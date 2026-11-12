فيديو بفندق واتفاقية عدم إفصاح... علاقة سرّية ثانية تلاحق رئيس «إنفيديا» مع مسؤولة في شركته

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن خمسة موظفين في شركة «إنفيديا» تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، أقام علاقة خارج إطار الزواج مع مسؤولة تنفيذية تعمل تحت إدارته مباشرة، في تطور جديد يضاف إلى التحقيق الجاري بشأن علاقته بامرأة قالت السلطات الأميركية إنها عميلة استخبارات صينية.

وبحسب الموظفين، فإن العلاقة التي لم يسبق الكشف عنها كانت مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس «إنفيديا» لشؤون الرعاية الصحية. وتأتي هذه المعلومات في وقت يخضع فيه هوانغ، البالغ 63 عاماً، لتدقيق متزايد بشأن علاقاته الشخصية، بعدما أفادت الصحيفة الشهر الماضي بأن مسؤولين أميركيين حددوا امرأة صينية مقربة منه بوصفها عنصراً استخباراتياً يعمل لمصلحة بكين.

علاقة في الخفاء داخل «إنفيديا»

وقال خمسة أشخاص عملوا في الشركة إن علاقة هوانغ بباول كانت موضع تداول داخل «إنفيديا». وأوضح اثنان منهم أن مقطع فيديو التقط لهما وهما يتبادلان تصرفات ودية في أحد فنادق مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، خلال مؤتمر للشركة في مارس (آذار) الماضي.

ويبلغ هوانغ 63 عاماً، بينما تبلغ باول 48 عاماً، وكلاهما متزوج من شخص آخر.

وتنص مدونة السلوك المهني في «إنفيديا» على ضرورة تجنب الموظفين المواقف التي قد تؤدي فيها تصرفاتهم إلى تضارب المصالح، بما في ذلك العلاقات الشخصية، كما تؤكد الشركة أنها تحقق سريعاً في البلاغات المتعلقة بسوء السلوك. وتتبنى شركات كثيرة سياسات تمنع المديرين من إقامة علاقات مع موظفين يعملون تحت إشرافهم.

وعندما اتصلت «نيويورك تايمز» بهوانغ هاتفياً الأربعاء وسألته عن علاقته بباول، قال: «لا أعتقد أنه ينبغي لك التحدث معي مباشرة»، ثم أنهى المكالمة.

ورفضت «إنفيديا» تقديم تعليق، بينما لم ترد باول فوراً على طلب للتعليق. وتراجعت أسهم الشركة بنحو 8 في المائة في التداولات التي أعقبت إغلاق السوق.

كيمبرلي باول (إنفيديا)

لقاء في فندق خلال مؤتمر الشركة... وشخص يوثِّق ما حدث بهاتفه

وخلال المؤتمر، كان عدد من مسؤولي الشركة يعقدون اجتماعات في فندق قريب، حيث شوهد هوانغ وباول وهما يتصرفان بودية، وفقاً لثلاثة أشخاص أُطلعوا على تفاصيل الواقعة. وقال هؤلاء إن أحد الحاضرين سجَّل التفاعل بهاتفه.

وأضافوا أن أفراد الحماية المرافقين لهوانغ لاحظوا الشخص الذي كان يحمل الهاتف، فعزلوه عن الآخرين، ثم طلبوا منه توقيع اتفاقية عدم إفصاح.

من هي كيمبرلي باول؟

وانضمت باول إلى «إنفيديا» عام 2008، وتشرف على برامج تهدف إلى توظيف تقنيات رقائق الشركة في مجالي التعليم العالي والرعاية الصحية، ولا سيما أجهزة التصوير الطبي، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة.

وتدرجت في المناصب داخل الشركة، إذ رُقيت عام 2016 إلى منصب المديرة الأولى لتطوير الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، قبل تعيينها نائبة للرئيس لشؤون الرعاية الصحية في أواخر عام 2017، وفق حسابها على منصة «لينكد إن».

وتشارك باول في مؤتمرات تقنية حول العالم، وتلقي كلمات وعروضاً باسم الشركة. وفي مارس الماضي، ظهرت خلال مؤتمر «جي تي سي» السنوي للمطورين التابع لـ«إنفيديا» في سان خوسيه، حيث تحدثت عن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق اختراقات في مجالي الرعاية الصحية والبيولوجيا. وتضمن عرضها رسوماً كرتونية تصور هوانغ.

كيمبرلي باول (حسابها على لينكد إن)

الفضيحة الأولى مع أليس هوانغ المتهمة بالتجسس للصين

تأتي هذه المعلومات في وقت يواجه فيه هوانغ تدقيقاً متزايداً بشأن علاقته بامرأة صينية تدعى أليس هوانغ، لا تربطها به صلة قرابة، وكانت تعمل في منصب تنفيذي بإحدى الشركات الصينية.

لقطة من مقطع فيديو تظهر امرأة حددت وكالة «رويترز» هويتها بأنها أليس هوانغ

وكانت «نيويورك تايمز» قد كشفت الشهر الماضي أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية حددوا المرأة بوصفها عنصراً استخباراتياً صينياً. وبعد إقرار جنسن هوانغ بوجود علاقة معها، فتح مجلس إدارة «إنفيديا» تحقيقاً في القضية هذا الشهر، تتولاه شركة المحاماة «واختل ليبتون روزن وكاتز».