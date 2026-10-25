هل يغير التصويت المبكر إيقاع انتخابات الكونغرس؟

قبل تسعة أيام من انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، أدلى الرئيس دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا ترمب بصوتيهما، يوم السبت، في مركز انتخابي بمدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، لينضما إلى نحو 26 مليون أميركي اختاروا الاقتراع المبكر، في انتخابات ستحدد موازين القوى داخل الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس الثانية. وظهر ترمب أمام الصحافيين واضعاً ملصقاً يحمل عبارة «لقد قمت بالتصويت»، مؤكداً أنه اختار المرشحين الجمهوريين. وأثار الرئيس مجدداً الجدل بشأن إجراءات الانتخابات، مدافعاً عن تحرك إدارته قضائياً للطعن في اعتماد نتائج سباق مجلس الشيوخ في ألاسكا إذا خسر المرشح الجمهوري دان سوليفان، بسبب وجود مرشح آخر يحمل الاسم نفسه على بطاقة الاقتراع. ويأتي تصويت ترمب وسط ارتفاع ملحوظ في المشاركة المبكرة، خصوصاً في ولايات تشهد منافسات قوية على مقاعد مجلس الشيوخ، وأخرى اعتاد الجمهوريون تحقيق نتائج مريحة فيها.

تكساس تتصدر التصويت المبكر

ملصقات «لقد صوّتُّ» (I Voted) في أحد مراكز الاقتراع المخصص للتصويت المبكر في ناشفيل بولاية تينيسي (أ.ب)

وفق أحدث بيانات منصة أون بوينت بوليتيكس، بلغ عدد الأصوات المبكرة 25 مليوناً و878 ألفاً في 46 ولاية، منها 13.6 مليون بطاقة اقتراع أرسلت بالبريد، و12.3 مليون صوت قام الناخبون بالإدلاء به حضورياً. وتُظهر المقارنة اليومية على المنصة أن المشاركة تتجاوز المستوى المسجل في انتخابات 2022 بنحو 6 في المائة مع اختلاف طرق احتساب وتحديث البيانات بين الولايات.

وتصدرت تكساس الولايات الأميركية بنحو 3.70 مليون صوت، بزيادة 23 في المائة مقارنة بالمرحلة المماثلة من انتخابات التجديد النصفي السابقة، تلتها كاليفورنيا بنحو 2.94 مليون، بارتفاع 8 في المائة، ثم فلوريدا بـ2.60 مليون، بانخفاض 6 في المائة وسجلت جورجيا نحو 1.63 مليون صوت، بانخفاض طفيف قدره 2 في المائة، وكارولينا الشمالية 1.45 مليون، بزيادة 25 في المائة بينما تجاوزت فرجينيا المليون صوت، بارتفاع 57 في المائة. وتكشف هذه الفروق عن أن المشاركة لا ترتفع بالمعدلات نفسها في جميع الولايات. كما أن تقدم ولاية من حيث العدد الإجمالي لا يعني بالضرورة تسجيلها أعلى معدل مشاركة قياساً إلى عدد الناخبين المسجلين، إذ تتأثر الأرقام بحجم السكان وانتشار التصويت البريدي وتوقيت فتح مراكز الاقتراع.

متظاهر يحمل لافتة «صوّتوا مبكراً» ضمن تحرك وطني منسق لتشجيع التصويت المبكر في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

تكتسب أرقام تكساس أهمية خاصة، ليس فقط لتصدرها الولايات، وإنما أيضاً لأنها تشهد منافسة على مقعد مجلس الشيوخ بين الجمهوري كين باكستون والديمقراطي جيمس تالاريكو، إلى جانب سباق حاكم الولاية بين الجمهوري غريغ أبوت والديمقراطية جينا هينوخوسا.

ورصد تقرير لوكالة «أسوشييتد برس» ارتفاعاً كبيراً في التصويت المبكر بهذه الولاية الحمراء مقارنة بعام 2022، بالتزامن مع إنفاق انتخابي كثيف واهتمام متزايد بالسباقات المحلية. ويأتي ذلك وسط جدل بشأن الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود المرتبطة بالحرب مع إيران. ويقول تقرير الوكالة إن قراءة المشاركة في تكساس تحتاج إلى التمييز بين المدن الكبرى والضواحي والمناطق الريفية. فارتفاع الإقبال في مناطق ذات ميل ديمقراطي لا يكفي لإثبات حدوث تحول سياسي على مستوى الولاية، ما لم يُقارن بمشاركة الناخبين الجمهوريين في معاقلهم التقليدية. وتزداد صعوبة الاستنتاج لأن تكساس لا تنشر الانتماء الحزبي للناخبين في بيانات التصويت المبكر، ما يجعل التقديرات الحزبية المستندة إلى المناطق الجغرافية والسلوك الانتخابي السابق نماذج إحصائية، وليست نتائج فعلية.

الديمقراطيون يتقدمون ولكن

تكشف البيانات الحزبية وجهاً آخر للمنافسة، ففي الولايات الخمس والعشرين التي تنشر الانتماء الحزبي للمصوتين مبكراً، بلغت حصة المسجلين ديمقراطياً 43.5 في المائة، مقابل 31 في المائة للجمهوريين، و25.5 في المائة للمستقلين وغيرهم. أما عند إدخال التقديرات الإحصائية للولايات التي لا تنشر الانتماء الحزبي، فترتفع حصة الديمقراطيين المقدرة إلى 44.8 في المائة، مقابل 31.7 في المائة للجمهوريين. وهذه تقديرات لهوية الناخبين، وليست أصواتاً معلنة لصالح المرشحين.

وفي تحليل لشبكة «إيه بي سي نيوز»، أظهرت البيانات ارتفاع حصة الديمقراطيين من التصويت المبكر في معظم الولايات التي شملتها المقارنة مع عام 2024، باستثناء ألاسكا وميشيغان، حيث ظلت النسب متقاربة. وسجلت جورجيا وآيوا تحولاً في تركيبة الناخبين المبكرين بنحو 18 نقطة باتجاه الديمقراطيين، وفق التصنيف الحزبي الفعلي أو التقديري للمشاركين. ويتوافق ذلك مع استطلاع أجرته شبكة «إيه بي سي نيوز» و«واشنطن بوست» و«إبسوس»، أظهر أن 72 في المائة من الناخبين الديمقراطيين أكدوا عزمهم على التصويت، مقابل 65 في المائة من الجمهوريين.

ويقول المحللون إن تقدم الديمقراطيين في التصويت المبكر لا يكشف عن النتائج النهائية. فالانتماء الحزبي للناخب لا يحدد بالضرورة اختياره داخل بطاقة الاقتراع السرية، كما أن ملايين الجمهوريين يفضلون التصويت حضورياً يوم الانتخابات. وتوضح بيانات انتخابات 2024 هذا الاختلاف؛ إذ أظهر تحليل لمركز «بيو» أن الديمقراطيين تقدموا بفارق 24 نقطة بين المصوتين بالبريد، بينما تقدم الجمهوريون بفارق 14 نقطة بين المصوتين مبكراً حضورياً، و16 نقطة بين الذين صوتوا يوم الانتخابات.

يصطف الأميركيون للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من التصويت المبكر يوم 24 أكتوبر 2026 في نيويورك (أ.ب)

ولا يقتصر ارتفاع المشاركة على الولايات المتأرجحة. فقد رصدت وكالة «أسوشييتد برس» تضاعف أعداد التصويت المبكر في كانساس مقارنة بالفترة المماثلة من انتخابات 2022، وزيادات كبيرة في ولايات مين وأوهايو وكارولينا الشمالية، بالتزامن مع المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ. وتعكس هذه التطورات اتساع الاهتمام الانتخابي إلى ولايات محافظة، في ظل ضغوط ارتفاع أسعار البنزين والديزل وتكاليف المعيشة، والجدل بشأن الحرب مع إيران والرسوم الجمركية. لكن جورجيا وميشيغان، اللتين سجلتا مشاركة مرتفعة في انتخابات 2022، لا تظهران الزيادة نفسها، ما يؤكد اختلاف الظروف الانتخابية من ولاية إلى أخرى. وتبرز كارولينا الشمالية بصورة خاصة، حيث تجاوز عدد المصوتين مبكراً 1.54 مليون، بزيادة 33 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من انتخابات 2022.

ومع اقتراب الثالث من نوفمبر، سيبقى السؤال الرئيسي ما إذا كانت المشاركة المرتفعة ستستمر حتى إغلاق صناديق الاقتراع، وكيف ستتوزع أصوات الناخبين الذين ينتظرون يوم الانتخابات. فبينما يمنح التصويت المبكر الحملات الانتخابية فرصة لمعرفة من شارك بالفعل وتوجيه جهودها نحو المترددين والمتغيبين، فإنه لا يقدم نتيجة مسبقة للصراع على الكونغرس. وستحدد الحصيلة النهائية ليس فقط الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، بل أيضاً حدود قدرة ترمب على مواصلة أجندته التشريعية، أو اضطراره إلى التعامل مع معارضة تمتلك صلاحيات أوسع للرقابة والمساءلة خلال العامين المقبلين.