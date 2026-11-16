«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تتجه أسعار النفط إلى التراجع خلال العام المقبل، مع عودة فائض المعروض إلى الضغط على الأسواق، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية التي قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع على المدى القريب، في ظل الهجمات على حركة الشحن في الشرق الأوسط واحتمالات تضرر البنية التحتية النفطية.

ورجح البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 88 دولاراً للبرميل في عام 2027، قبل أن ينخفض إلى 78 دولاراً بحلول ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، مع عودة الإمدادات إلى مستويات أكثر وفرة وتراجع علاوة المخاطر التي دعمت الأسعار.

وبالنسبة إلى الخام الأميركي، يتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 78 دولاراً للبرميل خلال 2027، قبل أن يتراجع إلى 70 دولاراً بحلول نهاية العام.

وقال «غولدمان ساكس»، في مذكرة صدرت الأحد، إن أسواق النفط لا تزال تواجه مخاطر كبيرة في الاتجاهين؛ إذ تتمثل عوامل الصعود على المدى القريب في تصاعد الهجمات على الشحن، والأضرار المحتملة التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية، وتجدد علاوة المخاطر الجيوسياسية. في المقابل، تتركز مخاطر الهبوط على المدى المتوسط في زيادة المعروض وضعف الطلب، أو تراجع علاوة المخاطر بوتيرة أسرع من المتوقع.

ويقدر البنك أن فائض المعروض النفطي العالمي قد يصل إلى مليوني برميل يومياً في عام 2027، وفق سيناريو الأساس لديه، مع احتساب الفائض باعتباره الفرق بين إنتاج النفط والطلب النهائي عليه.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تراجعت فيه أسعار النفط الاثنين، وسط تجدد المخاوف من تخمة المعروض، بعدما عادت شحنات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب، إلى جانب خطوات أميركية لتسهيل نقل شحنات الوقود بين الموانئ المحلية.

ولا يقتصر التراجع المتوقع على أسعار الخام، إذ يرجح «غولدمان ساكس» انخفاض أسعار المنتجات النفطية خلال العام المقبل، لكنها ستظل أعلى بكثير من متوسطاتها التاريخية. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الديزل الأميركي بالجملة 150 دولاراً للبرميل في 2027.