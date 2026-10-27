رسالة إلكترونية تكشف محاولة اختراق نظام لجنة الانتخابات الأميركية

كشفت رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها وكالة «رويترز» محاولة اختراق أنظمة لجنة الانتخابات الاتحادية الأميركية؛ ما اضطر اللجنة إلى «إيقاف» خدماتها المتاحة عبر الإنترنت «مؤقتاً».
وذكرت لجنة الانتخابات في بيان أن «نظام تقديم الملفات الإلكتروني الخاص باللجنة خارج الخدمة حالياً، ويعمل فريق تكنولوجيا المعلومات لدينا بجد لاستعادة الخدمة»، ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وأشارت رسالة عن حالة النظام نشرتها اللجنة إلى أن نظام تقديم الملفات متوقف عن العمل منذ نحو الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء.
ولم ترد وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بعد على رسائل من «رويترز» تطلب التعليق.