عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
العالم الولايات المتحدة​

انتهاء عقد المساعدات القانونية يهدد آلاف الأطفال المهاجرين بأميركا

صورة تعبيرية لأطفال يشاهدون فيلماً عبر جوال في مأوى للعائلات النازحة في بورت أو برانس (أسوشييتد برس)
صورة تعبيرية لأطفال يشاهدون فيلماً عبر جوال في مأوى للعائلات النازحة في بورت أو برانس (أسوشييتد برس)
TT
TT

انتهاء عقد المساعدات القانونية يهدد آلاف الأطفال المهاجرين بأميركا

صورة تعبيرية لأطفال يشاهدون فيلماً عبر جوال في مأوى للعائلات النازحة في بورت أو برانس (أسوشييتد برس)
صورة تعبيرية لأطفال يشاهدون فيلماً عبر جوال في مأوى للعائلات النازحة في بورت أو برانس (أسوشييتد برس)

حذر مدافعون عن حقوق المهاجرين من أن عشرات الآلاف من الأطفال المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بمفردهم قد يفقدون التمثيل القانوني أمام محاكم الهجرة، مما يزيد من خطر ترحيلهم، في الوقت الذي سمحت فيه إدارة ترمب بعدم تجديد عقد مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية.

ويصادف اليوم الجمعة أنه اليوم الأخير في عقد تتكفل الحكومة الفيدرالية بموجبه بدفع تكاليف الخدمات القانونية للأطفال الذين يدخلون الولايات المتحدة دون أحد الوالدين أو وصي.

وتتعاقد الحكومة مع شبكة تضم نحو 100 جهة قانونية في أنحاء البلاد لتقديم تلك الخدمات، التي يستفيد منها نحو 20 ألف طفل. ولم ترد إدارة ترمب بشكل فوري على طلب للتعليق حول أسباب عدم تجديدها العقد.

مواضيع
دونالد ترمب مهاجرين أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ترمب يبحث عن مخرج من حرب إيران

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب متوجهاً إلى طائرة «إير فورس وان» في مطار هاغرستاون بولاية ماريلاند، بعد اجتماع حكومي في كامب ديفيد (غيتي/أ.ف.ب) p-circle

ترمب يبحث عن مخرج من حرب إيران

حقق الرئيس الأميركي دونالد ترمب اختراقاً دبلوماسياً مرحباً به مع الإعلان المفاجئ عن اتفاق لنزع سلاح حركة «حماس»، لكنه لا يزال عالقاً في الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن_واشنطن)
رياضة عالمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» في المكتب البيضاوي (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ترمب: لم أتحدث قط مع إنفانتينو بشأن البيع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لم يتحدث مع جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، بشأن عرض الاتحاد حصصاً لمستثمرين خارجيين.

«الشرق الأوسط» (كامب ديفيد (الولايات المتحدة))
العالم عقد مجلس الأمن عملية اقتراع غير رسمية تُمهّد لاختيار الأمين العام الجديد للأمم المتّحدة (الأمم المتحدة)
العالم

غرينسبان تتصدر المرشحين لخلافة غوتيريش في الأمم المتحدة

تقدمت الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان على المرشحين الـ6 الآخرين لخلافة أنطونيو غوتيريش في أولى عمليات الاقتراع غير الرسمية.

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
شمال افريقيا

الرئيس ترمب يشبّه تدفق المهاجرين على سبتة بـ«اجتياح»

شبّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة، الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب، بـ«اجتياح».

«الشرق الأوسط» (كامب ديفيد (الولايات المتحدة))
الخليج السعودية أثنت على الدور المحوري للرئيس الأميركي دونالد ترمب في تحقيق هذا الإنجاز (أ.ف.ب)
الخليج

السعودية ترحب باتفاق «نزع السلاح» في غزة

رحَّبت السعودية بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة، مثنية على دوره المحوري في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)