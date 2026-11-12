«سيكون شرفاً لي»... إيلون ماسك يبدي استعداده لتوظيف رئيس «إنفيديا»

أبدى الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، ترحيبه بإمكانية توظيف جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» في إحدى شركاته، في حال رحيله عن منصبه على خلفية الأزمة الأخيرة التي تعرض لها، قائلاً إن هذا الأمر «سيكون شرفاً له».

وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد جاء موقف ماسك رداً على منشور عبر منصة «إكس» دعاه إلى توظيف هوانغ.

That would be an honor — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2026

وتأتي تصريحات ماسك بالتزامن مع اجتماع مجلس إدارة «إنفيديا» لبحث مستقبل الشركة في ظل الأزمة المحيطة بمؤسسها ورئيسها التنفيذي، بعدما أقر هوانغ بوجود علاقة خارج إطار الزواج مع امرأة يُشتبه في أنها جاسوسة صينية، وفقاً لما ورد في التقارير.

وتصاعدت الأزمة عقب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، كشف عن وجود علاقة ثانية بين هوانغ وإحدى الموظفات اللاتي يعملن تحت إدارته المباشرة.

ويرتبط ماسك وهوانغ بعلاقة مهنية ومعرفة تمتد لأكثر من عشر سنوات، كما شارك الاثنان في الزيارة البارزة التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين في وقت سابق من العام الحالي.

وسبق أن أعرب ماسك عن إعجابه الكبير بشركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي، مؤكداً في منشور كتبه في مارس (آذار) الماضي عبر منصة «إكس»: «أنا معجب بشدة بـ(إنفيديا) وجنسن، بالمناسبة، والقيمة السوقية للشركة مستحقة تماماً».

وأضاف: «من المتوقع أن تواصل شركتا (سبيس إكس) للذكاء الاصطناعي و(تسلا) طلب كميات كبيرة من رقائق (إنفيديا)».

I am a huge admirer of Nvidia and Jensen btw. That market cap is well-deserved.SpaceX AI and Tesla expect to continue ordering Nvidia chips at scale. — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2026

وتُعد «إنفيديا» مورداً رئيسياً لوحدات معالجة الرسومات لشركة «تسلا»، التي تستخدمها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالقيادة الذاتية والروبوتات. كما توفر «إنفيديا» تقنيات حوسبة لأنظمة مساعدة السائق في سيارات «تسلا»، رغم أن الأخيرة تعمل بالتوازي على تطوير رقائق إلكترونية خاصة بها.