انتهاء عقد المساعدات القانونية يهدد آلاف الأطفال المهاجرين بأميركا

حذر مدافعون عن حقوق المهاجرين من أن عشرات الآلاف من الأطفال المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بمفردهم قد يفقدون التمثيل القانوني أمام محاكم الهجرة، مما يزيد من خطر ترحيلهم، في الوقت الذي سمحت فيه إدارة ترمب بعدم تجديد عقد مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية.

ويصادف اليوم الجمعة أنه اليوم الأخير في عقد تتكفل الحكومة الفيدرالية بموجبه بدفع تكاليف الخدمات القانونية للأطفال الذين يدخلون الولايات المتحدة دون أحد الوالدين أو وصي.

وتتعاقد الحكومة مع شبكة تضم نحو 100 جهة قانونية في أنحاء البلاد لتقديم تلك الخدمات، التي يستفيد منها نحو 20 ألف طفل. ولم ترد إدارة ترمب بشكل فوري على طلب للتعليق حول أسباب عدم تجديدها العقد.