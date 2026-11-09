لاتفيا وإستونيا تعززان دفاعاتهما على الحدود مع روسيا

تعمل كل من لاتفيا وإستونيا على تحصين حدودهما مع روسيا، حيث أفاد التلفزيون اللاتفي، اليوم الاثنين، بأنه تم حفر خنادق مضادة للدبابات بطول أربعة كيلومترات على الحدود الشرقية للبلاد.

وحسب التلفزيون اللاتفي، من المقرر الانتهاء من إقامة خنادق بطول 27 كيلومتراً من إجمالي 89 كيلومتراً بحلول مطلع العام المقبل، مع تدعيم هذه الخنادق بالمزيد من العوائق الدفاعية، مثل الحواجز الخرسانية المضادة للدبابات، المعروفة باسم «أسنان التنين»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال ممثل الجيش اللاتفي، إدجارس بريديس: «تتمثل الفكرة في إرغام العدو على استخدام أنواع مختلفة من المعدات لتجاوز هذه العوائق».

وفي إستونيا، اكتمل بناء أول المخابئ الخرسانية قرب مدينة نارفا الحدودية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً لتقرير بثته هيئة الإذاعة العامة الإستونية (إي آر آر)، وتم تصميم هذه المنشآت لتوفير الحماية للجنود من القصف المباشر بقذائف المدفعية.

وتم تشييد ملاجئ أخرى بالفعل بشمال شرق وجنوب شرق البلاد، مع تجهيزها بالكهرباء وأنظمة الاتصالات، كما تم تركيب حواجز خرسانية وأخرى مضادة للدبابات.