملية البحث عن وظيفة، وذلك حين ساعدت مربية أطفالي السابقة - التي لا تجيد التعامل مع التكنولوجيا - في البحث عن عائلة جديدة للعمل لديها. قمت بالرد على عشرات الإعلانات عبر الإنترنت، مستخدماً نصاً ثابتاً قمت بنسخه ولصقه في كل مرة مع إجراء تعديلات طفيفة ليتناسب مع كل إعلان على حدة.

شعرت بارتياح كبير عندما ظهر «ميوز» و«دوتس» للمساعدة في تسريع هذه العملية المرهقة والمملة. فقد طلبت من كل منهما البحث يومياً عن إعلانات وظائف جديدة على موقع يربط بين الآباء ومقدمي الرعاية، والرد تلقائياً على كل إعلان مناسب لترشيح المربية، باستخدام النص الذي أعددته لها.

واجه «دوتس» صعوبة في تنفيذ هذه المهمة بسبب أعطال متكررة في متصفح الويب الخاص به. أما «ميوز»، فقد نجح في الرد على ثمانية إعلانات وظائف، بينما كنت مشغولاً بوضع مشترياتي في السيارة. وفي غضون ساعة واحدة، تلقيت ردين من عائلتين ترغبان في مقابلة المربية.

وجبات الطعام والشراء بأفضل الأسعار

4. التخطيط اليومي للوجبات: أجد أن التخطيط لوجبات طفلي الصغير طوال الأسبوع، إلى جانب وجبات العشاء للعائلة، يستهلك قدراً كبيراً من الجهد الذهني. كانت برامج الدردشة الآلية مفيدة نوعاً ما في إعداد قوائم وجبات للأسبوع، لكنّ كلاً من «ميوز» و«دوتس» يبدو أكثر ملاءمة لتفاصيل التخطيط اليومي للوجبات؛ إذ يمكنهما إرسال خطة مقترحة إليك في كل صباح.

لقد أوضحت لهذين الوكيلين ما تفضله ابنتي من طعام في المدرسة، وما أحب أنا طهيه للعشاء. كما زودتهما بقائمة المكونات الموجودة في ثلاجتي حالياً، وطلبت منهما مراسلتي يومياً في الساعة السابعة صباحاً باقتراحات لوجبة غداء ابنتي ووجبة عشاء العائلة.

في أحد الأيام، اقترحت أداة «ميوز» شطائر الجبن المشوي مع الفراولة لغداء ابنتي، وطبق يخنة اللحم للعشاء. أما «دوتس» فاقترحت معكرونة بالزبدة مع قطع الدجاج لغداء ابنتي، واقترحت - بمحض الصدفة - طبق العشاء ذاته. وقد اتبعت توصياتهما بالفعل.

5. التفاوض للحصول على أفضل سعر: كنت بحاجة إلى إطارات جديدة لسيارتي، وبدلاً من قراءة تقييمات حول الإطارات عالية الجودة ومحاولة البحث عن أفضل سعر، طلبت من «ميوز» و«دوتس» إجراء هذا البحث، ثم التواصل مع متجر إطارات قريب لمطابقة أقل سعر متاح عبر الإنترنت. نجحت الأداتان في العثور على عرض جيد لمجموعة من إطارات «ميشلان» ذات التقييم العالي، بسعر يقل بـ80 دولاراً عن السعر الذي يطرحه المتجر. ثم قامتا بتعبئة نموذج عبر موقع المتجر الإلكتروني لطلب مطابقة السعر. وعند عودتي إلى المنزل بعد التمشي، سررت للغاية بتلقي رسالتين عبر البريد الإلكتروني من متجر الإطارات، تؤكدان موافقته على مطابقة أقل سعر وجدته.

الخلاصة

في الوقت الراهن، يبدو استخدام «ميوز» خياراً منطقياً وأفضل بكثير، خصوصاً عند مقارنته بـ«دوتس» الذي تبلغ تكلفته 100 دولار شهرياً، وكذلك بالنظر إلى القدرات المتفوقة التي تتمتع بها «ميوز».

وفي مقابلة أجريت مع ألكسندر إمبيريكوس، رئيس قسم منتجات المؤسسات في شركة «أوبن إيه آي» قال إن الشركة صممت «دوتس» في الأصل للتعامل مع مهام أكثر تعقيداً - مثل مساعدة المستقلين في إدارة أعمالهم - بدلاً من المهام اليومية البسيطة التي اختبرتها بها. وأضاف أن الشركة تتوقع أن تصبح «دوتس» مجانية في نهاية المطاف، وذلك بعد اختبار التقنية مع مستخدمين يدفعن مقابل الخدمة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

تكنولوجيا

«أبل» تكشف عن جيل جديد من حواسيب «ماك»

يجمع «ماك بوك برو» الجديد مقاس 14 بوصة المزود بشريحة «M6» بين الأداء المتطور وقدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز (الشرق الأوسط)
يجمع «ماك بوك برو» الجديد مقاس 14 بوصة المزود بشريحة «M6» بين الأداء المتطور وقدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز (الشرق الأوسط)
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«أبل» تكشف عن جيل جديد من حواسيب «ماك»

يجمع «ماك بوك برو» الجديد مقاس 14 بوصة المزود بشريحة «M6» بين الأداء المتطور وقدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز (الشرق الأوسط)
يجمع «ماك بوك برو» الجديد مقاس 14 بوصة المزود بشريحة «M6» بين الأداء المتطور وقدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز (الشرق الأوسط)

كشفت شركة «أبل» الأميركية، الثلاثاء، عن حزمة من الأجهزة والتحديثات التقنية الجديدة، شملت الجيل الجديد من حاسوبها المحمول «ماك بوك برو» مقاس 14 بوصة، وحاسوبها المكتبي «آي ماك»، المزودين بشريحة «إم 6» التي توفر أداءً أسرع وقدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي.

إلى جانب تحديثات واسعة لباقة «أبل كرييتور ستوديو» (Apple Creator Studio)، تضيف أدوات ذكية لتحرير الفيديو والصور وإنتاج الموسيقى وتطبيقات الإنتاجية، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو دمج الذكاء الاصطناعي بصورة أعمق في منظومة أجهزتها وبرمجياتها، مع تعزيز الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة وخصوصية المستخدمين.

«ماك بوك برو»

كشفت شركة «أبل» الأميركية عن الجيل الجديد من حاسوبها المحمول «ماك بوك برو» مقاس 14 بوصة، المزود بشريحة «إم 6»، التي توفر أداءً أسرع في معالجة الرسومات وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسينات في الاتصال اللاسلكي وكفاءة استهلاك الطاقة، مع عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة.

وأوضحت الشركة أن الجهاز يقدم أداءً أسرع بنسبة تصل إلى 30 في المائة في معالجة الرسومات، وتحسناً يصل إلى 25 في المائة في مهام الذكاء الاصطناعي مقارنة بالجيل السابق المزود بشريحة «إم 5»، مع إمكانية تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة محلياً دون الحاجة إلى إرسال البيانات إلى خوادم خارجية.

شريحة جديدة

تعتمد شريحة «إم 6» على وحدة معالجة مركزية تضم 12 نواة، بزيادة نواتين مقارنة بالجيل السابق، إلى جانب معالج رسوميات يضم العدد نفسه من النوى، ومحرك عصبي مزدوج يتألف من 16 نواة، ما يعزز كفاءة تشغيل التطبيقات الاحترافية والعمليات الحسابية المعقدة.

ووفقاً لبيانات «أبل»، تحقق وحدة معالجة الرسومات زيادة في الأداء تصل إلى 30 في المائة مقارنة بشريحة «إم 5»، مدعومة بمحرك لتتبع الأشعة من الجيل الثالث وتقنية التخزين المؤقت الديناميكي، لتحسين أداء التصميم ثلاثي الأبعاد وتحرير الصور والألعاب.

وفي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تتيح الشريحة معالجة المطالبات الموجهة إلى النماذج اللغوية الكبيرة بسرعة أعلى تصل إلى 25 في المائة، فيما يقدم المحرك العصبي أداءً أسرع بما يصل إلى 1.9 مرة، بما يدعم توليد الصور ومعالجة البيانات محلياً مع تعزيز خصوصية المستخدمين.

وقالت شيلي غولدبرغ، نائبة رئيس قسم هندسة الأجهزة في «أبل»، إن الحاسوب الجديد يستهدف الطلاب والمحترفين وصنّاع المحتوى، مشيرة إلى أن شريحة «إم 6» تجمع بين قوة المعالجة وقدرات الذكاء الاصطناعي وعمر البطارية الطويل وخيارات الاتصال الأسرع.

يتيح «ماك بوك برو» الجديد مقاس 14 بوصة توصيل الأجهزة الطرفية عالية السرعة ونقل الصور والعمل على شاشات خارجية متعددة بفضل منافذه المتنوعة (الشرق الأوسط)

تطور معالجة الرسومات والبرمجة

أظهرت اختبارات الأداء التي أعلنتها «أبل» تحسناً ملحوظاً مقارنة بالأجيال السابقة، إذ يوفر الجهاز سرعة أعلى تصل إلى 13 مرة في معالجة مطالبات النماذج اللغوية الكبيرة مقارنة بحاسوب «ماك بوك برو» المزود بشريحة «إم 1»، ونحو 1.3 مرة مقارنة بشريحة «إم 5».

وفي تطبيق «بلندر» (Blender) للتصميم ثلاثي الأبعاد، يرتفع الأداء مع تقنية تتبع الأشعة إلى 11.7 مرة مقارنة بشريحة «إم 1»، وبنسبة تصل إلى 30 في المائة مقارنة بشريحة «إم 5». كما تتحسن معالجة الصور باستخدام «أفينيتي» (Affinity) بما يصل إلى 3.3 مرة، فيما ترتفع سرعة تجميع الرموز البرمجية عبر «إكس كود» (Xcode) إلى 2.5 مرة مقارنة بالأجيال الأقدم.

وتأتي هذه التحسينات مع ذاكرة موحدة تبدأ من 16 غيغابايت وتصل إلى 32 غيغابايت، ونطاق ترددي للذاكرة يبلغ 170 غيغابايت في الثانية، ما يعزز تشغيل التطبيقات المتعددة والتعامل مع المشاريع الكبيرة.

بطارية تدوم 24 ساعة

من أبرز التحسينات التي يقدمها «ماك بوك برو» الجديد عمر البطارية الذي يصل إلى 24 ساعة، بزيادة تبلغ 14 ساعة مقارنة ببعض الأجهزة القديمة المزودة بمعالجات «إنتل»، وأربع ساعات مقارنة بالأجهزة المزودة بشريحة «إم 1».

ويدعم الجهاز الشحن السريع حتى 50 في المائة خلال نحو 30 دقيقة باستخدام محول طاقة بقدرة 96 واط.

وفي الاتصال، أضافت الشركة دعم «واي فاي 7» (Wi-Fi 7) و«بلوتوث 6» (Bluetooth 6)، إلى جانب ثلاثة منافذ «ثندربولت 4» (Thunderbolt 4)، ومنفذ «إتش دي إم آي» (HDMI)، والشحن المغناطيسي «ماغ سيف 3» (MagSafe 3)، وفتحة بطاقات الذاكرة، مع إمكانية توصيل شاشتين خارجيتين.

شاشة احترافية وكاميرا محسنة

احتفظ الجهاز بشاشة «ليكويد ريتنا إكس دي آر» (Liquid Retina XDR) مقاس 14 بوصة، التي توفر سطوعاً يصل إلى 1600 شمعة عند عرض المحتوى عالي النطاق الديناميكي، ونسبة تباين تبلغ مليوناً إلى واحد، مع خيار زجاج بتقنية النانو لتقليل الانعكاسات.

ويضم الحاسوب كاميرا بدقة 12 ميغابكسل تدعم ميزة «سنتر ستيج» (Center Stage)، إلى جانب ثلاثة ميكروفونات بجودة الاستوديو ونظام صوتي من ستة مكبرات يدعم الصوت المكاني.

ويتوفر الجهاز باللونين الأسود الفلكي والفضي، مع هيكل مصنوع من الألومنيوم المعاد تدويره.

يتيح «ماك بوك برو» الجديد لمحرري الفيديو وصنّاع المحتوى دمج المؤثرات البصرية وإضافة الرسوم المتحركة السينمائية بسرعة وكفاءة (الشرق الأوسط)

نظام تشغيل جديد

يعمل «ماك بوك برو» بنظام «ماك أو إس 27 غولدن غيت» (macOS 27 Golden Gate)، الذي يقدم تحسينات في الأداء والبحث وإدارة الملفات، إلى جانب تسريع نقل البيانات عبر «إير دروب» (AirDrop)، وتحسين تصفح الملفات ومتصفح «سفاري».

كما يشمل النظام تطوير البحث في تطبيقات «فايندر» (Finder) و«الصور» و«البريد»، وتحسينات على واجهة «ليكويد غلاس» (Liquid Glass)، فضلاً عن تعزيز التكامل مع هواتف «آيفون» لنقل الملفات ومتابعة المهام والتحكم في الهاتف من الحاسوب.

الأسعار وموعد الطرح

تبدأ «أبل» استقبال الطلبات المسبقة على الجهاز الأربعاء 28 أكتوبر (تشرين الأول)، في 35 دولة ومنطقة، على أن يتوفر في الأسواق الجمعة 6 نوفمبر (تشرين الثاني).

ويبدأ سعر «ماك بوك برو» الجديد في السعودية من 9499 ريالاً (2533 دولاراً)، فيما يبلغ السعر المخصص لقطاع التعليم 8999 ريالاً (2400 دولار)، مع خيارات إضافية للذاكرة والتخزين.

«آي ماك»

وفي خطوة أخرى لتعزيز حضورها في سوق الحواسيب المكتبية، كشفت شركة «أبل» الأميركية عن جيل جديد من حاسوبها «آي ماك» (iMac)، مزود بشريحة «M6» التي توفر أداءً أسرع وقدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي، ضمن تصميم نحيف يجمع الشاشة ومكونات الحاسوب في جهاز واحد. ويستهدف الجهاز شريحة واسعة من المستخدمين، تشمل العائلات وصنّاع المحتوى والشركات الصغيرة، مع التركيز على تحسين الإنتاجية وتسريع معالجة المهام الإبداعية.

وأوضحت الشركة أن الجهاز الجديد يقدم أداءً أسرع بما يصل إلى 18 مرة مقارنة بأكثر أجهزة «آي ماك» المزودة بمعالجات «إنتل» انتشاراً، فيما ترتفع سرعة معالجة مهام الذكاء الاصطناعي على الجهاز بما يصل إلى 5 مرات مقارنة بالإصدار المزود بشريحة «M4». ويضم معالجاً مركزياً يصل إلى 12 نواة، ومعالج رسوميات بالعدد نفسه، مع مسرّعات عصبية مدمجة في كل نواة رسومية، ما يعزز أداء التطبيقات الاحترافية وتحرير الصور والفيديو والتصميم ثلاثي الأبعاد.

يقدم «آي ماك» الجديد بشريحة «M6» أداءً أسرع وقدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي بتصميم نحيف يتوفر بسبعة ألوان (الشرق الأوسط)

أداء أسرع

وبحسب «أبل»، يوفر الجهاز أداءً أسرع بما يصل إلى 2.5 مرة في تطبيقات الإنتاجية، مثل «مايكروسوفت إكسل»، مقارنة بإصدار «M1»، إلى جانب تحسن أداء معالجة الرسوميات بما يصل إلى 3.3 مرة. كما يتيح تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً بسرعة تصل إلى 12 ضعفاً مقارنة بالجيل نفسه، مع الحفاظ على خصوصية البيانات وعدم الحاجة إلى إرسالها إلى خوادم خارجية لتنفيذ هذه المهام.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، يعتمد «آي ماك» الجديد على نظام التشغيل «ماك أو إس 27» (macOS 27)، الذي يتضمن جيلاً أكثر تطوراً من تقنيات «أبل إنتليجنس» (Apple Intelligence)، إلى جانب نسخة جديدة من المساعد الصوتي «سيري» المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتتيح هذه القدرات للمستخدمين البحث داخل الرسائل والبريد الإلكتروني والصور، والحصول على إجابات مرتبطة بالمحتوى المعروض على الشاشة، فضلاً عن تنفيذ المهام عبر التطبيقات وصياغة النصوص وتحريرها باستخدام الأوامر الطبيعية.

توسيع الذكاء الاصطناعي

كما وسعت الشركة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقاتها، إذ أصبح متصفح «سفاري» قادراً على تنظيم علامات التبويب تلقائياً، وتنبيه المستخدمين إلى تغيرات الأسعار وتوافر المنتجات، فيما يتيح تطبيق «الاختصارات» إنشاء عمليات آلية بمجرد وصف المهمة المطلوبة. وتدعم المنظومة أيضاً تطبيقات متخصصة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور والفيديو.

وعلى صعيد المواصفات، يأتي الجهاز بشاشة «ريتينا» مقاس 24 بوصة ودقة «4.5K»، وسطوع يصل إلى 500 شمعة، مع دعم عرض أكثر من مليار لون. ويضم كاميرا بدقة 12 ميغابكسل تدعم ميزة إبقاء المستخدم في منتصف الإطار أثناء مكالمات الفيديو، إلى جانب نظام صوتي متطور يدعم الصوت المكاني وتقنية «دولبي أتموس»، وثلاثة ميكروفونات بجودة الاستوديو.

وفي مجال الاتصال، يدعم «آي ماك» الجديد تقنيتي «واي فاي 7» و«بلوتوث 6»، واتصال «إيثرنت» بسرعة تصل إلى 2.5 غيغابت في الثانية، فضلاً عن أربعة منافذ «ثاندربولت 4» كحد أقصى، وإمكانية توصيل شاشتين خارجيتين بدقة «6K». كما توفر وحدات التخزين الجديدة سرعات قراءة وكتابة تصل إلى ضعف الجيل السابق، بما يسهم في تسريع تشغيل التطبيقات ونقل الملفات الكبيرة.

وأكدت «أبل» أن الجهاز صُمم أيضاً وفق معايير الاستدامة البيئية، باستخدام الألمنيوم المعاد تدويره بالكامل في الحامل، والعناصر الأرضية النادرة المعاد تدويرها في المغناطيس، فيما تعتمد عمليات تصنيعه على الكهرباء المتجددة بنسبة 40 في المائة ضمن سلسلة التوريد.

الأسعار

ويتوفر «آي ماك» الجديد بسبعة ألوان، تشمل الأزرق والأخضر والوردي والأصفر والبنفسجي والبرتقالي والفضي. ومن المقرر فتح باب الطلب المسبق في 28 أكتوبر، على أن يبدأ طرحه في الأسواق في 6 نوفمبر، بأسعار أميركية تبدأ من 1499 دولاراً للإصدار المزود بمعالج مركزي ورسومي من 10 نوى لكل منهما، وترتفع إلى 1699 دولاراً للإصدار المزود بمعالجين من 12 نواة لكل منهما.

يتيح «فاينل كت برو» فتح الصور مباشرة في «بيكسل ماتور برو» للاستفادة من أدوات التحرير المتقدمة (الشرق الأوسط)

«أبل كرييتور ستوديو»

وفي سياق توسيع منظومتها الرقمية، أعلنت شركة «أبل» الأميركية عن تحديثات جديدة لباقة «أبل كرييتور ستوديو» (Apple Creator Studio)، تتضمن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الإنتاج الإبداعي والموسيقي والمكتبي، إلى جانب إضافة أدوات احترافية لتحرير الفيديو والصور. ومن المقرر طرح التحديثات خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل مجاناً للمشتركين الحاليين.

وتشمل التحديثات تطبيق «فاينل كت برو» (Final Cut Pro)، الذي سيتيح الوصول المباشر إلى آلاف المؤثرات البصرية والقوالب والانتقالات الاحترافية من مكتبة «موشن في إف إكس» (MotionVFX)، فضلاً عن إضافة مقاطع فيديو وصور جاهزة عبر مكتبة «كونتنت هب» (Content Hub). كما عززت الشركة التكامل بين تطبيقات تحرير الفيديو والصور، بما يسمح بإجراء التعديلات ونقلها تلقائياً بين التطبيقات دون الحاجة إلى إعادة استيراد الملفات.

معالجة الصور

وفي مجال معالجة الصور، أضافت «أبل» إلى تطبيق «بيكسل ماتور برو» (Pixelmator Pro) ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتيح للمستخدمين تعديل أجزاء محددة من الصور باستخدام الأوامر النصية، مع مواءمة العناصر الجديدة تلقائياً مع الإضاءة والمنظور والتفاصيل المحيطة، بما يسهم في تسريع عمليات التصميم والإنتاج البصري.

وامتدت التحديثات إلى تطبيق «لوجيك برو» (Logic Pro) المخصص للإنتاج الموسيقي، الذي حصل على مساعد ذكي يعتمد على نماذج من «أبل» و«أوبن إيه آي» (OpenAI)، لمساعدة المستخدمين في إنشاء المقاطع الموسيقية وتطوير المشاريع الصوتية. كما أضافت الشركة أدوات محسنة لفصل الآلات الموسيقية عن التسجيلات، ومتصفحاً جديداً لتنظيم الأصوات والمؤثرات والبحث فيها باستخدام تقنيات التحليل الذكي.

مساعدو الذكاء الاصطناعي

وفي تطبيقات الإنتاجية «كي نوت» (Keynote) و«بيجز» (Pages) و«نمبرز» (Numbers)، كشفت الشركة عن مساعدين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لفهم محتوى المستندات والمساعدة في إعداد العروض التقديمية، وصياغة النصوص، وتحليل البيانات وإنشاء الرسوم البيانية. وتدعم التطبيقات أيضاً بروتوكول «إم سي بي» (MCP)، الذي يسمح لأدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية بالتفاعل مع المستندات وتنفيذ مهام تلقائية.

وتعكس هذه التحديثات توجه «أبل» نحو توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقاتها الاحترافية، مع التركيز على دمج أدوات الإنتاج والتحرير والتحليل في بيئة عمل مترابطة، وتقليل الحاجة إلى الانتقال بين التطبيقات المختلفة لإنجاز المهام الإبداعية والمكتبية.

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تكنولوجيا

لعبة «كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 4»: ملحمة قتالية تعيد صياغة مفاهيم الإثارة والواقعية المطلقة

معارك ضارية عبر عدة دول لإعادة توازن القوى العالمية
معارك ضارية عبر عدة دول لإعادة توازن القوى العالمية
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لعبة «كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 4»: ملحمة قتالية تعيد صياغة مفاهيم الإثارة والواقعية المطلقة

معارك ضارية عبر عدة دول لإعادة توازن القوى العالمية
معارك ضارية عبر عدة دول لإعادة توازن القوى العالمية

تُعد لعبة «كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 4» Call of Duty: Modern Warfare 4 واحدة من أبرز الإصدارات المنتظرة التي تعود بها شركة «أكتيفيجن» واستوديو «إنفينيتي ووارد» لترسيخ معايير جديدة كلياً في عالم ألعاب التصويب من المنظور الأول First-person Shooter FPS. وتقدم اللعبة تجربة ضخمة ومتكاملة تجمع بين نمط قصة سينمائي ملحمي، ونمط قتال جماعي مبهر ونمط استخراج مطور وسط صراع عالمي متصاعد تبدأ شرارته من شبه الجزيرة الكورية ويهدد استقرار العالم بأسره. واختبرت «الشرق الأوسط» اللعبة، ونذكر ملخص التجربة.

بيئة غنية بالتفاصيل وصوتيات تدعم تجربة اللعب

حبكة سينمائية مشوقة وصراع عالمي محتدم

تأخذنا قصة اللعبة إلى صراع ملحمي ومتصاعد يتمركز في شبه الجزيرة الكورية، حيث تندلع حرب شاملة عقب اجتياح مفاجئ يهدد بقلب موازين القوى العالمية وإشعال كارثة لا تُحمد عقباها. وتبدأ الأحداث من منظور الجندي المبتدئ «بارك»، وهو مجند كوري جنوبي يجد نفسه مع فرقته في مواجهة معارك ضارية وشرسة خطوة بخطوة للدفاع عن وطنه، ما يقدم رحلة إنسانية مليئة بالتحدي والضغط النفسي في قلب المعارك الميدانية. ويبرز في الوقت نفسه القائد «جون برايس» الذي يعمل خارج نطاق القانون والمؤسسات الرسمية والمطارد من مختلف الأجهزة الأمنية، في رحلة انتقام شخصي والبحث عن سلاح يدمر ميزان القوى العالمي، ما يدفعه إلى تحالفات مشبوهة وعمليات سرية تمتد آثارها إلى أبعد مما كان يتوقع.

وتتميز الحملة الرئيسية للعبة بتنوع بيئاتها الشاسعة وظروف القتال الميداني المتغيرة، حيث تنقل اللاعبين بين الساحات الدامية والعمليات الخاطفة حول العالم. وتشمل المهمات تجارب قتالية متناقضة تجعل كل مرحلة تجربة فريدة بذاتها؛ من قتال الخنادق الشرس في كوريا إلى المواجهات المباشرة والقريبة في شوارع نيويورك والمطاردات المحمومة في باريس، بالإضافة إلى الاقتحامات الليلية الخاصة بالاستخبارات البريطانية في مومباي والتحركات الجماعية لاستعادة المدن المحتلة.

وتطرح اللعبة مجموعة متكاملة من المهمات السينمائية المصممة بعناية لتقديم أعلى مستويات الانغماس والإثارة، ونذكر أبرزها:

* مهمة الفوضى: انطلاقة الأحداث مع دورية مشتركة بين القوات الكورية الجنوبية وقوات مشاة البحرية الأميركية في مدينة «هجين» Hajin وسط تصاعد التوتر السياسي في شبه الجزيرة.

* مهمة العراء: قيام العميلة «كيت لاسويل» بتفعيل نشاط عميل سابق في نيويورك لمطاردة تهديد متصاعد في أزقة المدينة.

* مهمة اتباع الأوامر: مطاردة خاصة تجريها القوات الخاصة في كوريا الشمالية لإيقاف منشق قبل عبوره الحدود.

* مهمة بندقية للإيجار: تحالف غير تقليدي بين الكابتن «برايس» والعميلة «فاليريا» لتهريب شحنة مقابل الوصول إلى الهدف المطلوب.

* مهمة خسارة الأرض: بداية الاجتياح الشامل لمدينة «هجين» ومحاولة القوات الحليفة الصمود والدفاع عن المواقع.

* مهمة الازدحام: لقاء سري في العاصمة الفرنسية باريس يتحول إلى معركة دامية في الشوارع بين العصابات.

* مهمة العتمة: وصول «برايس» و«فاليريا» إلى مومباي لتسليم الشحنة والتغلب على المتربصين في الخفاء.

* مهمة الاغتيالات: محاولات انقلاب داخلية للإطاحة بالقيادة الجديدة القائمة في الشمال.

* مهمة الناجين: دخول فريق من القوات الخاصة في غارة سرية داخل أراضي كوريا الشمالية.

* مهمة العزلة: كفاح أعضاء الفريق للنجاة والصمود خلف خطوط العدو بعد تعقد العملية.

* مهمة الانشقاق: شن هجوم واسع على قاعدة جوية بمساعدة قائد منشق.

* مهمة الهجوم المضاد: انطلاق الهجوم الكاسح للقوات الحليفة لاستعادة مدينة «هجين».

* مهمة الهروب: محاولات «برايس» الشاقة للخروج من معتقله الانفرادي.

* مهمة الخنادق: هجوم شامل ينفذه مشاة البحرية الأميركية والكورية على محطة طاقة حيوية.

* مهمة قطع الرأس: عملية سرية حاسمة داخل كوريا الشمالية لإيقاف الحرب قبل فوات الأوان.

* مهمة الصالح العام: توجه الهدف السري نحو الحدود الروسية برفقة «برايس» والسلاح الفتاك.

منظومة قتالية مبتكرة وحرية الحركة

ويقدم هذا الإصدار نقلة نوعية في منظومة القتال والتصويب بفضل منظومة برمجية متكاملة توحد دقة التصويب والفيزياء الواقعية للسلاح والتأثيرات الصوتية ورؤية الهدف. هذا، وتم إلغاء ميزة انتشار الرصاص غير المنتظم لدى إطلاق النار من الخصر، ما يعني أن كل طلقة تخرج من فوهة السلاح ستعبر بدقة نحو اتجاه التصويب الفعلي دون أي عشوائية، وبالتالي منح اللاعبين دقة كاملة خلال الاشتباكات.

متعة اللعب الفردي والجماعي مع الأهل والأصدقاء

كما تم تحديث نظام الحركة بشكل كامل لخفض الفجوات بين الإجراءات القتالية المختلفة ومنح حرية أكبر أثناء التنقل. ويتيح هذا النظام الانتقال السلس بين الحركة الأفقية والعمودية، ما يسمح بالالتفاف والتغيير السريع لزوايا القتال وتحت مختلف الضغوط الميدانية. كما أضافت الشركة المطورة العديد من المزايا والآليات الجديدة لتعزيز عمق الأسلوب وتنوع خيارات القتال، منها:

* الانزلاق بعد القفز: إمكانية الانتقال المباشر من تسلق العوائق أو القفز فوق الحواجز إلى الانزلاق السريع لمواصلة الضغط على الأعداء.

* التوجيه أثناء التسلق: المحافظة الكاملة على التحكم أثناء تسلق العوائق، مع إمكانية التصويب أو التوجيه لليمين واليسار أو إلغاء الحركة تماماً.

* الانزلاق الاستلقائي: الضغط المزدوج على زر الجثوم أثناء الركض للقيام بانزلاق منخفض وطويل ينتهي بالاستلقاء على الظهر مع توجيه الأقدام للأمام لتوفير زوايا إطلاق مفاجئة.

* تسلق الأنابيب والانزلاق العمودي: آلية جديدة تتيح تسلق الأنابيب المثبتة على المباني للتحرك العمودي أو الهبوط السريع والمنضبط عبرها.

* ميدان التدريب على الحركة: ميدان مخصص للاعبين الجدد والمخضرمين لاختبار وتقوية مهارات التنقل والتصويب وتحسين أوقات الإنجاز بين المباريات.

* ملحقات الذروة: ملحقات خاصة للسلاح تقدم تعديلات جوهرية على طريقة عمله وأدائه التكتيكي.

* مساعد التعديل: نظام ذكي يقدم اقتراحات سريعة لبناء وتعديل الأسلحة بناء على نمط لعبك والتجميعات الموصى بها من فريق التطوير.

نمط اللعب الجماعي والاستخراج

ويعود نمط اللعب الجماعي إلى الجذور العريقة التي تميزت بها السلسلة من خلال قتال متوازن وحركة واقعية على الأرض وتوازن ممتاز بين السرعة والاستجابة. وتقدم اللعبة 12 خريطة أساسية للمواجهات التقليدية (6 ضد 6)، إضافة إلى خرائط المواجهات الثنائية ومواجهات المواقع القتالية المتقدمة للمعارك الكبيرة. كما يقدم اللوح المسمى بـ«كتلة القتل» منشأة تدريبية ديناميكية تتغير خطوط الرؤية والسواتر فيها بين كل جولة وأخرى بأكثر من 500 تشكيل مختلف.

ويتضمن النمط الجماعي إعادة هيكلة شاملة لنظام المزايا ليكون أكثر وضوحاً وتأثيراً في الميدان عبر اختيار ثلاث مزايا محددة من أصل 18 مقسمة على ثلاث مجموعات. وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر مساران للتقدم والاستمرار: النظام الكلاسيكي الذي يعيد إغلاق المعدات مقابل زيادة كسب الخبرة والمكافآت الحصرية، والنظام العادي الذي يسمح بالتقدم دون إعادة إغلاق الفئات لمزيد من الحرية والمرونة.

ويقدم هذا الإصدار نمط الاستخراج المطوّر والمسمى بـ«نمط المنطقة منزوعة السلاح» داخل منطقة «هجين» المحظورة. وينطلق اللاعبون كعملاء سريين لوكالة الاستخبارات لاستعادة التقنيات والأسلحة العسكرية المتروكة في بيئة حية ومتغيرة. ونذكر فيما يلي تفاصيل هذا النمط والأنماط الجماعية:

-نمط الجمع والتأمين: تجربة استخراج حية تجمع بين إنهاء المهمات القصصية ومواجهة الأعداء واللاعبين الآخرين واستخراج العتاد الثمين قبل فوات الأوان.

-قاعدة العمليات المتقدمة: مقر رئيسي مادي يتيح للاعبين تجهيز العتاد وإدارة المخزن واستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع المعدات وتطوير مهارات العملاء.

-نظام الجوائز الديناميكي: نظام يحدد اللاعبين الذين ينخرطون بشكل مكثف في قتال اللاعبين الآخرين بمستويات مكافأة متصاعدة ومكشوفة على الخريطة.

-نمط التضخم: نمط جماعي يتطلب القضاء على الأعداء لجمع الأموال، حيث تزداد خطورة استهداف ورؤية اللاعب على الخريطة كلما جمع ثروة أكبر.

-نمط اختطاف البيانات: نمط يعتمد على السيطرة على أداة اختراق البيانات ونقلها أو تمريرها بين أعضاء الفريق لزرعها في محطة الاتصالات الخاصة بالعدو.

-نمط الأضرار الجانبية: نمط عالي الخطورة بحياة واحدة للتركيز على كسب الأموال لشراء الأسلحة في كل جولة مع خسارة العتاد الكامل عند القتل.

مواصفات تقنية وتجربة مخصصة للجمهور العربي

* الرسومات: تضمن رسومات اللعبة تقديم عوالم بصرية فائقة الدقة مع مؤثرات إضاءة متغيرة متطورة تعزز من واقعية كل مشهد:

-تقدم اللعبة معياراً تقنياً وبصرياً متقدماً جداً، حيث بُنيت حصرياً لأجهزة ألعاب الجيل الحالي والكمبيوتر الشخصي لتقديم قدر أعلى من الدقة والكثافة والواقعية في تفاصيل البيئات والشخصيات. وتدعم اللعبة تقنيات تتبع الأشعة الضوئية من مصدرها Ray Tracing المتقدمة لإنتاج انعكاسات وإضاءة وظلال فائقة الواقعية في أنماط القصة واللعب الجماعي والاستخراج، مع تقديم خيارات واسعة لدعم الشاشات فائقة العرض وتقنيات رفع الدقة المتقدمة لضمان أفضل أداء بصري ممكن.

-تضم اللعبة مجموعة واسعة من خيارات تحسين الصورة والتحكم الرسومي على الكمبيوتر الشخصي لتلائم مختلف العتاد والمواصفات. وتشمل الدعم الكامل لتقنيات رفع الدقة الذكية والتحكم المنفصل بعمق الميدان للأسلحة والبيئة، بالإضافة إلى إزالة أثر حجب الرؤية عن السلاح أثناء التصويب.

-بُنيت اللعبة خصيصاً لأجهزة الجيل الجديد والكمبيوتر الشخصي، ما أسهم في تحقيق قفزة نوعية في جودة التفاصيل الرسومية وكثافة البيئة وسرعة الاستجابة. وتقدم اللعبة تتبع الأشعة الضوئية من مصدرها على الكمبيوتر الشخصي في جميع الأنماط، بما في ذلك الانعكاسات الواقعية والإضاءة الشاملة لتوفير تجربة بصرية مذهلة.

رسومات وتفاصيل فائقة الدقة لزيادة مستويات الواقعية والانغماس

* الصوتيات: وتعمل الصوتيات المتطورة على خلق بيئة سمعية غامرة تنقل بدقة تفاصيل المعارك وحركة البيئة المحيطة لتوفير تجربة واقعية متكاملة للاعبين:

-تعتمد اللعبة على تقنيات حديثة لانتشار الأصوات الواقعية وإعادة خلق الأجواء القتالية بأعلى درجات الانغماس. ويساهم التصميم الصوتي المتقن بنقل تفاصيل المعارك بدقة شديدة؛ بدءاً من أصوات إطلاق النار المتباينة وارتداد الأسلحة، وصولاً إلى أصوات الخطوات والبيئة المحيطة، ما يمنح اللاعبين وعياً مكانياً كاملاً يساعدهم على تمييز التهديدات والاندماج الكامل في أجواء المعركة.

-يولي المطورون عناية كبيرة بالجمهور العربي من خلال تقديم دعم شامل للغة العربية عبر النصوص المكتوبة والقوائم والواجهات وواجهة المستخدم والترجمة النصية للحوارات. وتم تطبيق هذا الدعم بدقة عالية لضمان سهولة التنقل بين الخيارات وقراءة التفاصيل التكتيكية والقصصية بكل وضوح. وتجدر الإشارة إلى أن دعم اللغة العربية المكتوبة متوفر على جميع الأجهزة باستثناء «سويتش 2».

مواصفات الكمبيوتر المطلوبة

تقدم اللعبة أداءً متقدماً وخيارات واسعة على جميع أجهزة اللعب، وتتحدد متطلبات تشغيلها على الكمبيوتر الشخصي وفقاً للتالي:

-المعالج: «إنتل كور آي5 6600» أو «إيه إم دي رايزن 5 1400» (يُنصح باستخدام «إنتل كور آي7 8700» أو «إيه إم دي رايزن 5 3600»، أو أفضل)

-بطاقة الرسومات: «جيفورس جي تي إكس 970» أو «إيه إم دي آر إكس 470»، بـ3 غيغابايت من ذاكرة الرسومات (يُنصح باستخدام «جيفورس آر تي إكس 3070 تيتانيوم» أو «إيه إم دي آر إكس 6600 إكس تي»، أو أفضل، بـ8 غيغابايت من ذاكرة الرسومات)

-الذاكرة: 8 غيغابايت (يُنصح باستخدام 16 غيغابايت، أو أفضل)

-السعة التخزينية المدمجة: 115 غيغابايت (وحدات التخزين ذات الحالة الصلبة Solid State Drive SSD)

-نظام التشغيل: «ويندوز 10 أو 11» بدعم لدقة 64-بت وتحميل آخر تحديث للنظام

-دعم امتدادات البرمجيات: «دايركت إكس 12»

-متطلبات أخرى للعتاد: يجب أن يدعم عتاد كمبيوترك الشخصي وجود شريحة TPM 2.0 ودعم التشغيل الآمن Secure Boot من إعدادات اللوحة الأم BIOS. وإن كنت تستخدم بطاقة الرسومات «إنتل آرك»، فيجب أن تدعم البطاقة برمجيات Resizable Bar. وتدعم اللعبة معالجات «إنتل» و«إيه إم دي» فقط شرط دعم المعالج لأوامر AVX.

وبالنسبة للمواصفات المُثلى لدعم تقنية تتبع الأشعة الضوئية من مصدرها، فهي:

-المعالج: «إنتل كور آي7 10700 كيه» أو «إيه إم دي رايزن 7 3700 إكس»

-بطاقة الرسومات: «جيفورس آر تي إكس 5070 تيتانيوم» أو «إيه إم دي آر إكس 9070»، بـ16 غيغابايت من ذاكرة الرسومات

-الذاكرة: 32 غيغابايت

-السعة التخزينية المدمجة: 115 غيغابايت (وحدات التخزين ذات الحالة الصلبة Solid State Drive SSD)

-نظام التشغيل: «ويندوز 11» بدعم لدقة 64-بت وتحميل آخر تحديث للنظام

دعم امتدادات البرمجيات: «دايركت إكس 12»

معلومات عن اللعبة

-الشركة المبرمجة: «إنفينيتي ووارد» Infinity Ward www.InfinityWard.com

-الشركة الناشرة: «أكتيفيجن» Activision www.Activision.com

-موقع اللعبة: www.CallOfDuty.com

-نوع اللعبة: قتال وتصويب من المنظور الأول First-person Shooter FPS

-أجهزة اللعب: «بلايستيشن 5» و«إكس بوكس سيريز إس وإكس» و«سويتش 2» والكمبيوتر الشخصي

-تاريخ الإطلاق: 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2026

تصنيف مجلس البرامج الترفيهية ESRB: للبالغين أكبر من 17 عاماً M17 Plus

-دعم للعب الجماعي: نعم.

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