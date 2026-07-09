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العالم الولايات المتحدة​

ترمب يعتزم الطعن أمام المحكمة العليا بشأن حق المواطنة بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يعتزم الطعن أمام المحكمة العليا بشأن حق المواطنة بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، إنه سيطلب من المحكمة العليا الأميركية التماساً لإعادة النظر في قضية تطعن في حق المواطنة المكتسب بالولادة، بعد قرارها الذي وصفه بـ«المجنون» برفض جهوده الرامية إلى تقييد هذا النص الدستوري القائم منذ فترة طويلة.

ويفترض تقديم هذا النوع من الالتماسات في غضون 25 يوما من صدور القرار، ونادرا جدا ما يتم قبوله.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» أثناء عودته جوا من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا «حكم المحكمة العليا خاطئ. سأطلب إعادة النظر من المحكمة العليا الأميركية، فورا».

وأضاف «هذا الإخفاق القضائي سيدمر أميركا إذا لم يتراجعوا عن قرارهم المجنون».

وفي 30 يونيو (حزيران)، رفضت المحكمة العليا الأميركية مسعى ترمب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة.

وكان ترمب وقّع في اليوم الأول من ولايته الثانية، أمرا تنفيذيا يقضي بحرمان الأطفال المولودين لوالدين يقيمان في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو يحملان تأشيرات موقتة، من الحصول تلقائيا على الجنسية الأميركية.

غير أن المحاكم الأدنى درجة أوقفت تنفيذ هذا القرار، محتجّة بالدستور.

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الكاتبة إي جين كارول تغادر إحدى المحاكم في نيويورك (رويترز)
الكاتبة إي جين كارول تغادر إحدى المحاكم في نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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حكم قضائي يلزم ترمب بدفع 5.8 ملايين دولار في قضية الاعتداء على كاتبة

الكاتبة إي جين كارول تغادر إحدى المحاكم في نيويورك (رويترز)
الكاتبة إي جين كارول تغادر إحدى المحاكم في نيويورك (رويترز)

أمر قاضٍ أميركي بدفع 5.8 ملايين دولار لإي جين كارول، بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتدى عليها جنسياً وشهّر بها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأصدر قاضٍ فيدرالي، اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بدفع مبلغ 5.8 مليون دولار أميركي للكاتبة، وهو المبلغ الذي حُدد لها بعد أن خلصت هيئة محلفين، قبل ثلاث سنوات، إلى أن ترمب اعتدى عليها جنسياً عام 1996 قبل توليه الرئاسة، وشوه سمعتها بعد أن كشفت عن الاعتداء علناً.

وأصدر القاضي لويس أ. كابلان أمراً يقضي بدفع المبلغ إلى كارول، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة منذ صدور الحكم.

وكان محامو كارول قد طلبوا صرف المبلغ بعد أن رفضت المحكمة العليا الأميركية النظر في استئناف الحكم المدني الصادر عام 2023.

وقد استأنف ترمب هجماته ضد كارول في الوقت الذي كان محاموه يدرسون فيه طلب إعادة النظر في قرار المحكمة العليا.

وأصدرت هيئة المحلفين حكمها في محاكمة لم يحضرها ترمب، وذلك بعد أن أدلت كارول بشهادتها بأنها تعرضت لاعتداء جنسي منه بأحد متاجر مانهاتن الفاخرة، إثر لقاء وديّ بينهما تحوّل إلى عنف.

وتحدثت كارول، البالغة من العمر 82 عاماً، عن الاعتداء علناً لأول مرة عام 2019 في مذكراتها، خلال فترة رئاسة ترمب. وأصرّ ترمب مراراً وتكراراً على أنه لم يكن يعرف كارول قط، كما اتهمها بمحاولة بيع الكتب على حسابه، وبأن لديها دوافع سياسية.

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ترمب: طائرة الرئاسة الأميركية الجديدة «القطرية» ستتجه لأوروبا

طائرة الرئاسة الأميركية الجديدة تظهر في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند (رويترز)
طائرة الرئاسة الأميركية الجديدة تظهر في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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ترمب: طائرة الرئاسة الأميركية الجديدة «القطرية» ستتجه لأوروبا

طائرة الرئاسة الأميركية الجديدة تظهر في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند (رويترز)
طائرة الرئاسة الأميركية الجديدة تظهر في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم ‌الأربعاء ‌للصحافيين ​أنه ‌سيغادر ⁠قمة ​حلف شمال ⁠الأطلسي في تركيا على ⁠متن ‌الطائرة الرئاسية ‌القديمة، ​لأن ‌الطائرة ‌الجديدة المهداة من قطر ‌متجهة إلى قاعدتين عسكريتين ⁠في ⁠أوروبا ليتسنى للعسكريين تفقدها، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكان ترمب كشف في وقت سابق عن الطائرة الجديدة، وأشاد بـ«لطف» قطر التي أهدته «بوينغ 747» معدّلة، كان يستخدمها أمير الدولة تميم بن حمد آل ثاني.

ومنذ ولايته الأولى، أبدى ترمب اهتماماً باستبدال طائرات «إير فورس وان» القديمة، كما اختار بنفسه ألوان الطلاء الجديدة بالأحمر والأبيض والأزرق. لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة، سواء لجهة أخلاقيتها أو دستوريتها، فيما لفت آخرون إلى مخاوف أمنية حيال قبول طائرة بقيمة مئات ملايين الدولارات من دولة أجنبية.

وينص الدستور الأميركي على منع الرئيس والمسؤولين من تلقي «أي هدية أو امتياز أو منصب أو لقب من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية» إلا بموافقة الكونغرس.

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أخبار أميركا دونالد ترمب أميركا
العالم الولايات المتحدة​

قادة أميركيون تجاهلوا تحذيرات استخباراتية قبل ضربة أصابت مدرسة في إيران

سكان وقوات إنقاذ في محيط مدرسة استُهدفت في ميناب بإيران (رويترز)
سكان وقوات إنقاذ في محيط مدرسة استُهدفت في ميناب بإيران (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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قادة أميركيون تجاهلوا تحذيرات استخباراتية قبل ضربة أصابت مدرسة في إيران

سكان وقوات إنقاذ في محيط مدرسة استُهدفت في ميناب بإيران (رويترز)
سكان وقوات إنقاذ في محيط مدرسة استُهدفت في ميناب بإيران (رويترز)

كشفت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، عن أن قادة كباراً في الجيش الأميركي تجاهلوا تحذيرات داخل قواعد البيانات العسكرية تفيد بأن المعلومات الاستخباراتية الخاصة بأهداف داخل إيران كانت قديمة وتحتاج إلى إعادة التحقق، قبل الموافقة على تنفيذ ضربات جوية، من بينها غارة أصابت مدرسة في مدينة ميناب، وأسفرت عن مقتل نحو 200 شخص، بينهم 168 طفلاً و14 معلماً، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وقالت المصادر إن نظام تحديد الأهداف كان يتضمّن تنبيهات تؤكد أن المعلومات المستخدمة تعود إلى سنوات مضت، وأنها تتطلّب تحديثاً قبل اعتمادها. إلا أن كبار القادة تجاوزوا تلك التحذيرات، بدافع تسريع إعداد قائمة الأهداف مع بدء العمليات العسكرية، وهو ما أسهم، حسب المصادر، في وقوع الضربة الخاطئة.

ونقلت الشبكة عن أحد المصادر قوله إن المسؤولين العسكريين الأميركيين عرفوا خلال أيام قليلة كيف وقع الخطأ، مضيفاً أن المعلومات المستخدمة كانت قديمة بشكل واضح. ورغم مرور أشهر على الحادثة، لم تنشر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) نتائج التحقيق.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض للشبكة أن التحقيق لا يزال جارياً، مشدداً على أن الولايات المتحدة لا تستهدف المدنيين.

وحسب الشبكة، وقعت الضربة في 28 فبراير (شباط) في أثناء استهداف القوات الأميركية منشأة مجاورة تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني. وأظهرت صور أقمار اصطناعية أن المدرسة كانت جزءاً من المجمع العسكري حتى عام 2013، قبل أن يُفصل عنه بسياج ومدخل مستقل منذ عام 2016، وهي تغييرات لم تنعكس في قاعدة البيانات العسكرية المستخدمة لتحديد الأهداف.

وأوضحت المصادر أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطلاق العمليات العسكرية سبق استكمال تحديث بيانات آلاف الأهداف داخل إيران، مما أدى إلى استخدام معلومات يعود بعضها إلى أكثر من 10 سنوات. وأُعطيت الأولوية لتحديث بيانات الأهداف التي اعتُبرت الأكثر تهديداً، مثل مواقع الصواريخ والطائرات، في حين بقيت بيانات مواقع ثابتة، من بينها الموقع الذي تعرّض للقصف، دون تحديث.

كما كشفت «سي إن إن» عن أن محللاً استخباراتياً كان قد رصد تغييرات في الموقع عبر نظام رقمي منفصل، إلا أن هذه المعلومات لم تُدمج في قاعدة البيانات الرسمية الخاصة بالأهداف، وبالتالي لم تصل إلى القادة العسكريين.

وأضافت الشبكة أن مسؤولين كباراً في «البنتاغون» مارسوا ضغوطاً على القيادة المركزية الأميركية لتوفير أهداف بسرعة قبل الحرب وخلالها، مما زاد الضغط على المحللين الاستخباراتيين. كما أشارت إلى أن تقليص وزير الحرب بيت هيغسيث فرق الحد من الأضرار المدنية بأكثر من 90 في المائة قد يكون أسهم في زيادة مخاطر وقوع مثل هذه الأخطاء.

وقال هيغسيث إن الضربة ستخضع لتحقيق شامل، مؤكداً أن الولايات المتحدة بذلت كل ما في وسعها لتجنّب سقوط ضحايا مدنيين.

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