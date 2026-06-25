هل يحتاج العالم العربي إلى «ميثاق للوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي»؟

ماذا لو استيقظ ملايين الموظفين بعد عشر سنوات ليكتشفوا أن جزءاً كبيراً من أعمالهم اليومية أصبح يُنجَز بواسطة خوارزمية ذكية؟ وماذا لو لم يكن التحدي الحقيقي هو فقدان الوظائف، بل تآكل المهارات التي كانت تمنح الإنسان قيمته المهنية ومكانته في سوق العمل؟
هذه الأسئلة لم تعد تنتمي إلى عالم الخيال العلمي. فالذكاء الاصطناعي دخل بالفعل إلى المكاتب والمصانع والمستشفيات والجامعات، وأصبح قادراً على كتابة التقارير وتحليل البيانات وترجمة النصوص ومراجعة العقود القانونية، بل والمساعدة في اتخاذ بعض القرارات المهنية المعقدة. وبينما تتسابق الدول والشركات للاستفادة من هذه الثورة التقنية، يتزايد القلق بشأن مستقبل العمل وطبيعة الوظائف خلال العقد المقبل.
تحذير من الحائز على نوبل
في فبراير (شباط) 2026 أعاد الاقتصادي الأميركي من أصل تركي دارون أسيموغلو، أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إشعال النقاش العالمي حول مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي. وحذّر من أن الخطر الحقيقي لا يكمن في التكنولوجيا نفسها، بل في الكيفية التي تُوجَّه بها وتُوظَّف داخل الاقتصادات الحديثة.
ويرى أسيموغلو أن كثيراً من الشركات باتت تنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة لاستبدال العامل البشري بدلاً من تمكينه وتعزيز إنتاجيته، وهو توجه قد يقود إلى ارتفاع معدلات البطالة، واتساع فجوة عدم المساواة، وتركيز مزيد من الثروة والنفوذ في أيدي عدد محدود من الشركات التقنية العملاقة.
لماذا يهم الأمر العالم العربي؟
رغم أن هذا النقاش انطلق في الولايات المتحدة وأوروبا، فإن تداعياته على العالم العربي قد تكون أكثر عمقاً وأبعد أثراً. فالمنطقة تشهد في الوقت نفسه تحولاً رقمياً متسارعاً واستثمارات غير مسبوقة في الذكاء الاصطناعي ضمن رؤى التنمية الوطنية ومشاريع المستقبل.
لذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس: هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظائفنا؟ بل: كيف نضمن أن تبقى الكفاءات العربية قادرة على التطور والتكيف والمنافسة في عصر الذكاء الاصطناعي؟
التكنولوجيا تغيّر الوظائف
يعلمنا التاريخ أن التكنولوجيا لا تلغي العمل البشري بقدر ما تعيد تشكيله. فقد اختفت مهن كثيرة خلال القرنين الماضيين، لكن مهناً جديدة ظهرت مكانها. غير أن سرعة التحول الحالية تبدو مختلفة عن كل ما عرفه العالم من قبل. وبينما احتاجت الثورة الصناعية إلى عقود طويلة لإعادة رسم سوق العمل، بينما تستطيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي اليوم تغيير طبيعة بعض الوظائف خلال سنوات قليلة فقط.
الطب نموذجاً للمستقبل
يظهر هذا التحول بوضوح في القطاع الصحي، الذي ظل يُنظر إليه طويلاً بوصفه أحد أكثر المهن مقاومة للأتمتة. فالذكاء الاصطناعي أصبح قادراً على تحليل الصور الشعاعية، والمساعدة في اكتشاف الأورام، وتقييم صور الشبكية، وقراءة بعض نتائج الفحوص المرضية، بل والمساهمة في تخطيط العلاجات ومتابعة المرضى.
وقد شهدت تخصصات مثل الأشعة، وطب العيون، وعلم الأمراض، والأمراض الجلدية، وأمراض القلب، والأورام، وطب الأسنان الرقمي توسعاً متسارعاً في استخدام الأنظمة الذكية. ومع ذلك لم يتراجع دور الطبيب، بل أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالخوارزمية تستطيع تقديم التحليلات والتوصيات، لكنها لا تستطيع تحمل المسؤولية الأخلاقية أو استيعاب الظروف الإنسانية والاجتماعية والنفسية التي تحيط بكل مريض.
مهارات جديدة لعصر جديد
وينطبق الأمر نفسه على التعليم، والقانون، والهندسة والإدارة. فالمطلوب في المستقبل لن يكون الشخص القادر على حفظ المعلومات واسترجاعها فحسب، بل القادر على تقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي، وفهم حدودها، وتوظيفها بصورة، واعية ومسؤولة.
وبعبارة أخرى، فإن قيمة الإنسان في سوق العمل لن تُقاس بما يعرفه فقط، بل بقدرته على توظيف المعرفة التي تنتجها الأنظمة الذكية، وتحويلها إلى قرارات وحلول ذات معنى وقيمة.
5 مبادئ لميثاق الوظائف
من هنا تبرز الحاجة إلى مفهوم جديد يمكن تسميته «ميثاق الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي». والمقصود به ليس إنشاء مؤسسة جديدة أو إضافة المزيد من اللوائح، بل صياغة إطار استراتيجي يضمن أن يبقى الإنسان محور التحول الرقمي وصانعاً له، لا مجرد متلقٍ لنتائجه.
ويمكن لهذا الميثاق أن يقوم على خمسة مبادئ أساسية: التعلم المستمر، وإعادة التأهيل المهني، وتعزيز قدرات الإنسان بدلاً من استبداله، ودمج مهارات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب، وتقييم الأثر الوظيفي للتقنيات الجديدة، بما يضمن توزيعاً أكثر عدالة للعوائد الاقتصادية وفرص المستقبل.
فرصة عربية لا تتكرر
تزداد أهمية هذا النقاش في العالم العربي لأن المنطقة تمتلك فرصة تاريخية نادرة قد لا تتكرر كثيراً. فالكثير من الدول العربية ما زالت في مرحلة بناء استراتيجياتها الرقمية وتطوير منظوماتها للذكاء الاصطناعي، وهو ما يمنحها فرصة الاستفادة من تجارب الآخرين وتجنب بعض التحديات التي بدأت تظهر في الاقتصادات المتقدمة.
ولا ينبغي أن يقتصر الهدف على بناء اقتصادات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بل أن يمتد إلى بناء مجتمعات قادرة على العمل معه والتكيف معه وتوجيهه بما يخدم الإنسان والتنمية معاً.
الإنسان شريك لا ضحية
ربما لا يحتاج العالم العربي اليوم إلى المزيد من الخوارزميات فحسب، بل إلى رؤية إنسانية واضحة لمستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي. فالتقدم الحقيقي لا يُقاس بعدد النماذج الذكية التي نطورها أو نمتلكها، بل بقدرتنا على ضمان أن يبقى الإنسان شريكاً في هذا المستقبل، لا ضحية له.
وفي النهاية، قد لا يكون السؤال الأهم هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغيّر الوظائف، بل ما إذا كنا مستعدين لإعداد الإنسان لعالم تتغير فيه المهن بوتيرة غير مسبوقة، وتظهر فيه وظائف لم تُولد بعد، ولم تُكتب أوصافها الوظيفية حتى الآن.
فمستقبل العمل لن تحدده الخوارزميات وحدها، بل القرارات التي نتخذها اليوم بشأن الإنسان الذي سيعمل معها غداً.