ترمب يعتزم الطعن أمام المحكمة العليا بشأن حق المواطنة بالولادة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، إنه سيطلب من المحكمة العليا الأميركية التماساً لإعادة النظر في قضية تطعن في حق المواطنة المكتسب بالولادة، بعد قرارها الذي وصفه بـ«المجنون» برفض جهوده الرامية إلى تقييد هذا النص الدستوري القائم منذ فترة طويلة.

ويفترض تقديم هذا النوع من الالتماسات في غضون 25 يوما من صدور القرار، ونادرا جدا ما يتم قبوله.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» أثناء عودته جوا من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا «حكم المحكمة العليا خاطئ. سأطلب إعادة النظر من المحكمة العليا الأميركية، فورا».

وأضاف «هذا الإخفاق القضائي سيدمر أميركا إذا لم يتراجعوا عن قرارهم المجنون».

وفي 30 يونيو (حزيران)، رفضت المحكمة العليا الأميركية مسعى ترمب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة.

وكان ترمب وقّع في اليوم الأول من ولايته الثانية، أمرا تنفيذيا يقضي بحرمان الأطفال المولودين لوالدين يقيمان في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو يحملان تأشيرات موقتة، من الحصول تلقائيا على الجنسية الأميركية.

غير أن المحاكم الأدنى درجة أوقفت تنفيذ هذا القرار، محتجّة بالدستور.