من يتقاضى أعلى الرواتب في البيت الأبيض؟ وثائق حكومية تجيب

كشفت وثائق حكومية حديثة عن قائمة الموظفين الأعلى أجراً في البيت الأبيض، لتُظهر أن أصحاب الرواتب الأكبر في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليسوا بالضرورة الوجوه الأكثر شهرة أو الظهور الإعلامي. فإلى جانب كبار المسؤولين المعروفين، تضم القائمة موظفين يعملون بعيداً عن الأضواء في ملفات متخصصة، مثل مكافحة الاحتيال والأصول الرقمية والطاقة، ويتقاضون أعلى الرواتب داخل المكتب التنفيذي للرئيس.

ووفقاً لصحيفة «إندبندنت»، يُظهر تقرير الرواتب الذي أُرسل إلى الكونغرس هذا الأسبوع أن أعلى راتب في البيت الأبيض خلال عام 2026 يبلغ 197 ألفاً و200 دولار سنوياً. ويتقاضى هذا المبلغ تسعة من أصل 411 موظفاً في المكتب التنفيذي للرئيس، إلا أن كثيراً منهم يعملون خلف الكواليس في مجالات متخصصة، من بينها جهود مكافحة الاحتيال وعالم العملات المشفرة سريع التطور.

ومن بين هؤلاء سكوت برادي، المدير التنفيذي لفرقة العمل المعنية بمكافحة الاحتيال، وهاري يونغ، نائب مدير المجلس الرئاسي للمستشارين للأصول الرقمية، وبليك ديلي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني لهيمنة الطاقة.

ويُصنَّف هؤلاء، إلى جانب الأشخاص الستة الآخرين الذين يتقاضون الراتب نفسه، ضمن فئة «الموظفين المنتدبين» أو «الموظفين المنتدبين بدوام جزئي»، أي أنهم موظفون اتحاديون جرى انتدابهم مؤقتاً من وكالات حكومية أخرى.

أعمال البناء تتواصل في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بواشنطن (رويترز)

ونقل موقع «NOTUS»، الذي نشر تقرير الرواتب الأربعاء، عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن رواتب الموظفين المنتدبين تحددها وكالاتهم الأصلية، وتُحتسب وفق جدول رواتب الحكومة الاتحادية.

ويُذكر أن سكوت برادي شغل سابقاً منصب المدعي العام الأميركي للمنطقة الغربية من ولاية بنسلفانيا، بينما تولى هاري يونغ منصب رئيس الموظفين في لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية، كما عمل نائباً أول للرئيس في «سيتي بنك». أما بليك ديلي، فقد شغل منصب مدير أول في الجمعية الأميركية للطاقة النظيفة.

ويأتي ثاني أعلى راتب في البيت الأبيض هذا العام عند 195 ألفاً و200 دولار سنوياً، ويتقاضاه عدد من أبرز المسؤولين الذين يظهرون بانتظام إلى جانب الرئيس ترمب وفي وسائل الإعلام.

وتضم هذه القائمة رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والسكرتيرة الصحافية كارولين ليفيت، ونائب رئيس الموظفين ستيفن ميلر. كما يتقاضى الراتب نفسه مدير الاتصالات ستيفن تشيونغ، ومسؤول الحدود توم هومان، وكبير مستشاري التجارة والصناعة بيتر نافارو، إضافة إلى أكثر من اثني عشر مسؤولاً آخر.

وفي المقابل، يتقاضى عدد من موظفي المكتب التنفيذي للرئيس رواتب أقل، من بينهم المساعدة ناتالي هارب، التي يبلغ راتبها السنوي 150 ألف دولار.

أما أدنى راتب ورد في التقرير، فيبلغ 59 ألفاً و661 دولاراً سنوياً، ويتقاضاه ثلاثة موظفين يشغلون وظائف كاتب اختزال، ومحلل إدارة سجلات، وفني خدمات معلومات.

ورغم أن عدد موظفي المكتب التنفيذي للرئيس ارتفع بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي، من 404 إلى 411 موظفاً، فإن تقرير الرواتب، وفقاً لـ«NOTUS»، لم يسجل أي زيادات في الأجور خلال عام 2026.