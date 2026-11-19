غادر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصين، الخميس، بعد قمة ثلاثية هي الأولى من نوعها مع الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تبادلوا فيها عبارات الإطراء رغم تضارب رؤاهم للنظام الدولي، وناقشوا خلالها «إعلان سلام» في شأن خفض الأخطار النووية وحل النزاعات، من دون تحقيق أي اختراقات كبيرة، أو إعلان خطوات ملموسة لوقف حربي أوكرانيا وإيران، أو تحديد مستقبل تايوان.

وعقدت القمة، التي استمرت أقل من 90 دقيقة خلف أبواب مغلقة، في فيلا كيلين المعزولة على ضفاف بحيرة في مدينة شنجن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك». وجلس الزعماء الثلاثة حول طاولة مستديرة كبيرة، وألقوا بكلمات افتتاحية مقتضبة قبل خروج الصحافيين.

واكتفى الزعماء الثلاثة بإصدار بيان مقتضب من أربع نقاط نشره البيت الأبيض ووكالة أنباء «شينخوا» الصينية والكرملين، متعهدين فيه تعزيز إصلاح الأمم المتحدة، وحماية الحصانة التي يتمتع بها مسؤولو الدول من المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وزيادة إنتاج المشتقات النفطية وحماية سلاسل الإمداد، وإجراء حوار حول الحد من الأخطار النووية.

وجاء في النص، أولاً أنه «بصفتها دولاً دائمة العضوية في مجلس الأمن، تلتزم الولايات المتحدة وروسيا والصين إصلاح الأمم المتحدة لتمكينها من الاستجابة بفاعلية أكبر للتحديات العالمية، بما يتوافق مع مهمتها الأساسية المتمثلة في تحقيق السلام والأمن الدوليين». وثانياً: «تعتزم الدول الثلاث زيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة لصالح كل الدول، مؤكدة على أهمية استقرار تدفقات الطاقة». وثالثاً: «يقر رؤساء الدول الثلاث بأهمية مبدأ موافقة الدول واحترام حصانات مسؤوليها، واتفقوا على ضرورة عدم إساءة استخدام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الهيئات المماثلة لاختصاصها». وأكد رؤساء الدول الثلاث رابعاً أنه «لا يمكن كسب حرب نووية، ويجب ألا تشن أبداً. وستجري الدول الثلاث حواراً حول الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية».

«صفحة جديدة»

الرؤساء الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين قبيل بدء القمة الثلاثية في الصين (إ.ب.أ)

ورغم هذه العبارات الفضفاضة في البيان، عبر الزعماء الثلاثة في خطاباتهم عن المودة والدفء في العلاقات. وقال ترمب في كلمته الافتتاحية: «نحن نصنع التاريخ حقاً»، عادّاً أن الزعماء الثلاثة يخرجون عن نهج الدبلوماسية القديمة التي كانت تتجنب الحوار مع الخصوم. وأضاف: «لم تُحل أي مشكلة قط بالأسلوب القديم، برفض مناقشتها. ولم يُصنع سلام قط بتقليص فرص الحوار والتواصل. معاً نختار مساراً مختلفاً».

ومن جهته، رأى بوتين أن الرؤساء الثلاثة يكتبون «صفحة جديدة في تاريخ الدبلوماسية». وقال: «تتلاقى مصالح بلداننا في حل النزاعات الإقليمية، بما في ذلك، بالطبع، النزاع في أوكرانيا»، مضيفاً أن على الدول الثلاث «مسؤولية مشتركة في صون السلم والأمن الدوليين». وفيما بدا أنه مسعى إلى تقديم روسيا شريكاً جيوسياسياً للولايات المتحدة والصين، قال إن الدول الثلاث تتقاسم مسؤولية «حماية وتعزيز» نظام القانون الدولي.

أما شي، فأكد أن «الدول الثلاث تتقاسم رؤية مشتركة لحماية السلام العالمي»، لافتاً إلى المسؤوليات الخاصة التي تقع على عاتق الزعماء في «قرية عالمية». وحض على «التخلي عن عقلية الحرب الباردة»، ولكنه لم يُشر إلى أوكرانيا، بل قال: «يُخبرنا التاريخ أنه عندما تعيش القوى الكبرى في وئام يسود السلام العالم، وعندما تتصادم يغرق العالم في الفوضى».

وبعد الاجتماع، وصف الرئيس الصيني المحادثات بأنها «إيجابية» و«بناءة ومثمرة»، فيما وصفها بوتين بأنها «مفتوحة وصريحة». أما ترمب فغادر على متن طائرته عائداً إلى الولايات المتحدة من دون الإدلاء بأي تعليق.

الحوار النووي

وأصر ترمب على أن يكون الحد من التسلح النووي موضوعاً محورياً في القمة، وقال: «تتمتع دول الولايات المتحدة وروسيا والصين بموقع فريد يمكنها من مناقشة كيفية خفض عدد الأسلحة النووية على الأرض، والحد من مخاطر استخدامها»، علماً بأنه «ليس من السهل التخلي عنها».أما شي فقال إن هذه الأسلحة يجب «حظرها تماماً وتدميرها بالكامل».

غير أن جهود ترمب لإقناع موسكو وبكين بتقليص ترسانتيهما لم تؤد إلا إلى اتفاق على بدء حوار، إذ نصّ البيان على أن «الدول الثلاث ستجري حواراً حول الحد من المخاطر النووية ومنع الانتشار النووي»، في ضوء انتهاء العمل بمعاهدة «ستارت الجديدة» بين واشنطن وموسكو في فبراير (شباط) الماضي. ويريد ترمب «معاهدة جديدة ومحسنة وحديثة» تشمل الصين، التي تضم ترسانتها أكثر من 600 رأس حربي، مقابل أكثر من خمسة آلاف لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا.

ونجح شي في تجنب تقديم تنازلات في هذا الملف، لكنه بدا منفتحاً على إنشاء خط اتصال للأزمات، قائلاً إن الدول الثلاث تحتاج إلى «آليات للتواصل والوقاية في الأزمات لضمان تقليل الأخطاء إلى الحد الأدنى».

واتفق الزعماء الثلاثة على أنه «يجب ألا تُسيء المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات المماثلة الأخرى استخدام اختصاصها»، مؤكدين «الأهمية البالغة لمبدأ موافقة الدول واحترام الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها المسؤولون الحكوميون».

وقال ترمب إن الدول الثلاث ستناقش سبل «حماية سيادة بلادنا من المنظمات العالمية المارقة، مثل المحكمة الجنائية الدولية». وفي ملف الطاقة، أعلنت الدول الثلاث أنها «تعتزم زيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة»، مؤكدة «أهمية التدفق المستقر للطاقة»، في ظل ضغوط الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط على الإمدادات العالمية. وأشار ترمب إلى مصلحة مشتركة مع بكين في نقل النفط عبر مضيق هرمز، الذي أُغلق مراراً بسبب الهجمات في الحرب الإيرانية.

عبارات الإطراء

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ لدى دخولهما إلى قصر كيلين في شنجن بالصين (أ.ف.ب)

وقبيل القمة، عقد ترمب اجتماعاً ثنائياً مع بوتين استمر نحو 40 دقيقة، هو الأول بينهما منذ قمة ألاسكا في أغسطس (آب) 2025 التي لم تفض إلى اتفاق في شأن أوكرانيا. ووصف ترمب بوتين بأنه «صديقي»، قائلاً: «تربطنا علاقة ممتازة منذ سنوات طويلة. نعرف بعضنا منذ زمن، وأعتقد أن كثيراً من الأمور الرائعة يمكن أن تنجم عن هذا اللقاء، أو على الأقل أن تبدأ». ورد بوتين بالإنجليزية: «تشرفت بلقائك».

ثم اجتمع ترمب وشي في محادثات ثنائية تخللها غداء، وقال ترمب لنظيره: «تربطنا علاقة مميزة للغاية، وأعتقد أنه ما دام أننا في موقع المسؤولية، فلن نواجه أي مشكلة. لن نواجه أي مشكلة على الإطلاق».

وقال شي إن العلاقات بين البلدين كانت «مستقرة بشكل عام ومتحسنة» خلال ولاية ترمب.

وأفادت «شينخوا» بأن الرئيس الصيني ناقش ملف تايوان، داعياً واشنطن إلى «فعل الصواب» لتجنب انتكاسات كبيرة في العلاقات.

وكان شي كسر البروتوكول باستقباله ترمب في المطار. وقال ترمب: «هذا رئيس عظيم، أحد أعظم رؤساء الصين، ولم يسبق له أن ذهب إلى المطار لاستقبال أحد». وأضاف عن شي وبوتين: «هل لي أن أخبركم؟ كلاهما معجب بترمب. أما ماذا سيحدث بعدي؟ فلا أستطيع إخباركم بذلك».

ومع ذلك، تبدو العلاقة بين شي وبوتين أعمق، إذ عقدا الأربعاء لقاءهما الخمسين. واستقبل شي «صديقي القديم» بوتين، الذي رد على «الصديق العزيز» بعبارات ودية، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وبكين حول رقائق الذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية وضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة.

«يالطا جديدة»

وسعت موسكو إلى تصوير الاجتماع على أنه «يالطا جديدة وعصرية»، في إشارة إلى مؤتمر فبراير (شباط) 1945 الذي جمع الرئيس الأميركي فرنكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، ورسم انقسام أوروبا بعد الحرب. ومن المقرر أن يلتقي ترمب وشي مجدداً في قمة «مجموعة العشرين» للدول الغنية المقررة في فلوريدا في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.