كيف تعلّم قاموس هاتفك كلماتك المفضلة؟

الأسبوع الماضي كنت أساعد صديقاً في حل بعض المشكلات التقنية البسيطة، ولكننا واجهنا مشكلة استدعت مني البحث عن حل لها قبل أن أتمكن من مساعدته.

مشكلة تخطئة الكلمات الصحيحة

كان الأمر أشبه بالإزعاج أكثر من كونه مشكلة تقنية معقدة؛ إذ كان هاتف «آيفون» (iPhone) الخاص بصديقي يصحح كلمات معينة تلقائياً، محولاً إياها من التهجئة الصحيحة إلى تهجئة خاطئة.

يوجد حي في منطقتنا السكنية يُدعى «ليك وود». (Lakewood). وفي كل مرة كان صديقي يكتب فيها كلمة «Lakewood» في رسالة نصية أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي -سواء بالكتابة اليدوية أو الإملاء الصوتي- كان الهاتف يصححها تلقائياً لتصبح «Lakeqood ليك كود».

قاموس الكلمات في الهاتف

يحتوي هاتفك الذكي على قاموس للكلمات التي تستخدمها.

تتذكر هواتف «آيفون» الكلمات التي تكتبها بشكل متكرر، وتظهر لك هذه الكلمات ضمن خيارات النص التنبئي في لوحة المفاتيح.

أما الهواتف العاملة بنظام «أندرويد»، فتمتلك قواميس مدمجة على مستوى لوحة المفاتيح في نظام التشغيل. وفي العادة يمكنك رؤية كلمات القاموس في لوحة مفاتيح «أندرويد»، ما يتيح لك إضافتها، أو تعديلها مباشرة.

تعديل كلمات القاموس في «آيفون»

في المقابل، لا يتيح لك «آيفون» الوصول المباشر إلى الكلمات التي يخزنها الهاتف بناءً على عاداتك في الكتابة.

وتتمثل طريقة تعديل كلمات القاموس في «آيفون» في إضافة إدخال «استبدال النص» (Text Replacement) من خلال الإعدادات.

*انتقل إلى «الإعدادات» (Settings)، ثم «عام» (General)، ثم «لوحة المفاتيح» (Keyboard)، واضغط على «استبدال النص» (Text Replacement).

*اضغط على علامة الجمع (+) الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

*في حقل «العبارة» (Phrase)، اكتب التهجئة الصحيحة للكلمة.

*وفي حقل «الاختصار» (Shortcut)، اكتب التهجئة الخاطئة التي يستمر الهاتف في استخدامها.

*اضغط على «حفظ» (Save).

حل جذري وشامل

وإذا كنت بحاجة إلى حل جذري وشامل، يمكنك إعادة ضبط reset قاموس لوحة المفاتيح في هاتفك.

*انتقل إلى «الإعدادات» (Settings)، ثم «عام» (General).

* ثم انتقل إلى: «نقل أو إعادة ضبط للآيفون«Transfer or Reset iPhone»، ثم «إعادة ضبط» (Reset).

*اختر «إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح (Reset Keyboard Dictionary)...

سيؤدي هذا الإجراء إلى حذف الكلمات التي تعلمها الهاتف، والاقتراحات المخصصة، واختصارات لوحة المفاتيح المحفوظة، لكنه لن يحذف أي بيانات أخرى من الهاتف.

خدمة «آي كلاود»

وأخيراً، يمكنك استخدام خدمة «آي كلاود iCloud» للحفاظ على تحديث قاموسك الشخصي عبر جميع أجهزة «أبل» الأخرى التي تمتلكها. وللقيام بذلك، انتقل إلى «الإعدادات»، واختر اسمك من أعلى القائمة اليسرى، ثم اختر «آي كلاود iCloud»، وقم بتفعيل خيار «آي كلاود درايف iCloud Driv».

* خدمات «تريبيون ميديا»