فضيحة رئيس «إنفيديا» تهز واشنطن

عناصر الإنقاذ في موقع مبنى متضرر من هجوم روسي على خاركيف بأوكرانيا (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الاثنين إن واشنطن ترى «رغبة قوية جدا» في إنهاء الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وإن الطرفين «سئما من القتال».

وأضاف ترمب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض قبل يوم من محادثات ثلاثية بقيادة الولايات المتحدة والمقرر عقدها في أبوظبي «سنجري محادثات جيدة جدا حول الأمر في أبوظبي».

تعهد ترمب بإنهاء الصراع عندما تولى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025، لكن هدف إنهاء الحرب التي بدأت بغزو روسي شامل لأوكرانيا في أوائل عام 2022 ظل بعيد المنال.

وقال ترمب للصحفيين «نشهد أيضا رغبة قوية جدا في إنهاء (الحرب) بين روسيا وأوكرانيا. ونحن منخرطون في ذلك». وقال مسؤول أميركي في وقت سابق أمس الاثنين إن روسيا وأوكرانيا تبديان في أحاديث خاصة قدرا من المرونة بشأن احتمال تبادل أراض قبل محادثات أبوظبي.

وذكر المسؤول، خلال إفادة للصحفيين قبيل المحادثات التي تبدأ اليوم الثلاثاء، أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستكون من أبرز محاور المناقشات، بما في ذلك احتمال منح كييف ترتيبات دفاعية على غرار المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي.

ولا تزال مسألة الأراضي نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين. فأوكرانيا تريد تراجع القوات الروسية إلى الحدود الأصلية بين البلدين، بينما يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السيطرة على كامل منطقة دونباس.

لكن المسؤول قال إن الجانبين أظهرا استعدادهما إلى حد ما لتقديم تنازلات في أحاديث خاصة. وأضاف أن أي اتفاق بشأن الأراضي سيتم التوصل إليه على الأرجح في المراحل النهائية من المفاوضات بعد الاتفاق على ملفات أخرى، من بينها الترتيبات الأمنية لما بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين إن الانتصارات الأوكرانية في ساحة المعركة والخسائر الروسية المتزايدة تعزز موقف كييف في المفاوضات. وستكون هذه المحادثات الأولى منذ فبراير (شباط) التي تهدف إلى تسريع إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

ومن المقرر أن يقود المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جهود الوساطة في محادثات أبوظبي المقررة على مدى يومين. وقال المسؤول إنه من المحتمل أن يتوجه المبعوثان إلى روسيا في مرحلة لاحقة بعد المحادثات للقاء بوتين. ورغم تأكيده أن المفاوضات ستستغرق وقتا، قال المسؤول إن الجانب الأميركي يبدي تفاؤلا حذرا بإمكانية إحراز تقدم.

ودأب ترمب على الإشارة إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها الطرفان منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في أوائل عام 2022. ودب الخلاف بين زيلينسكي وترمب خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب قرارات اتخذها الرئيس الأميركي بشراء الديزل الروسي، وتعليق بعض العقوبات، ودعوة كييف إلى وقف الهجمات على مصافي النفط الروسية. ودعا ترمب إلى استبدال زيلينسكي.

وظلت خطوط الجبهة في الحرب، التي تمتد 1200 كيلومتر، ثابتة إلى حد بعيد منذ أشهر. وتسيطر القوات الروسية على نحو 20 بالمئة من الأراضي الأوكرانية.