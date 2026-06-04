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العالم الولايات المتحدة​

استطلاع مفاجئ... ربع أنصار «ماغا» يعارضون وضع صورة ترمب على الدولار

وزير الخزانة سكوت بيسنت يعرض ورقة نقدية مقترحة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة الرئيس ترمب (أ.ف.ب)
وزير الخزانة سكوت بيسنت يعرض ورقة نقدية مقترحة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة الرئيس ترمب (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

استطلاع مفاجئ... ربع أنصار «ماغا» يعارضون وضع صورة ترمب على الدولار

وزير الخزانة سكوت بيسنت يعرض ورقة نقدية مقترحة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة الرئيس ترمب (أ.ف.ب)
وزير الخزانة سكوت بيسنت يعرض ورقة نقدية مقترحة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة الرئيس ترمب (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة «يوغوف»، أن أكثر من ربع أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» (ماغا) لا يؤيدون إصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورته.

دعم واسع لترمب... لكن ليس على العملات

ووفق تقرير لموقع «أكسيوس»، تكمن أهمية النتائج في أن ترمب يحظى بنسبة تأييد تبلغ 91 في المائة بين قاعدته الأكثر ولاءً، غير أن أقل من نصف الجمهوريين الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم من أنصار «ماغا» يرغبون في رؤية صورة ترمب على العملة الأميركية.

وبحسب الاستطلاع، يعارض نحو 26 في المائة من مؤيدي «ماغا» وضع صورة ترمب على الورقة النقدية المقترحة، بينما يؤيد الفكرة 48 في المائة، بينما أعرب 26 في المائة عن عدم تأكدهم من موقفهم.

أما بين الجمهوريين بشكل عام، فيعارض 35 في المائة وضع صورة الرئيس على العملة، مقابل 40 في المائة يؤيدون ذلك، بينما قال 24 في المائة إنهم غير متأكدين.

مقترح لإصدار ورقة تذكارية

وكان أحد حلفاء ترمب في الكونغرس قد طرح مقترحاً يقضي بوضع صورة الرئيس على «ورقة نقدية تذكارية» احتفالاً بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

ورغم تعثر المقترح داخل الكونغرس، أفادت تقارير بأن مسؤولاً في وزارة الخزانة طلب إعداد نماذج أولية للورقة النقدية المقترحة بغرض مراجعتها.

عقبات قانونية

لكن المقترح يواجه عقبات قانونية، إذ أقر الكونغرس عام 1866 قانوناً يحظر وضع صورة أي شخص لا يزال على قيد الحياة على العملات الورقية أو السندات أو الأوراق المالية الأميركية.

كما ينص قانون آخر على أن العملات الورقية الأميركية تصدر بفئات 1 و2 و5 و10 و20 و50 و100 دولار فقط، ولا تتضمن فئة 250 دولاراً.

وزارة الخزانة: لن نمضي من دون تفويض

وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت أمام لجنة في الكونغرس الأربعاء إن إعداد النماذج الأولية جاء بهدف «الاستعداد مسبقاً» في حال اكتسب التشريع الذي يسمح بإصدار هذه الفئة زخماً سياسياً.

وأضاف بيسنت أن ذلك جرى بالتنسيق مع مشروع قانون مطروح في الكونغرس لتعديل الشرط الذي يفرض أن يكون الشخص متوفى قبل وضع صورته على العملة.

وأكد أن الوزارة «ستلتزم بالقانون» ولن تتخذ أي خطوة من دون تفويض من الكونغرس.

وشمل الاستطلاع 1604 بالغين أميركيين خلال الفترة بين 29 مايو (أيار) و1 يونيو (حزيران)، مع هامش خطأ يبلغ 3.5 نقطة مئوية.

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الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

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ترمب يرشح تود بلانش لمنصب وزير العدل بشكل رسمي

تود بلانش القائم بأعمال وزير العدل الأميركي في مؤتمر صحافي (أرشيفية - أ.ب)
تود بلانش القائم بأعمال وزير العدل الأميركي في مؤتمر صحافي (أرشيفية - أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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ترمب يرشح تود بلانش لمنصب وزير العدل بشكل رسمي

تود بلانش القائم بأعمال وزير العدل الأميركي في مؤتمر صحافي (أرشيفية - أ.ب)
تود بلانش القائم بأعمال وزير العدل الأميركي في مؤتمر صحافي (أرشيفية - أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أنه سيرشح تود بلانش لتولي منصب وزير العدل، ليختار بذلك محاميه الشخصي السابق الذي قاد الوزارة بشكل مؤقت وسعى بقوة إلى تنفيذ أجندة الرئيس الجمهوري.

وقال ترمب خلال عشاء في البيت الأبيض إنه يعتزم ترشيح بلانش رسميا اليوم الخميس، وفقا لمقطع فيديو للفعالية نشره أحد مساعدي البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف ترمب خلال فعالية في حديقة الورود: «سنجعله المدعي العام بشكل دائم».

وسعى بلانش سريعا إلى ترسيخ موقعه كمرشح مفضل للمنصب الدائم بعد إقالة بام بوندي في أبريل (نيسان)، حيث سرع التحقيقات ضد خصوم ترمب، وأعلن عن إنشاء صندوق يقارب 8ر1 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس عما وصفه بالاضطهاد السياسي المزعوم. وأثار هذا المقترح جدلا واسعا بين الحزبين، ما دفع وزارة العدل إلى التخلي عنه في تراجع مفاجئ خلال الأسبوع الجاري.

وجرى تعيين بلانش في وزارة العدل نائبا للمدعي العام، قبل أن يرقى بعد إقالة بوندي على خلفية ما اعتبر فشلها في ملاحقة خصوم ترمب السياسيين. وأكد بلانش أنه لم يكن يسعى للحصول على منصب المدعي العام، لكنه أظهر من خلال خطوات بارزة منذ توليه المنصب أنه يسعى لإثبات ولائه لترمب.

مواضيع
دونالد ترمب أميركا
العالم الولايات المتحدة​

هلع في أميركا بعد إصابة حيوان في تكساس بيرقة «الديدان الحلزونية»  

يرقات ذباب طفيلي «الدودة الحلزونية للعالم الجديد» (رويترز)
يرقات ذباب طفيلي «الدودة الحلزونية للعالم الجديد» (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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هلع في أميركا بعد إصابة حيوان في تكساس بيرقة «الديدان الحلزونية»  

يرقات ذباب طفيلي «الدودة الحلزونية للعالم الجديد» (رويترز)
يرقات ذباب طفيلي «الدودة الحلزونية للعالم الجديد» (رويترز)

أكدت وزارة الزراعة الأميركية مساء أمس الأربعاء اكتشاف آفة (الدودة الحلزونية للعالم الجديد)، وهي ذبابة طفيلية تتغذى على الحيوانات ذات الدم الحار وهي حية، وذلك في عجل بولاية تكساس، ما يعرض قطعان الماشية في البلاد لتهديد جديد خطير.

وجرى التأكد من إصابة عجل في لا بريور بتكساس، وهي بلدة تقع على بعد حوالي 48 كيلومترا شمال شرق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. ويشكل هذا ضربة لمربي الماشية في الولايات المتحدة الذين كانوا يتأهبون لتفشي الدودة الحلزونية محليا مع اتساع الآفة شمالا عبر المكسيك خلال العام الماضي.

وقالت وزيرة الزراعة الأميركية بروك رولينز إن هذه الحالة، وهي الأولى في تكساس منذ عام 1966، هي الإصابة الوحيدة المؤكدة في البلاد. ومن الممكن أن تؤدي هذه الآفة إلى مزيد من الانخفاض في أعداد قطعان الماشية في الولايات المتحدة، التي وصلت لأدنى مستوياتها منذ 75 عاما. وقد أدى نقص الإمدادات بالفعل إلى انخفاض إنتاج لحوم البقر وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية بالنسبة للمستهلكين.

كما يهدد رصد هذه الحالة صناعة الثروة الحيوانية في تكساس، التي ربما تواجه خسائر اقتصادية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار في حالة انتشار الآفة، ويمثل وفقا للخبراء انتكاسة للجهود الأميركية التي كلفت ملايين الدولارات لمنع دخول الآفة.

والديدان الحلزونية هي يرقات ذباب طفيلي تضع إناثه بيضها في الجروح المفتوحة والأغشية المخاطية لأي حيوان من ذوي الدم الحار. وبمجرد أن يفقس البيض، تستخدم المئات من يرقات الديدان الحلزونية أفواهها الحادة للحفر في اللحم الحي، ما يؤدي في النهاية إلى مقتل المضيف إذا لم يتم علاجه. وتنتشر في الغالب من خلال انتقال الحيوانات المصابة.

ويمكن أن تصيب هذه الذبابة البشر والحيوانات الأليفة أيضا، لكن الخطر على البشر منخفض وحالات الإصابة بالديدان الحلزونية يكون نادرا وفقا للخبراء. ولا تشكل هذه الذبابة أي مشاكل تتعلق بسلامة الأغذية.

مواضيع
أميركا المكسيك
العالم الولايات المتحدة​

الجيش الأميركي يهاجم سفينة شرق المحيط الهادئ ويقتل شخصين

صورة وزعتها البحرية الأميركية لزورق في شرق المحيط الهادئ استهدفته سابقاً (رويترز)
صورة وزعتها البحرية الأميركية لزورق في شرق المحيط الهادئ استهدفته سابقاً (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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الجيش الأميركي يهاجم سفينة شرق المحيط الهادئ ويقتل شخصين

صورة وزعتها البحرية الأميركية لزورق في شرق المحيط الهادئ استهدفته سابقاً (رويترز)
صورة وزعتها البحرية الأميركية لزورق في شرق المحيط الهادئ استهدفته سابقاً (رويترز)

قال الجيش الأميركي يوم الأربعاء إنه شن هجوما على سفينة شرق المحيط الهادئ ما أسفر عن مقتل شخصين.

وذكرت القيادة الجنوبية الأميركية في منشور على منصة «إكس» إن معلومات استخباراتية أكدت أن السفينة «متورطة في عمليات لتهريب المخدرات». ويشن الجيش الأميركي العديد من الهجمات المماثلة منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترمب مهامها.

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المخدرات أميركا