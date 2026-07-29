علماء يحذرون: السفن العالقة في هرمز تهدد التنوع البيولوجي عالمياً

حذَّر فريق دولي من علماء الأحياء البحرية من أن استمرار احتجاز آلاف السفن التجارية في مضيق هرمز يمثل تهديداً عالمياً خطيراً للتنوع البيولوجي، وقد يؤدي إلى أزمة بيئية عالمية، تتمثل في انتشار الكائنات البحرية الغازية عبر المحيطات بمجرد استئناف حركة الملاحة.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد علقت أكثر من 1500 سفينة تجارية منذ إغلاق المضيق في الثامن والعشرين من فبراير (شباط)، عقب اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأفاد فريق دولي من علماء الأحياء البحرية بأن السفن العالقة، مع بقائها راسية، بدأت تتراكم عليها الكائنات البحرية مثل الطحالب والمحار والقشريات والكائنات الدقيقة، والتي قد تنتقل إلى موانئ العالم مع عودة السفن للإبحار.

وقال البروفسور ماريو تامبوري، من مركز العلوم البيئية بجامعة ميريلاند: «لو طُلب منك تصميم أسوأ سيناريو ممكن، لا أعتقد أنك كنت ستستطيع فعل ذلك بشكل مختلف. إنها كارثة بكل المقاييس».

سفينتان بمضيق هرمز كما شوهدتا من مسندم في عُمان (رويترز)

وقال الباحثون إن الوضع قد يتحول إلى «حدث فائق لنشر الأنواع البحرية الغازية»، مؤكدة أن العالم لم يشهد من قبل تعطلاً في حركة الشحن البحري أدى إلى بقاء هذا العدد الكبير من السفن متوقفة لفترة زمنية طويلة.

وأشاروا إلى أنه عادةً ما تبقى السفن راسية في الميناء لمدة تتراوح بين يوم واحد وثلاثة أيام فقط، مما يحد من نمو الكائنات الحية هياكلها، بينما أدى التوقف لأشهر في هذه الحالة إلى تكوين تجمعات كثيفة من الكائنات القادرة على الانتقال إلى بيئات جديدة.

وأوضحوا أنه إذا غادرت آلاف السفن حاملةً هذه الكائنات الحية، فقد تُدخل أنواعاً غازية تتفوق على الحياة البرية المحلية، وتنشر الأمراض، وتُغير النظم البيئية البحرية بشكل دائم.

وحذر تامبوري قائلاً: «عندما تنقل الكائنات من مكان إلى آخر، فإنها قد تقلل التنوع البيولوجي في المناطق التي تغزوها، وقد تتسبب في انقراض الأنواع التي تزاحمها».

وأضاف أن الأنواع الغازية قد تلحق أضراراً جسيمة بمصايد الأسماك، وتتسبب في انسداد أنظمة التبريد بمحطات الطاقة التي تستخدم مياه البحر لتبريد المعدات، وتكلف مليارات الدولارات سنوياً لمكافحتها.

وقال الباحثون إن الحرارة الشديدة والملوحة العالية في المنطقة قد تجعل هذه الكائنات شديدة الصلابة.

وأضاف تامبوري: «إنها كائنات قوية التحمل، معتادة على البيئات القاسية، ودرجات الحرارة المرتفعة، والملوحة العالية. هذه الكائنات القوية التي تستطيع في كثير من الأحيان تحمل هذه الظروف القاسية تُعدّ غازية ماهرة».

وأشار إلى أن المناطق ذات الظروف الدافئة والمالحة المماثلة هي الأكثر عرضة للخطر. وقال: «الموانئ التي تتمتع ببيئات مشابهة جداً لمنطقة الخليج هي على الأرجح الأكثر عرضة للخطر»، مُسلطاً الضوء على الهند وسنغافورة من بين المواقع التي ينبغي على السلطات توخي الحذر فيها.

كما أوضحت الدراسة أن السفن ربما أطلقت بالفعل ملايين اليرقات البحرية في مياه الخليج خلال فترة توقفها، ومع استئناف الملاحة قد تنتقل الكائنات والطفيلات ومسببات الأمراض عبر المياه وهياكل السفن إلى مختلف أنحاء العالم.

ودعا تامبوري الحكومات وشركات الشحن إلى فحص السفن وتنظيفها قبل مغادرتها الخليج كلما أمكن، مع تعزيز عمليات المراقبة في الموانئ ووضع خطط استجابة سريعة لرصد الأنواع الغازية.

وشبّه التعامل مع هذه الأزمة بآليات مكافحة الأمراض المعدية، قائلاً: «الاكتشاف المبكر مهم للغاية، والوقاية قبل انتقال الكائنات أكثر أهمية.»

وأضاف: «يشبه الأمر إلى حد كبير تتبع الإنفلونزا أو (كوفيد - 19)، إذ يجب الاستعداد لها واكتشافها مبكراً، وإذا ظهرت أي حالة فيجب التعامل معها فوراً».

من جانبها، أكدت المنظمة البحرية الدولية أن التصاق الكائنات البحرية بهياكل السفن يمثل أحد أهم وسائل انتقال الأنواع المائية الغازية، مشيرة إلى وجود خطر حقيقي إذا غادرت السفن المنطقة دون إزالة هذه الكائنات بعد بقائها لفترات طويلة، كما أوضحت أنها تعمل حالياً على تطوير أداة قانونية ملزمة لتنظيم إدارة هذه الظاهرة والحد من انتقال الأنواع الغازية.