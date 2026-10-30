الانتخابات النصفية وصلت إلى خط النهاية بين الجمهوريين والديمقراطيين

عشية الانتخابات النصفية للكونغرس، الثلاثاء المقبل، يدرك المسؤولون الكبار في الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن مصير السيطرة على الكونغرس يتوقف على مجموعة صغيرة نسبياً من الولايات لمجلس الشيوخ، وعشرات الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، حيث تحتدم المنافسات المتقاربة، طبقاً لأحدث الاستطلاعات.

وبحلول 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يرجح أن يشارك زهاء 100 مليون من الناخبين الأميركيين في عمليات الاقتراع، صوّت نحو نصفهم في عمليات الاقتراع المبكر، وسط مؤشرات إلى إقبال من المسجلين في لوائح الحزب الديمقراطي، وشكوى من انعدام الحماسة لدى أنصار الجمهوريين.

ورغم التقديرات بأن عدد الولايات الأكثر تنافسية يصل إلى سبع، فإن هذا العدد يختلف باختلاف جهات التوقع. فشبكة «فوكس نيوز» الأميركية للتلفزيون تشير إلى ست ولايات متأرجحة ستُحدد الأكثرية في مجلس الشيوخ، وهي: ألاسكا وأيوا وماين وأوهايو وتكساس وميشيغان.

أما موقع «ريل كلير بولينغ» فيتحدث عن تسع متأرجحات؛ إذ يضيف إلى اللائحة كلاً من كانساس وساوث كارولاينا ونبراسكا.

ويخلص تحليل أجرته شبكة «سي إن إن» للتلفزيون إلى أن نتائج الاستطلاعات تضع أكثر من 12 مقعداً في ملعب المنافسة، منها ستة ضمن هامش الخطأ، وخمسة قريبة منه. وهناك مقعدان آخران يبدوان متقاربين، ولكن لا توجد استطلاعات عالية الجودة تشير بوضوح إلى تقدم أي من المرشحين. وحتى لو اقتصرت المنافسة على هذه المقاعد فقط، فإن النتائج المحتملة تفيد بأن الديمقراطيين سيفوزون بما بين 49 و55 مقعداً.

ويؤكد خبير الاستطلاعات نايت سيلفر أن الديمقراطيين يتقدمون في تكساس وأوهايو وألاسكا وماين، ولا يفصلهم عن قلب النتيجة سوى هامش خطأ في الاستطلاعات. وإذا كانت حظوظ الديمقراطيين ضعيفة ولكنها غير معدومة في كانساس ونبراسكا وساوث كارولينا، فهم يتقدمون بفارق مريح في نورث كارولاينا وجورجيا.

أكثرية الشيوخ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً خلال حملة انتخابية في روك هيل - ساوث كارولاينا (أ.ف.ب)

تتركز الأنظار على مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون حالياً بغالبية 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين. ومن بين المقاعد الـ35 المطروحة للتصويت، يدافع الجمهوريون عن 22 مقعداً، في مقابل 13 مقعداً للديمقراطيين. ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكسب صاف بأربعة مقاعد لقلب الأكثرية.

ومنذ بداية السباق، برزت أربع ولايات بوصفها ساحات حاسمة: كارولاينا الشمالية وماين وميشيغان وجورجيا. غير أن اتساع المنافسة خلال الأشهر الأخيرة جعل حسابات الحزبين أكثر تعقيداً، بعدما دخلت ولايات كان يُعتقد أنها محسومة لمصلحة الجمهوريين دائرة المنافسة الفعلية.

وفي نورث كارولاينا، يتقدم الحاكم الديمقراطي السابق روي كوبر على الجمهوري مايكل واتلي في السباق على مقعد السيناتور الجمهوري المتقاعد توم تيليس، مستفيداً من تركيز حملته على غلاء المعيشة.

وفي ماين، الولاية الوحيدة التي يشغل فيها الجمهوريون مقعداً رغم خسارة الرئيس دونالد ترمب فيها عام 2024، تواجه السيناتور سوزان كولينز تحدياً من الديمقراطي تروي جاكسون، الذي يتقدم بنسبة 49 في المائة مقابل 45 في المائة لكولينز، طبقاً لاستطلاع «سي إن إن». غير أن استطلاعات أخرى لا تمنح جاكسون أفضلية حاسمة.

أما ميشيغان فهي أبرز نقاط الضعف المحتملة للديمقراطيين؛ إذ يتنافس الديمقراطي عبد الرحمن السيد والجمهوري مايك روجرز على مقعد السيناتور المتقاعد غاري بيترز. ورغم تقدم السيد بسبع نقاط في استطلاع «سي إن إن»، تشير استطلاعات أخرى إلى سباق شديد التقارب.

وفي جورجيا، التي كانت هدفاً رئيسياً للجمهوريين، يتقدم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف على الجمهوري مايك كولينز بنحو تسع نقاط في متوسط استطلاعات أكتوبر (تشرين الأول).

دائرة الخطر

الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما والمرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان عبد الرحمن السيد خلال تجمع انتخابي في الولاية (د.ب.أ)

ويتنافس الديمقراطي جيمس تالاريكو والمدعي العام الجمهوري كين باكستون على مقعد شاغر في تكساس. وأظهر استطلاع لجامعة هيوستن تقدم تالاريكو بنسبة 48 في المائة مقابل 46 في المائة، في تعادل إحصائي عملياً.

ويسعى السيناتور الديمقراطي السابق شيرود براون في أوهايو إلى العودة في مواجهة السيناتور الجمهوري المعين جون هاستد، الذي يخوض الانتخابات لاستكمال ولاية نائب الرئيس جي دي فانس. وفي ألاسكا، تنافس النائبة الديمقراطية السابقة ماري بيلتولا السيناتور الجمهوري دان سوليفان.

وإذا كانت الأكثرية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب تبلغ 218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، فإن معركة إعادة رسم الخرائط دخلت بقوة على الخط؛ إذ أعاد الجمهوريون في تكساس رسم الدوائر عام 2025 بطلب من ترمب لاستحداث ما يصل إلى خمسة مقاعد إضافية، فردّ الديمقراطيون في كاليفورنيا بالمقترح رقم 50 الذي أتاح رسم خمس دوائر تميل لمصلحتهم. وسمحت المحكمة العليا بتطبيق الخريطتين، فألغت كل منهما مكاسب الأخرى إلى حد بعيد.

وحدد تحليل للإذاعة الوطنية العامة «إن بي آر» نحو 70 دائرة ينفق فيها الحزبان مبالغ كبيرة في الأيام الأخيرة، تجاوزت في بعضها عشرة ملايين دولار. ويصنف تقرير «كوك بوليتيكال» نحو 220 مقعداً مرجحة للديمقراطيين، بالإضافة إلى 17 مقعداً متأرجحة.

ورغم تراجع شعبية الرئيس ترمب في الاستطلاعات، بسبب تعثر الاقتصاد وارتفاع أسعار الوقود، يقول رئيس لجنة الحملة الجمهورية لمجلس الشيوخ السيناتور تيم سكوت إنه لا يزال متفائلاً بقدرة الحزب على تحقيق نتائج أفضل من التوقعات.

في المقابل، ترى رئيسة اللجنة الديمقراطية المقابلة السيناتورة كيرستن غيليبراند أن حزبها قد يكسب ما يصل إلى ستة مقاعد إضافية. ومع ذلك، قد يحقق الديمقراطيون تقدماً في التصويت الشعبي لكنهم يفشلون في انتزاع الغالبية في مجلس الشيوخ إذا خسروا ماين أو ميشيغان.