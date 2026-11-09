فرنسا تتهم «الحرس الثوري» بالوقوف وراء هجوم إلكتروني على أنظمة تبريد

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم الاثنين، بالوقوف وراء هجوم إلكتروني وقع في الآونة الأخيرة، واستهدف أنظمة تبريد في متاجر فرنسية كبرى، قائلاً إن إيران ستواجه عواقب.
وقال بارو: «أؤكد أن هذا الاعتداء نفّذه الحرس الثوري الإيراني»، معتبراً أنه «غير مسبوق من حيث الحجم ومستوى العدوانية... سنفرض عقوبات على المستوى الأوروبي بحق كل المسؤولين عن هذا الاعتداء».
في الوقت نفسه، أعلن مكتب الادعاء العام في باريس أنه طلب إصدار مذكرات توقيف دولية بحق قائد جماعة «شهيد كاوه»، وهي وحدة هجومية للعمليات الإلكترونية مرتبطة بالحرس الثوري، ونائبيه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.