اشتعال 4 منشآت صناعية عقب هجوم مسيرات في روستوف بروسيا

جسر بالقرب من الحدود الإستونية الروسية (أ.ف.ب)

قال مارجوس تساهكنا، وزير خارجية إستونيا، اليوم (الأحد)، إن بلاده ستغلق جميع نقاط العبور الحدودية مع روسيا اعتباراً من الأول من ديسمبر (كانون الأول)، وذلك في أعقاب ما يشتبه أنه هجوم تخريبي استهدف شركة دفاع إستونية، وهو ما ألقت تالين باللوم فيه على موسكو.

واحتجزت السلطات الإستونية 8 أشخاص خلال الليل للاشتباه في تورطهم في محاولة إحراق شركة «ثرويد سيستمز» المُصنّعة للطائرات المسيرة. وقالت السلطات إن هذه المحاولة جرت بأمر من جهاز المخابرات العسكرية الروسي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ولم يصدر أي تعليق بعد من موسكو بشأن اتهامات إستونيا أو قرارها إغلاق المعابر الحدودية. ودأبت موسكو على نفي الاتهامات التي توجهها السلطات الأوروبية لها بالتورط في عمليات التخريب.

وقال تساهكنا، في منشور على منصة «إكس»: «يجب أن تدرك روسيا أن الأعمال القتالية التي تستهدف إستونيا ستكون لها عواقب».

ولم يحدد المدة التي سيستمر فيها إغلاق الحدود.