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العالم أوروبا

«ائتلاف الراغبين» يبدأ أولى مناوراته العسكرية في بولندا

جنود من الجيش الألماني يحمّلون صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي «باتريوت» في بولندا يوم 23 يناير 2025 (د.ب.أ)
جنود من الجيش الألماني يحمّلون صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي «باتريوت» في بولندا يوم 23 يناير 2025 (د.ب.أ)
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TT

«ائتلاف الراغبين» يبدأ أولى مناوراته العسكرية في بولندا

جنود من الجيش الألماني يحمّلون صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي «باتريوت» في بولندا يوم 23 يناير 2025 (د.ب.أ)
جنود من الجيش الألماني يحمّلون صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي «باتريوت» في بولندا يوم 23 يناير 2025 (د.ب.أ)

بدأ «ائتلاف الراغبين»، الاثنين، أولى مناوراته العسكرية المخصصة لدعم أوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب مستقبلاً، وسط انتقادات حادة من جانب روسيا.

ويشارك نحو 2800 جندي من 11 دولة في هذه المناورات التي تهدف إلى اختبار كيفية تأمين سلام دائم عقب التوصل بنجاح إلى وقف لإطلاق النار ينهي الحرب.

وتجرى المناورات التي تحمل اسم «تحالف 2026»، في بولندا والمجال الجوي فوق رومانيا وفي غرب البحر الأسود. وتقود فرنسا وبريطانيا هذه المناورات المقرر استمرارها حتى 22 نوفمبر (تشرين الثاني).

جدير بالذكر أن «ائتلاف الراغبين» تشكل في أوائل عام 2025 لدعم أوكرانيا، بينما اتُّخذ قرار إنشاء هذه القوة متعددة الجنسيات في ديسمبر (كانون الأول) خلال قمة حول أوكرانيا عُقدت في برلين.

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا بولندا أوكرانيا روسيا

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العالم أوروبا

فرنسا تتهم «الحرس الثوري» بالوقوف وراء هجوم إلكتروني على أنظمة تبريد

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال مؤتمر صحافي في بكين يوم 27 مارس 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال مؤتمر صحافي في بكين يوم 27 مارس 2025 (رويترز)
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فرنسا تتهم «الحرس الثوري» بالوقوف وراء هجوم إلكتروني على أنظمة تبريد

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال مؤتمر صحافي في بكين يوم 27 مارس 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال مؤتمر صحافي في بكين يوم 27 مارس 2025 (رويترز)

اتهم وزير ​الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم ‌الاثنين، بالوقوف وراء ‌هجوم ​إلكتروني ‌وقع ⁠في ​الآونة الأخيرة، ⁠واستهدف أنظمة تبريد في متاجر فرنسية كبرى، ⁠قائلاً إن ‌إيران ‌ستواجه ​عواقب.

وقال بارو: «أؤكد أن هذا الاعتداء نفّذه الحرس الثوري الإيراني»، معتبراً أنه «غير مسبوق من حيث الحجم ومستوى العدوانية... سنفرض عقوبات على المستوى الأوروبي بحق كل المسؤولين عن هذا الاعتداء».

في ‌الوقت نفسه، ‌أعلن مكتب الادعاء العام في باريس ‌أنه طلب إصدار مذكرات توقيف دولية ⁠بحق ⁠قائد جماعة «شهيد كاوه»، وهي وحدة هجومية للعمليات الإلكترونية مرتبطة بالحرس الثوري، ​ونائبيه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

مواضيع
أمن إلكتروني الجريمة الإلكترونية فرنسا
العالم أوروبا

«ائتلاف الراغبين» يبدأ أولى مناوراته العسكرية في بولندا

جنود من الجيش الألماني يحمّلون صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي «باتريوت» في بولندا يوم 23 يناير 2025 (د.ب.أ)
جنود من الجيش الألماني يحمّلون صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي «باتريوت» في بولندا يوم 23 يناير 2025 (د.ب.أ)
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TT

«ائتلاف الراغبين» يبدأ أولى مناوراته العسكرية في بولندا

جنود من الجيش الألماني يحمّلون صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي «باتريوت» في بولندا يوم 23 يناير 2025 (د.ب.أ)
جنود من الجيش الألماني يحمّلون صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي «باتريوت» في بولندا يوم 23 يناير 2025 (د.ب.أ)

بدأ «ائتلاف الراغبين»، الاثنين، أولى مناوراته العسكرية المخصصة لدعم أوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب مستقبلاً، وسط انتقادات حادة من جانب روسيا.

ويشارك نحو 2800 جندي من 11 دولة في هذه المناورات التي تهدف إلى اختبار كيفية تأمين سلام دائم عقب التوصل بنجاح إلى وقف لإطلاق النار ينهي الحرب.

وتجرى المناورات التي تحمل اسم «تحالف 2026»، في بولندا والمجال الجوي فوق رومانيا وفي غرب البحر الأسود. وتقود فرنسا وبريطانيا هذه المناورات المقرر استمرارها حتى 22 نوفمبر (تشرين الثاني).

جدير بالذكر أن «ائتلاف الراغبين» تشكل في أوائل عام 2025 لدعم أوكرانيا، بينما اتُّخذ قرار إنشاء هذه القوة متعددة الجنسيات في ديسمبر (كانون الأول) خلال قمة حول أوكرانيا عُقدت في برلين.

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا بولندا أوكرانيا روسيا
العالم أوروبا

لاتفيا وإستونيا تعززان دفاعاتهما على الحدود مع روسيا

حواجز مضادة للدبابات مخزنة بأحد المستودعات في لاتفيا (د.ب.أ)
حواجز مضادة للدبابات مخزنة بأحد المستودعات في لاتفيا (د.ب.أ)
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لاتفيا وإستونيا تعززان دفاعاتهما على الحدود مع روسيا

حواجز مضادة للدبابات مخزنة بأحد المستودعات في لاتفيا (د.ب.أ)
حواجز مضادة للدبابات مخزنة بأحد المستودعات في لاتفيا (د.ب.أ)

تعمل كل من لاتفيا وإستونيا على تحصين حدودهما مع روسيا، حيث أفاد التلفزيون اللاتفي، اليوم الاثنين، بأنه تم حفر خنادق مضادة للدبابات بطول أربعة كيلومترات على الحدود الشرقية للبلاد.

وحسب التلفزيون اللاتفي، من المقرر الانتهاء من إقامة خنادق بطول 27 كيلومتراً من إجمالي 89 كيلومتراً بحلول مطلع العام المقبل، مع تدعيم هذه الخنادق بالمزيد من العوائق الدفاعية، مثل الحواجز الخرسانية المضادة للدبابات، المعروفة باسم «أسنان التنين»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال ممثل الجيش اللاتفي، إدجارس بريديس: «تتمثل الفكرة في إرغام العدو على استخدام أنواع مختلفة من المعدات لتجاوز هذه العوائق».

وفي إستونيا، اكتمل بناء أول المخابئ الخرسانية قرب مدينة نارفا الحدودية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً لتقرير بثته هيئة الإذاعة العامة الإستونية (إي آر آر)، وتم تصميم هذه المنشآت لتوفير الحماية للجنود من القصف المباشر بقذائف المدفعية.

وتم تشييد ملاجئ أخرى بالفعل بشمال شرق وجنوب شرق البلاد، مع تجهيزها بالكهرباء وأنظمة الاتصالات، كما تم تركيب حواجز خرسانية وأخرى مضادة للدبابات.

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